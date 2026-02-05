«Какие формы у Лягушки!»: жюри шоу «Маска» ошеломлено костюмами участников — посмотрите, как они выглядят

Жюри не раз придется удивиться в новом сезоне Источник: пресс-служба телеканала НТВ

Считаные дни остаются до премьеры нового сезона шоу «Маска» (12+). Его отдельная прелесть — фантастически необычные костюмы, в которых выступают герои. Некоторые из них бывают похожи на участников, прячущихся внутри, другие же, наоборот, лишь сильнее запутывают членов жюри. Предлагаем посмотреть, кто появится перед зрителями и судьями в седьмом сезоне, который стартует 8 февраля.

Всего в проекте примут участие 14 масок: Баран, Бобер, Богатырь, Гиппопотам, Жираф, Жук, Колибри, Коралл, Лиса, Лягушка, Месяц, Одуванчик, Снегирь и Сурикат. Создатели дали подсказку: под ними будут скрываться народные и заслуженные артисты России, а также восемь чемпионов и победителей различных соревнований — от творческих до спортивных.

Спортивная подготовка будет некоторым участникам как никогда кстати. Особенно тем, у кого самые тяжелые костюмы — это Гиппопотам, Бобер и Богатырь. Размером они намного больше человека, и только клея на их изготовление ушло 5–7 литров, что говорить про каркас, ткань и украшения.

— В изготовлении костюмов используются разные виды тканей: от шелка и кожи до бархата и парчи, — раскрыла секрет нашим коллегам из издания «СтарХит» генеральный продюсер «Вайт медиа» Юлия Сумачева. — Искусственный мех, кружево, фатин, органза, замша, джинса… Всего более 40 видов ткани. Что-то заказывается за границей, например фурнитура. Совсем недавно создатели нашли невероятные камни для декора — преломление света просто ошеломительное. При этом они весят значительно меньше аналогов.

Одна из самых легких масок — Сурикат. Внешне она напоминает Енота, в котором пряталась Севиль в пятом сезоне. Это может быть одной из подсказок. Создатели сделали персонажа тем еще щеголем. На нем пушистая панама в мятном цвете и элегантный костюм по фигуре с леопардовыми вставками. Сразу видно, он следит за модой.

Источник: пресс-служба телеканала НТВ

Как думаете, кто прячется внутри? Мужчина Женщина

Еще одна маска, которая рискует стать фаворитом за счет своей нежности и утонченности, — Месяц. Костюм напоминает наряд с Венецианского карнавала. Печальная 3D-маска украшена жемчугом и стразами. Одежда сшита из ткани серебряного цвета и украшена перьями, тюлем и необычной баской с множеством крылышек.

Источник: пресс-служба телеканала НТВ

Впервые в истории шоу автором эскиза одной из масок стал зритель. Первоначальный внешний вид Коралла придумал участник конкурса от телеканала, дизайнеры его доработали и включили в седьмой сезон. Наряд Коралла состоит из пышного огненного платья с синими переливами.

Источник: «Маска» / Vk.com

— Декораторы дополнили маску жемчугом. Настоящий бриллиант морских глубин, — описала Юлия Сумачева.

Вопреки тому, что колибри очень маленькая птичка, на сцене она будет величиной с полноценного орла. Дизайнеры сохранили у птицы необычные радужно-зеленые переливы, добавили перья в цвете шоу и красный хохолок на голове.

Источник: «Маска» / Vk.com

Лягушка выделяется среди других масок, которые не дают подсказок о поле участника. В отличие от них, эта маска явно акцентировала внимание на выдающихся формах. Это случайность или хитрый ход, чтобы сбить с толку?

— Какие формы у Лягушки! — воскликнула Валерия при первой встрече с маской на презентации.

Источник: «Маска» / Vk.com

Присмотревшись к костюму Жука, сразу можно понять, что его списывали с азиатского усача. Костюм для маски подобрали под стать, напоминающие доспехи воина из средневекового Китая.

Источник: «Маска» / Vk.com

Самый крепыш из уже известных масок — Снегирь. Он значительно выше и больше своих конкурентов. К внушительным габаритам дизайнеры сделали для маски дерзкий костюм: кожаную байкерскую жилетку, черные очки и фуражку, похожую на те, что носили раньше машинисты поезда.

Источник: «Маска» / Vk.com

Чтобы создать такую красоту, каждый костюм прошел долгий путь. Их собирали, проектировали, раскрашивали и моделировали в разных городах в строжайшей секретности. По правилам проекта почти вся информация хранится в тайне. Участники приезжают на примерки, репетиции и выступления в сопровождении охраны в одинаковой форме и с зеркальными масками.

Единственное, что известно об участниках перед стартом проекта:

суммарный возраст — 625 лет,

только один из них родился в год Лошади,

на всех — 60 музыкальных альбомов, 150 ролей в кино, сериалах и театре и 20 озвученных мультипликационных персонажей.

Отгадывать, кто скрывается под масками, будут неизменные члены жюри: Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. К ним присоединится пятый артист, чье имя пока держится в секрете. Но создатели дали возможность до премьеры догадаться, кто он. В качестве подсказок они использовали зеленую спортивную ленту, игрушечную чайку в морском костюме, книгу «Ромео и Джульетта» и жевательные резинки Love is.