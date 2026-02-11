Развлечения Обзор На шоу «Модный приговор» новые судьи — вы не поверите кто

Показываем, кто заменит Александра Рогова

Прощаться с харизматичным стилистом еще рано

Прощаться с харизматичным стилистом еще рано

кадр из шоу «Модный приговор» (6+), Первый канал, 2025 год

Проект «Модный приговор» (6+) выходит с 2007 года. Долгое время его лицом и главным судьей был Вячеслав Зайцев. После смерти модельера на его место пришел историк моды Александр Васильев. В 2024 году руководство канала захотело вдохнуть в проект новую жизнь и с помощью зрительского голосования определили нового эксперта — им стал стилист Александр Рогов. Но уже в 2026 году его место заняли другие звезды шоу-бизнеса.

Первый канал анонсировал весенний спецсезон, во время которого кресла экспертов будут занимать каждый выпуск разные знаменитые персоны. В Сети уже есть серии, где модные преображения приглашенных героинь оценивают актер Александр Олешко и телеведущий Валдис Пельш.

Источник: кадр из шоу «Модный приговор» (6+), Первый канал, 2026 год
кадр из шоу «Модный приговор» (6+), Первый канал, 2026 год

— Я не перепутал съемочные павильоны. Время поэкспериментировать, вот этим мы и займемся с огромным удовольствием с моими потрясающими коллегами, — объявил Пельш с первых минут эфира.

Источник: пресс-служба Первого канала
пресс-служба Первого канала

Приглашенные судьи уникальны для проекта, потому что ни один из них, в отличие от предшественников, никак не связан с миром моды. Например, зрители в будущих сериях также увидят амбассадора «филяй-филяй» и кумира зумеров — певца Диму Маликова, актера сериала «Моя прекрасная няня» (6+) Сергея Жигунова и фигуриста Алексея Ягудина, который параллельно ведет еще один проект на Первом канале «Ледниковый период» (6+).

Источник: пресс-служба Первого канала
пресс-служба Первого канала

Ягудин уже участвовал в «Модном приговоре» в 2018 году, но тогда он был ведущим. Для него это стало неожиданностью, ведь, как он говорит, мода и он — вещи несовместимые.

Источник: пресс-служба Первого канала
пресс-служба Первого канала

— Мода — это не мой конек. У меня есть замечательная, талантливая в этом направлении жена. С вечера я ей рассказываю о том мероприятии, которое я собираюсь посетить на следующий день, и она мне подбирает гардероб, — признавался Ягудин.

Наши коллеги из «СтарХита» сообщают, что Рогов, как и его напарница Лилия Рах, не появится в новых выпусках шоу. Они вернутся к съемкам только после завершения спецсерии.

Анна Хемлих
Комментарии
6
Гость
11 февраля, 11:46
А Васильев был реально хорош!
Гость
11 февраля, 15:21
Кто то это ещё смотрит?
