Вы марионетка или железный человек? Проверьте, насколько легко вами манипулировать

Вам кажется, что вы полностью контролируете свою жизнь и все решения принимаете самостоятельно? Профессиональные манипуляторы готовы с вами поспорить. Они знают ваши уязвимые точки и умеют незаметно заставлять вас говорить «да» там, где организм кричит «нет». Наш короткий, но чрезвычайно полезный тест проверит ваши личные границы на прочность. Ответьте на 10 простых, на первый взгляд, вопросов и выясните, умеете ли вы вовремя включать психологическую броню или манипуляторы уже вовсю крутят вами ради собственной выгоды.
Коллега, с которым вы находитесь в приятельских отношениях, в пятницу вечером подходит к вам и говорит: «Только ты можешь мне помочь! Если я не доделаю этот отчет до понедельника, шеф меня уволит. А у меня сегодня свидание. Пожалуйста, выручи, ты ведь делаешь это в два раза быстрее меня!» Вы уже распланировали свои выходные. Ваши действия?
Вежливо, но твердо откажете: «Мне жаль, но у меня уже есть планы на вечер. Я могу подсказать тебе алгоритм, но делать работу за тебя не буду».
Безропотно останетесь и доделаете отчет. Внутри будете злиться и проклинать коллегу, но отказать не сможете, ведь человека же уволят из-за вашей «черствости».
Попытаетесь найти компромисс: «Давай я помогу тебе ровно полчаса, сделаю самую сложную часть, а остальное ты допишешь сам по пути или завтра».
Вы зашли в бутик одежды просто присмотреться. Продавщица потратила на вас полчаса: приносила разные модели, делала комплименты, нашла ваш размер на дальнем складе. В итоге вещь вам не подошла или разонравилась. Продавец вздыхает и говорит: «Ну как же так… Я ради вас весь склад перерыла, это последняя модель, вам так идет!» Что вы чувствуете и делаете?
Спокойно скажете: «Спасибо за вашу помощь, вы отличный специалист. Но я не готов (-а) сделать покупку прямо сейчас» — после чего уйдете без капли стыда.
Почувствуете себя виноватым (-ой) за «потраченное время» человека и купите эту вещь (или что-то подешевле на кассе), лишь бы сгладить неловкость.
Начнете долго и сбивчиво оправдываться: «Ой, вы знаете, у меня просто карта заблокирована» — и позорно сбежите из магазина.
Вы приняли решение провести отпуск вдвоем со своей второй половинкой (или с друзьями). Узнав об этом, ваша мама (или другой близкий родственник) грустно вздыхает по телефону: «Ну конечно, поезжайте, развлекайтесь… Я-то тут одна посижу со своими болячками. Обо мне ведь вспомнят, только когда меня не станет». Ваша реакция?
Не поддадитесь на драму: «Мама, мы едем всего на неделю и очень устали. Давай я закажу тебе доставку продуктов, а созвонимся, когда мы вернемся».
Отмените поездку или проведете весь отпуск на иголках, созваниваясь по пять раз в день и чувствуя себя ужасным, неблагодарным ребенком.
Начнете агрессивно спорить и доказывать свою правоту, крича в трубку. В итоге всё равно уедете, но с испорченным настроением и тяжелым сердцем.
Вы сидите в дружеской компании, и заходит спор на острую тему. Кто-то из присутствующих бросает фразу: «Да ладно, все современные люди это понимают / делают. Только трусы или совсем консерваторы сейчас мыслят по-другому, правда же?» Все кивают. Вы с этим в корне не согласны. Как поступите?
Спокойно озвучите свою позицию: «А я считаю иначе», даже если вся комната будет смотреть на вас с удивлением. Вам всё равно на их ярлыки.
Молча кивнете со всеми вместе или промолчите, лишь бы не выделяться и не прослыть белой вороной или «отсталым».
Начнете яростно спорить, пытаясь переубедить всю компанию и доказать, что вы умнее их.
Объявляется приятель, с которым вы не общались года три, и после дежурного «Привет, как дела?» сразу переходит к делу: «Слушай, ты же в компьютерах / дизайне / юриспруденции шаришь. Глянь мне тут по-братски одну штуку, там работы на пять минут». Но вы-то понимаете, что работы там на три часа. Ваши действия?
Определите коммерческие границы: «Привет! По-братски могу дать ссылку на хорошего спеца. Если хочешь, чтобы сделал я, вот мой рабочий прайс, для тебя сделаю скидку 10%».
Вздохнете и начнете делать это бесплатно в ущерб своему личному времени, ведь «неудобно отказывать старому знакомому».
Будете неделями тянуть время, придумывать отговорки, что вы заняты, надеясь, что он сам отстанет.
К вам на улице подходит промоутер и протягивает вам в руки красивую открытку, значок или флажок со словами: «Это вам абсолютно бесплатно, в честь нашего праздника!» Вы берете вещь, и тут же следует продолжение: «А теперь, пожалуйста, подпишите петицию и пожертвуйте любую сумму от 100 рублей на помощь приюту». Ваши действия?
Вернете вещь обратно в руки, скажете: «Мне это не интересно» — и пойдете дальше, не замедляя шаг.
Достанете кошелек и отдадите деньги. Механизм «всучить подарок, чтобы вызвать чувство долга» сработал на вас идеально.
Оставите вещь себе, буркнете: «Денег нет» — и быстро уйдете.
Ваш партнер (или близкий друг) пообещал сделать нечто важное для вас, но нарушил обещание. Когда вы пытаетесь это спокойно обсудить, он переворачивает ситуацию: «Да я забыл (-а), потому что ты вечно меня пилишь и доводишь до стресса! Если бы ты вел (-а) себя нормально, я бы всё помнил (-а)! Ты сам (-а) виноват (-а) в том, что так вышло». О чем вы подумаете в первую очередь?
«Стоп, это манипуляция. Мое поведение не отменяет его/ее безответственности. Переводить стрелки не позволю».
«А ведь действительно… Я в последнее время слишком много требую, надо быть мягче, человек из-за меня страдает».
Взорветесь от обиды, начнете припоминать ему/ей встречные косяки, и разговор превратится в грандиозный скандал, где суть проблемы будет забыта.
Вы листаете интернет-магазин, и на экране всплывает таймер с обратным отсчетом: «До конца суперакции осталось 14 минут! Скидка 70% на этот курс/товар, который изменит вашу жизнь. Больше такой цены не будет никогда!» Об этой вещи вы до сих пор даже не думали. Ваши действия:
Закроете вкладку. Вы прекрасно знаете, что это дешевый триггер искусственного дефицита времени.
Почувствуете легкую панику («Я упускаю выгоду!») и спешно оформите заказ.
Потратите эти 14 минут на судорожное чтение отзывов в интернете, изнервничаетесь, но покупать, скорее всего, не станете.
Человек, который обычно не проявляет к вам особого интереса, вдруг начинает осыпать вас искренними (на первый взгляд) комплиментами: «Ты потрясающе выглядишь! Какая у тебя глубокая аналитика, я всегда поражаюсь твоему уму. Слушай, а одолжи мне до зарплаты 10 тысяч». О чем вы подумаете?
Поймете, что вас пытаются «прикормить» лестью перед тем, как использовать, и ответите отказом на саму просьбу.
Расцветете от похвалы. Отказать после таких приятных слов будет психологически невозможно, ведь хочется соответствовать образу «умного и доброго» человека.
Почувствуете фальшь, внутренне напряжетесь, но деньги всё равно дадите, чтобы не портить отношения.
Знакомый согласился помочь вам в каком-то деле, но каждый раз при встрече невзначай упоминает: «Помнишь, как я тебя тогда выручил? Эх, если бы не я, сидел (-а) бы ты сейчас…» И в этот момент он начинает просить вас о вещах, которые нарушают ваш комфорт. Что вы чувствуете?
Поймете, что человек пытается сделать вашу благодарность пожизненной валютой. Вы скажете: «Я очень ценю твою прошлую помощь, но сейчас выполнить твою просьбу я не могу».
Будете покорно соглашаться на любые его условия, чувствуя себя вечным должником, обязаным по гроб жизни.
Начнете избегать общения с этим человеком, блокировать звонки и придумывать причины, почему не можете выполнить просьбу.