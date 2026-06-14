Названы 6 лучших российских сериалов года. Теперь мы знаем, что вы будете смотреть

Этот человек вряд ли расскажет вам о лучших российских сериалах. Зато расскажем мы! Источник: кадр из сериала «Дорогой Вилли» (18+), реж. Владимир Щегольков, KION, 2025 год

Раз в год главные фигуры российского телевидения собираются вместе, чтобы выявить выдающихся героев индустрии, — особенно отличившимся раздают статуэтки премии ТЭФИ-2026. На первый взгляд, мероприятие узкое и сугубо профессиональное, но и нам, зрителям, можно почерпнуть из него кое-что интересное. Например, сериалы, которые точно стоит посмотреть. Ведь жюри оценивало, старалось, проверяло рейтинги и всё такое. Давайте и мы взглянем на сериалы, которые точно стоят вашего внимания, — вдруг вы могли что-то пропустить.

Лучший драматический сериал

Лучшим драматическим сериалом стала историческая драма «Любовь Советского Союза».

Посмотреть его стоит хотя бы ради роскошного визуального ряда, сильного актерского состава во главе с Ангелиной Стречиной и пронзительной истории любви на фоне сталинской эпохи 1930–1940-х годов. Сюжет вдохновлен судьбой легендарной советской актрисы Валентины Серовой и ее сложными отношениями с летчиком Анатолием Серовым и поэтом Константином Симоновым.

Профессиональное сообщество разделилось во мнениях: одни рецензенты хвалят сериал за смелость сделать упор на чувства, а не на политику, другие указывают на то, что сценарий получился слегка «обрывистым» Источник: кадр из сериала «Любовь Советского Союза» (16+), реж. Никита Высоцкий, «Дирекция кино», 2025 год

Проект поражает бюджетом. Создатели до мелочей воссоздали довоенную Москву, построили грандиозные декорации и сшили сотни уникальных исторических костюмов. Визуально это очень сочное, глянцевое и красивое зрелище.

Экранная химия между Ангелиной Стречиной, Романом Васильевым и Кириллом Кузнецовым держит в напряжении. Стречиной удалось создать образ сильной, капризной и невероятно притягательной примы, которую критики уже прозвали «советской Скарлетт О’Хара».

Вместо привычного фокуса исключительно на репрессиях, сериал показывает поколение молодых, амбициозных и искренне верящих в светлое будущее героев — летчиков, артистов, писателей.

Зрители в восторге от эмоциональности, накала страстей и красоты кадра. Многие отмечают, что сериал берет за душу и заставляет сопереживать трагическим судьбам героев. Старшее поколение хвалит картину за бережное воссоздание атмосферы, а женщины — за сильную романтическую линию.

Правда, часть аудитории критикует сериал за «пластиковость» и идеализацию советского быта — по их мнению, реальность 30-х годов была гораздо мрачнее, а показанная жизнь элиты слишком оторвана от того, как жил простой народ. Также встречаются упреки в невнимательности к мелким деталям военной формы и быта.

Лучший комедийный сериал

«Подслушано в Рыбинске» получил награду как лучший комедийный сериал, а заодно взял призы за лучшую режиссуру и лучший сценарий.

Это иронический детектив с элементами мистики, в котором рассказывается об уставшем журналисте провинциальной газеты Юре (Тимофей Трибунцев), который внезапно обретает дар: во время эпилептических припадков он видит будущие убийства в своем городе. Когда первое пророчество сбывается и находят труп актрисы, подозрения следователей падают на самого Юру. Чтобы спастись, он начинает собственное расследование.

Рецензенты встретили проект тепло, включив его в списки лучших российских сериалов сезона Источник: кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске» (18+), реж. Петр Тодоровский, 1-2-3 Production, с 2024 года

Тимофей Трибунцев идеально отыгрывает роль помятого, уставшего от жизни провинциального интеллигента. Его харизматичным напарником по расследованию становится Рузиль Минекаев, чей герой добавляет проекту динамики и юмора.

Проект удачно балансирует на стыке хтонического русского нуара, классического детектива, мистического триллера и абсурдной комедии, построенной на нелепых совпадениях и глупых поступках персонажей.

Большинство зрителей оценило сериал за свежесть, отсутствие вторичности и отличный юмор. Они отмечают, что история затягивает, серии смотрятся на одном дыхании, а концовка оказывается неожиданной. Радует приятный визуал и то, что за криминальной фабулой скрывается теплая история о простых, хороших людях.

Правда, часть аудитории осталась недовольна излишней депрессивностью кадра — город местами показан слишком серым, хмурым и «застрявшим в 90-х». Также сериал критикуют за обилие чернухи и бытовой грязи в первых эпизодах.

Лучший мелодраматический сериал

Один из главных долгожителей российского телевидения — сериал «Склифосовский» — получил награду как лучший мелодраматический сериал.

Его стоит посмотреть ради динамичного сюжета на стыке медицины и личных драм, ощущения «сериала-дома», герои которого за столько лет стали зрителям как родные, ну и, конечно, харизму Максима Аверина никто не отменял. История рассказывает о сложных, экстремальных и порой виртуозных буднях врачей знаменитого Института скорой помощи имени Склифосовского.

«Склифосовский» застолбил за собой звание настоящего семейного сериала — все его герои стали зрителям родными Источник: кади из сериала «Склифосовский» (18+), реж. Андрей Селиванов, Юлия Краснова, кинокомпания «Русское», с 2012 года

Главный локомотив проекта — ведущий хирург Олег Брагин в исполнении Максима Аверина. Это обаятельный циник, балагур и гениальный врач с непростой судьбой, за любовными перипетиями и профессиональным выгоранием которого невероятно интересно наблюдать.

Помимо Аверина, в сериале собрали сильный каст: Елена Яковлева (в роли жесткой, но глубокой Ирины Павловой), Мария Куликова (Марина Нарочинская), а также Анна Якунина, Владимир Жеребцов и другие. Персонажи здесь живые, они совершают ошибки, меняются и развиваются.

Зрители обожают «Склифосовский» за душевность, эмоциональный накал и потрясающую игру ключевых актеров. Многие отмечают, что проект идеально подходит для уютного вечернего просмотра: он отлично отвлекает от повседневных забот, затягивает семейной атмосферой и заставляет искренне сопереживать персонажам.

Главная претензия аудитории связана с огромным количеством сезонов. Часть преданных фанатов жалуется, что к поздним эпизодам сценаристы начали высасывать сюжет из пальца, добавляя героям слишком много нереалистичных бедствий и нелепых семейных драм. Также профессиональные медики периодически находят в кадре ляпы и неточности при проведении операций.

Лучший детективный сериал

Остросюжетный «Первый отдел» стал лучшим детективным сериалом. В нем переплелись высокий реализм следственных будней, детективная интрига и образцовый мужской тандем в исполнении Ивана Колесникова и Сергея Жаркова.

Проект рассказывает о работе сотрудников Первого следственного отдела ГСУ Следственного комитета в Санкт-Петербурге, которые распутывают самые сложные, опасные и резонансные преступления по всей стране.

Противоположности не только притягиваются, но и притягивают к экранам зрителей Источник: кадр из сериала «Первый отдел» (18+), реж. Денис Нейманд, Дмитрий Аверин, Максим Бриус, Михаил Вассербаум, Арменак Назикян, «Триикс Медиа», с 2020 года

Тандем противоположностей: Весь проект держится на мощной химии двух главных героев. Юрий Брагин (Иван Колесников) — сдержанный, неподкупный интеллектуал-следователь, мастер допросов и логики. Его лучший друг Михаил Шибанов (Сергей Жарков) — прожженный, эмоциональный, брутальный оперативник розыска, готовый лезть под пули. Наблюдать за их дружбой и спорами — отдельное удовольствие.

Сериал создавали при поддержке и консультациях реального Следственного комитета. Здесь нет карикатурных киношных полицейских: авторы детально показывают кропотливую юридическую рутину, бюрократические сложности, тонкости экспертиз и настоящую логику раскрытия дел.

В отличие от многих классических ментовских саг, «Первый отдел» снят дорого, качественно и интеллигентно. Опасная работа здесь гармонично переплетена с личной жизнью героев, их семейными драмами и вечным выбором между долгом и карьерой.

Аудитория в восторге от кастинга и называет Брагина и Шибанова лучшим экранным дуэтом на российском ТВ за последние годы. Зрители отмечают, что первые сезоны смотрятся буквально на одном дыхании, сюжетные линии логичны, а второстепенные персонажи (вроде харизматичного антагониста Ухватова) вызывают яркие эмоции.

Без критики тоже не обошлось. Особенно досталось пятому сезону «Первого отдела». Многие преданные фанаты посчитали, что сценаристы начали сдавать позиции: расследования стали менее запутанными, акцент сместился на банальные перестрелки и погони, а финал сезона оставил зрителей в полном недоумении и разочаровании.

Кстати, если вы смотрели этот сериал и он вас впечатлил, можете продолжить знакомство с криминальным миром, открыв для себя 8 сериалов, похожих на «Первый отдел».

Лучший исторический сериал

Эпос «Хроники русской революции» обошел другие проекты в исторической категории. Это один из самых амбициозных, масштабных и одновременно скандальных проектов режиссера Андрея Кончаловского.

16-серийный сериал стоит посмотреть ради грандиозного размаха съемок, сложнейшего грима и поразительного кастинга. Сюжет охватывает два тяжелейших десятилетия нашей истории — с 1905 года до середины 1920-х, показывая падение империи через судьбы как реальных исторических личностей (Ленина, Николая II, Горького, Троцкого), так и вымышленных персонажей.

Видите Юру Борисова? А он есть! Источник: кадр из сериала «Хроники русской революции» (18+), реж. Андрей Кончаловский, «Россия-1», «Черно-белое кино», 2025–2026 годы

«Хроники русской революции» демонстрируют визуально точнейшее попадание в образы. Герои выглядят так, словно сошли со старых архивных фотографий. Ради этого портретного сходства сериал стоит увидеть хотя бы из эстетического интереса.

Кончаловский создал по-настоящему дорогое и проработанное полотно. Исторические костюмы, панорамные съемки, детали интерьеров и воссозданная атмосфера переломной эпохи выполнены на высочайшем уровне.

Любители истории отмечают злободневность и остроту выбранной темы. Многим понравилась динамика первых серий, глубина отдельных персонажей и то, как авторы попытались показать трагедию людей, оказавшихся между «красными» и «белыми».

В то же время сериал спровоцировал шквал критики за избыток вымышленных любовных интриг и личных сцен, которые, по мнению части аудитории, отвлекали от самой исторической драмы. Ленина многие посчитали карикатурным и недостаточно волевым лидером, а Юлию Высоцкую в ее роли жестко раскритиковали за неестественность.

Лучший мини-сериал

«Дорогой Вилли» отметили как лучший мини-сериал. Его определенно стоит посмотреть ради небанального исторического сюжета о предотвращении ядерной войны, виртуозной актерской игры Сергея Маковецкого в роли раннего Брежнева и густой, эстетичной атмосферы холодной войны конца 1960-х годов.

В основе сюжета лежат реальные исторические события — секретные закулисные переговоры между генсеком СССР Леонидом Брежневым и канцлером ФРГ Вилли Брандтом (Кирилл Кяро) ради разрядки международной напряженности.

Атмосфера сериала так и переносит зрителей в прошлое Источник: кадр из сериала «Дорогой Вилли» (18+), реж. Владимир Щегольков, KION, 2025 год

Сергей Маковецкий создал один из самых сильных и живых экранных образов Леонида Ильича. Вместо привычной карикатуры на позднего, дряхлеющего генсека, зритель видит молодого, энергичного, прагматичного лидера и тонкого дипломата, который пытается переиграть не только ЦРУ, но и ястребов из собственного Политбюро.

Сериал состоит всего из 4 серий, поэтому сюжет не провисает ни на минуту. Лихая карусель разведок сталкивает КГБ, ЦРУ и восточногерманскую Штази, а в центре этой опасной игры оказывается обычный советский переводчик-посредник Вячеслав Варданов.

Создатели с точностью воссоздали ретроэстетику конца 60-х — от костюмов и культовых автомобилей до вывесок Западного Берлина. Кроме того, создатели сериала постарались над «ламповым» киноэффектом картинки, что полностью погружает в эпоху.

Публика приняла мини-сериал очень тепло, отмечая, что он смотрится на одном дыхании. Отдельный восторг вызывают актерские работы — помимо Маковецкого, зрители хвалят Сергея Марина (получившего за роль награду на фестивале «Пилот»), Кирилла Кяро и Алексея Розина. Также зрители отмечают интеллигентность проекта, отличный саундтрек и редкий для жанра баланс между шпионским саспенсом и легкой, приземленной иронией.

Главная претензия внимательных зрителей касается географических условностей. Сюжет упрекают в некоторой «кинематографической магии», когда герои слишком легко и быстро перемещаются между изолированным Западным Берлином и столицей ФРГ Бонном, игнорируя реальные границы и расстояния той эпохи.