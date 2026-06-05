Вы марионетка или железный человек? Проверьте, насколько легко вами манипулировать

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Ваш партнер (или близкий друг) пообещал сделать нечто важное для вас, но нарушил обещание. Когда вы пытаетесь это спокойно обсудить, он переворачивает ситуацию: «Да я забыл (-а), потому что ты вечно меня пилишь и доводишь до стресса! Если бы ты вел (-а) себя нормально, я бы всё помнил (-а)! Ты сам (-а) виноват (-а) в том, что так вышло». О чем вы подумаете в первую очередь?