Сериал, снятый в Ярославской области, признали лучшей комедией

Сериал «Подслушано в Рыбинске», снятый в одноименном городе Ярославской области, был отмечен на престижной премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Победителей разных номинаций озвучили вечером 19 мая.

«Продюсеры объявили лауреатов XIII Премии АПКиТ в 25 номинациях — это 10 проектов и 15 индустриальных специалистов 2025 года», — отметили в Ассоциации.

Восьмисерийный проект от Premier, Start и НТВ был признан лучшим комедийным сериалом. Однако изначально авторы заявляли о нем как об ироничном детективе.

Кроме того, по заветной статуэтке получили исполнитель главной роли Тимофей Трибунцев, режиссер Петр Тодоровский-младший, а также сценарист Иван Баранов. Их признали лучшими в своих номинациях.

Напомним, съемки сериала начались в Рыбинске осенью 2023 года и продлились до зимы. Вместе с Тимофеем Трибунцевым снялись Антон Васильев (известен по сериалу «Невский» (16+) на НТВ) и актер из «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+) Рузиль Минекаев.

В центре сюжета — история журналиста провинциальной газеты, которому начинают приходить видения. Корреспондента играет Тимофей Трибунцев. Ранее Иван Баранов признавался, что выбрал город в Ярославской области неслучайно. Ему хотелось показать его родной Рыбинск «красивым и классным городом на берегу Волги».