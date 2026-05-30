Закон против страха: 8 сериалов про охоту на маньяков, похожих на «Первый отдел»

«Первый отдел» (16+) давно закрепился среди крепких российских криминальных драм. В центре — следователь, для которого служба превращается в личный фронт. Он возвращается в Петербург и с ходу погружается в сложные дела, где каждый шаг может стоить репутации, а иногда и жизни. Проект держится на строгой атмосфере, внутреннем напряжении и постоянном выборе между принципами и удобством. Минимум лишнего блеска — максимум суровой реальности.
Если вы хотите продолжения в том же духе, вот восемь проектов с похожим настроением.
«Фишер» (18+)
Сюжет переносит зрителя в конец советской эпохи, где серия жестоких преступлений держит в страхе целый город. Следствие ведут сразу несколько персонажей — от опытных сотрудников до тех, кто только учится работать в условиях давления. История вдохновлена реальными событиями, что добавляет происходящему тревожности.
Атмосфера густая и давящая: мрак, недоверие и ощущение, что зло всегда на шаг впереди. Как и в «Первом отделе», здесь много внимания уделено внутренним сомнениям героев и их моральным границам.
«Невский» (18+)
Павел Семенов служит в одном из самых проблемных районов Петербурга и ежедневно сталкивается с криминалом лицом к лицу. Его работа — это постоянная борьба не только с преступниками, но и с системой, где правила часто переписываются на ходу.
Сериал держит высокий темп и не стесняется показывать грязную сторону службы. Перекличка с «Первым отделом» очевидна: здесь тоже герой вынужден балансировать между долгом и выживанием.
«Хрустальный» (18+)
История начинается с возвращения следователя в родной город, где когда-то произошла трагедия, оставившая след на всю жизнь. Теперь ему предстоит расследовать серию преступлений, параллельно разбираясь с личными демонами. Сериал делает ставку на психологию и атмосферу тревоги.
Каждая серия — это не только поиск преступника, но и попытка героя справиться с прошлым. По духу проект близок «Первому отделу»: те же внутренние надломы и высокая цена за правду.
«Страх над Невой» (18+)
Действие разворачивается в Петербурге, где череда преступлений заставляет следователей работать на пределе. Сериал погружает в холодную, почти гнетущую атмосферу города, где каждый новый эпизод добавляет напряжения.
Здесь нет случайных деталей — всё работает на ощущение опасности. Как и в «Первом отделе», сюжет строится вокруг сложных расследований и личных конфликтов героев, которые постепенно выходят на поверхность.
«Метод» (18+)
Главный герой — следователь с нестандартным подходом, который буквально вживается в образ преступника, чтобы понять его логику. Вместе с молодой напарницей он раскрывает самые сложные дела.
Проект заметно темнее по настроению и местами шокирует, но при этом цепляет глубиной персонажей. В духе «Первого отдела» — тот же акцент на личной цене успеха и грани допустимого.
«Душегубы» (18+)
Сериал основан на реальных уголовных делах и показывает работу следователей, которые выходят на след серийных убийц. История разворачивается неспешно, но с постоянным нарастанием напряжения.
Особое внимание уделено деталям расследования и психологическим портретам преступников. Атмосфера мрачная, местами почти безысходная — именно то, что роднит проект с «Первым отделом».
«Черное солнце» (18+)
В центре истории — следователь, который сталкивается с цепочкой жестоких преступлений, постепенно выводящих его к опасной правде. Расследование разворачивается на фоне суровой северной природы, что усиливает ощущение изоляции и тревоги.
Сериал строится на контрасте между внешней сдержанностью героя и внутренним напряжением, которое нарастает с каждой серией. Атмосфера густая и мрачная, а интрига держится до последнего эпизода — поклонникам «Первого отдела» такой накал точно будет близок.
«Консультант» (18+)
В провинциальный город приезжает специалист, способный анализировать поведение преступников. Его методы кажутся странными, но именно они помогают продвинуться в деле. Сериал делает ставку на психологию и атмосферу конца советского времени.
Напряжение держится не за счет экшена, а благодаря диалогам и внутренним конфликтам. Поклонникам «Первого отдела» зайдет эта сдержанная, но тревожная подача.