Считайте красные флажки: как понять, что вы в отношениях с абьюзером

Специалист рассказала, по каким признакам можно определить токсичного партнера Источник: Александра Мамонтова, Дарья Кутьина











В современном обществе всё чаще уделяется внимание выстраиванию гармоничных отношений. Основой крепкого союза принято считать уважительное отношение друг к другу и экологичное обозначение личных границ. Но не все партнеры соблюдают эти правила. Некоторые люди ими пренебрегают, и один из партнеров становится заложником токсичных отношений, выбраться из которых без сторонней помощи крайне тяжело.

Вместе с клиническим психологом Дарьей Кутьиной из ярославского медицинского центра «Доктор» разбираемся, как понять, что перед вами абьюзер, и отстраниться от его манипуляций.

По словам Дарьи, для женщин есть почти стопроцентный способ понять, не связали ли вы свою судьбу с токсичным партнером. Красный флаг — постоянное заискивание перед человеком, невозможность расслабиться в его присутствии.

— Стараются не злить, не сказать лишнего. Человек чувствует себя неловко в паре с такими людьми. Абьюзеры, как и манипуляторы, применяют метод газлайтинга. Это может развить в их партнере неуверенность, он начнет во всём соглашаться с абьюзером, — объяснила Дарья Кутьина.

Также абьюзеры и манипуляторы стараются контролировать жизнь своего партнера. Постоянно спрашивают, с кем и куда он пошел, часто звонит с подобными вопросами.

— Потому что абьюзеру нужно всё контролировать. А манипулятору — вызвать вину. Например, вы сидите у подруги, а он звонит и говорит, что пока вы развлекаетесь, у него болит голова. Женщина будет чувствовать себя виноватой, в этом и есть цель манипулятора — призыв к чувству вины, — рассказала специалист.

Еще один прием манипулятора — завуалированно говорить что-то обидное, замаскировав это под шутку. Манипулятор держит жертву в подвешенном состоянии эмоциональных качелей. Потом один из партнеров начинает постоянно извиняться.

— Но нужно помнить о том, что существуют женщины, которым нравятся абьюзеры, контролирующие их, сильно ревнующие. Они это любят. Для некоторых ревность — показатель чувств, что в действительности не имеет никакого отношения к любви, — пояснила Дарья Кутьина.

Также стоит обращать внимание на отношение партнера. Если он то холоден, то горяч, у жертвы возникает непонимание того, что человек на самом деле к ней испытывает. Еще токсичный партнер никогда не признаёт заслуги другого и будет внушать жертве, что ее достижения — случайность.

— Также абьюзеры и манипуляторы часто ограничивают партнера за какие-то проступки. В сексе, эмоциональной близости, деньгах. Используют санкции. Это очень плохой знак, когда человек говорит: «Вот за этот поступок будешь неделю ходить, и я тебе ничего не дам». Именно поэтому говорят, что женщине лучше быть независимой, — рассказала Дарья Кутьина.

Также тревожные звоночки: абьюзеры любят резко менять планы, им нравится чувствовать себя главными в отношениях. Также абьюзеры не любят, когда партнер общается с друзьями или родными. Им необходимо, чтобы время уделялось только им.