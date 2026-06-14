Названы 6 лучших российских сериалов года. Теперь мы знаем, что вы будете смотреть

Раз в год главные фигуры российского телевидения собираются вместе, чтобы выявить выдающихся героев индустрии, — особенно отличившимся раздают статуэтки премии ТЭФИ-2026. На первый взгляд, мероприятие узкое и сугубо профессиональное, но и нам, зрителям, можно почерпнуть из него кое-что интересное. Например, сериалы, которые точно стоит посмотреть. Ведь жюри оценивало, старалось, проверяло рейтинги и всё такое. Давайте и мы взглянем на сериалы, которые точно стоят вашего внимания, — вдруг вы могли что-то пропустить.
Лучший драматический сериал
Лучшим драматическим сериалом стала историческая драма «Любовь Советского Союза».
Посмотреть его стоит хотя бы ради роскошного визуального ряда, сильного актерского состава во главе с Ангелиной Стречиной и пронзительной истории любви на фоне сталинской эпохи 1930–1940-х годов. Сюжет вдохновлен судьбой легендарной советской актрисы Валентины Серовой и ее сложными отношениями с летчиком Анатолием Серовым и поэтом Константином Симоновым.
Проект поражает бюджетом. Создатели до мелочей воссоздали довоенную Москву, построили грандиозные декорации и сшили сотни уникальных исторических костюмов. Визуально это очень сочное, глянцевое и красивое зрелище.
Экранная химия между Ангелиной Стречиной, Романом Васильевым и Кириллом Кузнецовым держит в напряжении. Стречиной удалось создать образ сильной, капризной и невероятно притягательной примы, которую критики уже прозвали «советской Скарлетт О’Хара».
Вместо привычного фокуса исключительно на репрессиях, сериал показывает поколение молодых, амбициозных и искренне верящих в светлое будущее героев — летчиков, артистов, писателей.
Зрители в восторге от эмоциональности, накала страстей и красоты кадра. Многие отмечают, что сериал берет за душу и заставляет сопереживать трагическим судьбам героев. Старшее поколение хвалит картину за бережное воссоздание атмосферы, а женщины — за сильную романтическую линию.
Правда, часть аудитории критикует сериал за «пластиковость» и идеализацию советского быта — по их мнению, реальность 30-х годов была гораздо мрачнее, а показанная жизнь элиты слишком оторвана от того, как жил простой народ. Также встречаются упреки в невнимательности к мелким деталям военной формы и быта.
Лучший комедийный сериал
«Подслушано в Рыбинске» получил награду как лучший комедийный сериал, а заодно взял призы за лучшую режиссуру и лучший сценарий.
Это иронический детектив с элементами мистики, в котором рассказывается об уставшем журналисте провинциальной газеты Юре (Тимофей Трибунцев), который внезапно обретает дар: во время эпилептических припадков он видит будущие убийства в своем городе. Когда первое пророчество сбывается и находят труп актрисы, подозрения следователей падают на самого Юру. Чтобы спастись, он начинает собственное расследование.
Тимофей Трибунцев идеально отыгрывает роль помятого, уставшего от жизни провинциального интеллигента. Его харизматичным напарником по расследованию становится Рузиль Минекаев, чей герой добавляет проекту динамики и юмора.
Проект удачно балансирует на стыке хтонического русского нуара, классического детектива, мистического триллера и абсурдной комедии, построенной на нелепых совпадениях и глупых поступках персонажей.
Большинство зрителей оценило сериал за свежесть, отсутствие вторичности и отличный юмор. Они отмечают, что история затягивает, серии смотрятся на одном дыхании, а концовка оказывается неожиданной. Радует приятный визуал и то, что за криминальной фабулой скрывается теплая история о простых, хороших людях.
Правда, часть аудитории осталась недовольна излишней депрессивностью кадра — город местами показан слишком серым, хмурым и «застрявшим в 90-х». Также сериал критикуют за обилие чернухи и бытовой грязи в первых эпизодах.
Лучший мелодраматический сериал
Один из главных долгожителей российского телевидения — сериал «Склифосовский» — получил награду как лучший мелодраматический сериал.
Его стоит посмотреть ради динамичного сюжета на стыке медицины и личных драм, ощущения «сериала-дома», герои которого за столько лет стали зрителям как родные, ну и, конечно, харизму Максима Аверина никто не отменял. История рассказывает о сложных, экстремальных и порой виртуозных буднях врачей знаменитого Института скорой помощи имени Склифосовского.
Главный локомотив проекта — ведущий хирург Олег Брагин в исполнении Максима Аверина. Это обаятельный циник, балагур и гениальный врач с непростой судьбой, за любовными перипетиями и профессиональным выгоранием которого невероятно интересно наблюдать.
Помимо Аверина, в сериале собрали сильный каст: Елена Яковлева (в роли жесткой, но глубокой Ирины Павловой), Мария Куликова (Марина Нарочинская), а также Анна Якунина, Владимир Жеребцов и другие. Персонажи здесь живые, они совершают ошибки, меняются и развиваются.
Зрители обожают «Склифосовский» за душевность, эмоциональный накал и потрясающую игру ключевых актеров. Многие отмечают, что проект идеально подходит для уютного вечернего просмотра: он отлично отвлекает от повседневных забот, затягивает семейной атмосферой и заставляет искренне сопереживать персонажам.
Главная претензия аудитории связана с огромным количеством сезонов. Часть преданных фанатов жалуется, что к поздним эпизодам сценаристы начали высасывать сюжет из пальца, добавляя героям слишком много нереалистичных бедствий и нелепых семейных драм. Также профессиональные медики периодически находят в кадре ляпы и неточности при проведении операций.
Лучший детективный сериал
Остросюжетный «Первый отдел» стал лучшим детективным сериалом. В нем переплелись высокий реализм следственных будней, детективная интрига и образцовый мужской тандем в исполнении Ивана Колесникова и Сергея Жаркова.
Проект рассказывает о работе сотрудников Первого следственного отдела ГСУ Следственного комитета в Санкт-Петербурге, которые распутывают самые сложные, опасные и резонансные преступления по всей стране.
Тандем противоположностей: Весь проект держится на мощной химии двух главных героев. Юрий Брагин (Иван Колесников) — сдержанный, неподкупный интеллектуал-следователь, мастер допросов и логики. Его лучший друг Михаил Шибанов (Сергей Жарков) — прожженный, эмоциональный, брутальный оперативник розыска, готовый лезть под пули. Наблюдать за их дружбой и спорами — отдельное удовольствие.
Сериал создавали при поддержке и консультациях реального Следственного комитета. Здесь нет карикатурных киношных полицейских: авторы детально показывают кропотливую юридическую рутину, бюрократические сложности, тонкости экспертиз и настоящую логику раскрытия дел.
В отличие от многих классических ментовских саг, «Первый отдел» снят дорого, качественно и интеллигентно. Опасная работа здесь гармонично переплетена с личной жизнью героев, их семейными драмами и вечным выбором между долгом и карьерой.
Аудитория в восторге от кастинга и называет Брагина и Шибанова лучшим экранным дуэтом на российском ТВ за последние годы. Зрители отмечают, что первые сезоны смотрятся буквально на одном дыхании, сюжетные линии логичны, а второстепенные персонажи (вроде харизматичного антагониста Ухватова) вызывают яркие эмоции.
Без критики тоже не обошлось. Особенно досталось пятому сезону «Первого отдела». Многие преданные фанаты посчитали, что сценаристы начали сдавать позиции: расследования стали менее запутанными, акцент сместился на банальные перестрелки и погони, а финал сезона оставил зрителей в полном недоумении и разочаровании.
Кстати, если вы смотрели этот сериал и он вас впечатлил, можете продолжить знакомство с криминальным миром, открыв для себя 8 сериалов, похожих на «Первый отдел».
Лучший исторический сериал
Эпос «Хроники русской революции» обошел другие проекты в исторической категории. Это один из самых амбициозных, масштабных и одновременно скандальных проектов режиссера Андрея Кончаловского.
16-серийный сериал стоит посмотреть ради грандиозного размаха съемок, сложнейшего грима и поразительного кастинга. Сюжет охватывает два тяжелейших десятилетия нашей истории — с 1905 года до середины 1920-х, показывая падение империи через судьбы как реальных исторических личностей (Ленина, Николая II, Горького, Троцкого), так и вымышленных персонажей.
«Хроники русской революции» демонстрируют визуально точнейшее попадание в образы. Герои выглядят так, словно сошли со старых архивных фотографий. Ради этого портретного сходства сериал стоит увидеть хотя бы из эстетического интереса.
Кончаловский создал по-настоящему дорогое и проработанное полотно. Исторические костюмы, панорамные съемки, детали интерьеров и воссозданная атмосфера переломной эпохи выполнены на высочайшем уровне.
Любители истории отмечают злободневность и остроту выбранной темы. Многим понравилась динамика первых серий, глубина отдельных персонажей и то, как авторы попытались показать трагедию людей, оказавшихся между «красными» и «белыми».
В то же время сериал спровоцировал шквал критики за избыток вымышленных любовных интриг и личных сцен, которые, по мнению части аудитории, отвлекали от самой исторической драмы. Ленина многие посчитали карикатурным и недостаточно волевым лидером, а Юлию Высоцкую в ее роли жестко раскритиковали за неестественность.
Лучший мини-сериал
«Дорогой Вилли» отметили как лучший мини-сериал. Его определенно стоит посмотреть ради небанального исторического сюжета о предотвращении ядерной войны, виртуозной актерской игры Сергея Маковецкого в роли раннего Брежнева и густой, эстетичной атмосферы холодной войны конца 1960-х годов.
В основе сюжета лежат реальные исторические события — секретные закулисные переговоры между генсеком СССР Леонидом Брежневым и канцлером ФРГ Вилли Брандтом (Кирилл Кяро) ради разрядки международной напряженности.
Сергей Маковецкий создал один из самых сильных и живых экранных образов Леонида Ильича. Вместо привычной карикатуры на позднего, дряхлеющего генсека, зритель видит молодого, энергичного, прагматичного лидера и тонкого дипломата, который пытается переиграть не только ЦРУ, но и ястребов из собственного Политбюро.
Сериал состоит всего из 4 серий, поэтому сюжет не провисает ни на минуту. Лихая карусель разведок сталкивает КГБ, ЦРУ и восточногерманскую Штази, а в центре этой опасной игры оказывается обычный советский переводчик-посредник Вячеслав Варданов.
Создатели с точностью воссоздали ретроэстетику конца 60-х — от костюмов и культовых автомобилей до вывесок Западного Берлина. Кроме того, создатели сериала постарались над «ламповым» киноэффектом картинки, что полностью погружает в эпоху.
Публика приняла мини-сериал очень тепло, отмечая, что он смотрится на одном дыхании. Отдельный восторг вызывают актерские работы — помимо Маковецкого, зрители хвалят Сергея Марина (получившего за роль награду на фестивале «Пилот»), Кирилла Кяро и Алексея Розина. Также зрители отмечают интеллигентность проекта, отличный саундтрек и редкий для жанра баланс между шпионским саспенсом и легкой, приземленной иронией.
Главная претензия внимательных зрителей касается географических условностей. Сюжет упрекают в некоторой «кинематографической магии», когда герои слишком легко и быстро перемещаются между изолированным Западным Берлином и столицей ФРГ Бонном, игнорируя реальные границы и расстояния той эпохи.
А какой из этих сериалов порекомендуете вы?