На шоу «Модный приговор» новые судьи — вы не поверите кто

Прощаться с харизматичным стилистом еще рано

Проект «Модный приговор» (6+) выходит с 2007 года. Долгое время его лицом и главным судьей был Вячеслав Зайцев. После смерти модельера на его место пришел историк моды Александр Васильев. В 2024 году руководство канала захотело вдохнуть в проект новую жизнь и с помощью зрительского голосования определили нового эксперта — им стал стилист Александр Рогов. Но уже в 2026 году его место заняли другие звезды шоу-бизнеса.

Первый канал анонсировал весенний спецсезон, во время которого кресла экспертов будут занимать каждый выпуск разные знаменитые персоны. В Сети уже есть серии, где модные преображения приглашенных героинь оценивают актер Александр Олешко и телеведущий Валдис Пельш.

— Я не перепутал съемочные павильоны. Время поэкспериментировать, вот этим мы и займемся с огромным удовольствием с моими потрясающими коллегами, — объявил Пельш с первых минут эфира.

Приглашенные судьи уникальны для проекта, потому что ни один из них, в отличие от предшественников, никак не связан с миром моды. Например, зрители в будущих сериях также увидят амбассадора «филяй-филяй» и кумира зумеров — певца Диму Маликова, актера сериала «Моя прекрасная няня» (6+) Сергея Жигунова и фигуриста Алексея Ягудина, который параллельно ведет еще один проект на Первом канале «Ледниковый период» (6+).

Ягудин уже участвовал в «Модном приговоре» в 2018 году, но тогда он был ведущим. Для него это стало неожиданностью, ведь, как он говорит, мода и он — вещи несовместимые.

— Мода — это не мой конек. У меня есть замечательная, талантливая в этом направлении жена. С вечера я ей рассказываю о том мероприятии, которое я собираюсь посетить на следующий день, и она мне подбирает гардероб, — признавался Ягудин.