На роспись пришла в кедах: актриса Мирослава Карпович вышла замуж — фото

Актриса Мирослава Карпович порадовала поклонников радостной новостью — 1 июня она вышла замуж. Роспись прошла скромно. Звезда отказалась от ярких образов и надела на свадьбу легкое белое платье в цветочек и кеды.

Подробности церемонии Мирослава опустила и мужа не показала. Однако некоторые детали все-таки раскрыла.

«Мама, семья, жена. Люблю вас! Для особо любопытных: муж — не артист!» — поделилась Мирослава в своих соцсетях.

Не так давно актрису сосватали с коллегой Евгением Банифатовым. По сети гулял фейковый пост, в котором Карпович якобы признается в романе с актером.

«Если я выйду замуж, то первая об этом сообщу, не буду скрывать и с радостью поделюсь информацией лично», — прокомментировала Карпович «МУЗ ТВ».

Кроме этого, Мирославе Карпович приписывали роман с актером Павлом Прилучным. Коллег стали замечать их вместе всего спустя пару недель после развода Павла. Да и сам он подливал масла в огонь, открыто восхищаясь ее добротой и скромностью. Однако спустя несколько лет актер отмахнулся от слухах об отношениях с Карпович.