Сериал, снятый в Ярославской области, признали лучшей комедией

Сериал «Подслушано в Рыбинске», снятый в одноименном городе Ярославской области, был отмечен на престижной премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Победителей разных номинаций озвучили вечером 19 мая.
«Продюсеры объявили лауреатов XIII Премии АПКиТ в 25 номинациях — это 10 проектов и 15 индустриальных специалистов 2025 года», — отметили в Ассоциации.
Восьмисерийный проект от Premier, Start и НТВ был признан лучшим комедийным сериалом. Однако изначально авторы заявляли о нем как об ироничном детективе.
Кроме того, по заветной статуэтке получили исполнитель главной роли Тимофей Трибунцев, режиссер Петр Тодоровский-младший, а также сценарист Иван Баранов. Их признали лучшими в своих номинациях.
Напомним, съемки сериала начались в Рыбинске осенью 2023 года и продлились до зимы. Вместе с Тимофеем Трибунцевым снялись Антон Васильев (известен по сериалу «Невский» (16+) на НТВ) и актер из «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+) Рузиль Минекаев.
В центре сюжета — история журналиста провинциальной газеты, которому начинают приходить видения. Корреспондента играет Тимофей Трибунцев. Ранее Иван Баранов признавался, что выбрал город в Ярославской области неслучайно. Ему хотелось показать его родной Рыбинск «красивым и классным городом на берегу Волги».
На премии АПКиТ также стало известно, что создатели Иван Баранов и Пётр Тодоровский будут работать над продолжением, которое будет называться «Подслушано в Выборге», главными героями станут полицейская парочка в исполнении Михаила Кремера и Варвары Володиной. Кроме того, планируется создание второго сезона «Подслушано в Рыбинске» с героем Тимофея Трибунцева.