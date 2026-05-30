Закон против страха: 8 сериалов про охоту на маньяков, похожих на «Первый отдел»

Суровые следователи из сериалов снова в центре внимания: зрителей тянет к честным и напряженным историям Источник: кадр из сериала «Первый отдел» (16+), реж. Денис Нейманд, Дмитрий Аверин и др., «Триикс Медиа» по заказу телеканала НТВ, 2020 год — настоящее время

«Первый отдел» (16+) давно закрепился среди крепких российских криминальных драм. В центре — следователь, для которого служба превращается в личный фронт. Он возвращается в Петербург и с ходу погружается в сложные дела, где каждый шаг может стоить репутации, а иногда и жизни. Проект держится на строгой атмосфере, внутреннем напряжении и постоянном выборе между принципами и удобством. Минимум лишнего блеска — максимум суровой реальности.

Если вы хотите продолжения в том же духе, вот восемь проектов с похожим настроением.

«Фишер» (18+)

Сериал переносит зрителей в поздний СССР и показывает расследование серии жестоких убийств Источник: кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова и др, Art Pictures Vision и «Старт Студио» (с участием «НМГ Студии») по заказу more.tv, 2023 год — настоящее время

Сюжет переносит зрителя в конец советской эпохи, где серия жестоких преступлений держит в страхе целый город. Следствие ведут сразу несколько персонажей — от опытных сотрудников до тех, кто только учится работать в условиях давления. История вдохновлена реальными событиями, что добавляет происходящему тревожности.

Атмосфера густая и давящая: мрак, недоверие и ощущение, что зло всегда на шаг впереди. Как и в «Первом отделе», здесь много внимания уделено внутренним сомнениям героев и их моральным границам.

«Невский» (18+)

Проект рассказывает о службе оперативника в криминальном районе Петербурга и его борьбе с системой Источник: кадр из сериала «Невский» (18+), реж. Андрей Коршунов, Алексей Павлов, «Триикс Медиа» по заказу телеканала НТВ, 2015 год

Павел Семенов служит в одном из самых проблемных районов Петербурга и ежедневно сталкивается с криминалом лицом к лицу. Его работа — это постоянная борьба не только с преступниками, но и с системой, где правила часто переписываются на ходу.

Сериал держит высокий темп и не стесняется показывать грязную сторону службы. Перекличка с «Первым отделом» очевидна: здесь тоже герой вынужден балансировать между долгом и выживанием.

«Хрустальный» (18+)

История показывает, как следователь возвращается в родной город и сталкивается с травмами прошлого Источник: кадр из сериала «Хрустальный» (18+), реж. Душан Глигоров, продюсерская компания «Среда», 2021 год

История начинается с возвращения следователя в родной город, где когда-то произошла трагедия, оставившая след на всю жизнь. Теперь ему предстоит расследовать серию преступлений, параллельно разбираясь с личными демонами. Сериал делает ставку на психологию и атмосферу тревоги.

Каждая серия — это не только поиск преступника, но и попытка героя справиться с прошлым. По духу проект близок «Первому отделу»: те же внутренние надломы и высокая цена за правду.

«Страх над Невой» (18+)

Сюжет разворачивается в Петербурге, где следователи пытаются остановить череду опасных преступлений Источник: кадр из сериала «Страх над Невой» (18+), реж. Илья Максимов, «Студия РоЕл» совместно с телеканалом НТВ и онлайн-кинотеатром «Иви», 2023 год — настоящее время

Действие разворачивается в Петербурге, где череда преступлений заставляет следователей работать на пределе. Сериал погружает в холодную, почти гнетущую атмосферу города, где каждый новый эпизод добавляет напряжения.

Здесь нет случайных деталей — всё работает на ощущение опасности. Как и в «Первом отделе», сюжет строится вокруг сложных расследований и личных конфликтов героев, которые постепенно выходят на поверхность.

«Метод» (18+)

Сериал демонстрирует работу следователя, который раскрывает дела, вживаясь в психологию преступников Источник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, Александр Войтинский, продюсерская компания «Среда», 2015 год — настоящее время

Главный герой — следователь с нестандартным подходом, который буквально вживается в образ преступника, чтобы понять его логику. Вместе с молодой напарницей он раскрывает самые сложные дела.

Проект заметно темнее по настроению и местами шокирует, но при этом цепляет глубиной персонажей. В духе «Первого отдела» — тот же акцент на личной цене успеха и грани допустимого.

«Душегубы» (18+)

Проект основан на реальных событиях и показывает охоту следствия на серийных убийц Источник: кадр из сериала «Душегубы» (18+), реж. Давид Ткебучава, Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский, кинокомпания «Амедиа Продакшн» для телеканала НТВ, 2019 год — настоящее время

Сериал основан на реальных уголовных делах и показывает работу следователей, которые выходят на след серийных убийц. История разворачивается неспешно, но с постоянным нарастанием напряжения.

Особое внимание уделено деталям расследования и психологическим портретам преступников. Атмосфера мрачная, местами почти безысходная — именно то, что роднит проект с «Первым отделом».

«Черное солнце» (18+)

Драма рассказывает о следователе, который ведет запутанное дело на фоне сурового северного пейзажа Источник: кадр из сериала «Черное солнце» (18+), реж. Анна Носатова, Евгений Милых, кинокомпания «Драйв», 2022 год — настоящее время

В центре истории — следователь, который сталкивается с цепочкой жестоких преступлений, постепенно выводящих его к опасной правде. Расследование разворачивается на фоне суровой северной природы, что усиливает ощущение изоляции и тревоги.

Сериал строится на контрасте между внешней сдержанностью героя и внутренним напряжением, которое нарастает с каждой серией. Атмосфера густая и мрачная, а интрига держится до последнего эпизода — поклонникам «Первого отдела» такой накал точно будет близок.

«Консультант» (18+)

Сюжет описывает приезд специалиста, который помогает полиции раскрыть серию загадочных преступлений Источник: кадр из сериала «Консультант» (18+), реж. Алексей Рудаков, Дмитрий Коробкин, «Киностудия КИТ», 2016–2018 годы

В провинциальный город приезжает специалист, способный анализировать поведение преступников. Его методы кажутся странными, но именно они помогают продвинуться в деле. Сериал делает ставку на психологию и атмосферу конца советского времени.