Внебрачный сын Меладзе сводит с ума весь интернет: посмотрите, как возмужал этот красавчик

Несмотря на привлекательную внешность, старший сын Валерия Меладзе не жаждет быть моделью или блогером Источник: k.meladze_design / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В блогах Валерия Меладзе и его жены Альбины Джанабаевой чаще можно увидеть видеомемы или записи с концертов. Подробности о детях родители считают чем-то личным и практически не показывают их. Однако, на счастье поклонников, артисты не сдержались и рассказали о поездке в Великобританию к старшему сыну Косте. А заодно и показали парня, который вырос в живое воплощение принца из сказки.

Костя родился в 2004 году, когда Меладзе еще был женат на своей первой супруге Ирине. Десять лет отец не мог быть с мальчиком постоянно, потому что не решался подать на развод, однако делал всё возможное, чтобы дать Косте всю свою любовь и воспитать как настоящего мужчину.

Источник: meladzevalerian / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Это большая ответственность, так как нужно в таком случае не только говорить, но и вести себя как настоящий мужчина. Жизнь покажет, но мне кажется, что я неплохой отец. Я люблю своих детей больше жизни, — рассказывал Валерий.

Источник: albinadzhamabaeva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Константин рос самостоятельным и независимым. Он никогда не кичился тем, кто его родители, и старался лишний раз даже не появляться на глаза папарацци и светским хроникерам.

Источник: albinadzhamabaeva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Мне повезло с детьми. У меня такое ощущение, что они сами по себе. Они знают, как себя вести. Нужно только чуть-чуть их направлять. Кстати, никто из моих детей не стремится в шоу-бизнес. Они больше технари и гуманитарии, — хвастался Валерий.

Источник: k.meladze_design / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Альбина рассказывала, что Константин с детства был замкнутым. Пока его сверстников было не оттащить от игр и телефона, Меладзе-младшего всё это не интересовало. Компьютером он пользовался только по необходимости, а социальные сети вообще игнорировал. Вместо этого всё свободное время отдавал спорту и конструированию.

Источник: k.meladze_design / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Для меня в этом он какой-то особенный, — удивлялась Джанабаева.

Источник: albinadzhamabaeva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чувствуя, что призвание сына может быть именно в дизайне и архитектуре, родители отправили его учиться в Великобританию. Константин поступил в престижный колледж искусства и дизайна имени святого Мартина и с этого времени начал самостоятельную жизнь.

Источник: k.meladze_design / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вдали от славы отца Константин почувствовал себя свободнее. На новом месте его никто не знал, не было назойливого внимания, которое он терпеть не мог, и лишних разговоров.

Источник: albinadzhamabaeva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Внимание чужих людей его напрягает. Бывать с нами в общественных местах для него мука, испытание, — жаловался Валерий Меладзе. — Говорю ему: «Ты должен нормально относиться. Поверь, люди смотрят на нас с позитивом». А его тяготит любой интерес публики. Если нас кто-то сфотографировал, он подходит и говорит: «Сотрите это фото».

Источник: albinadzhamabaeva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В какой-то момент Константин всё же сдался и завел свой блог. Чаще всего он публикует чертежи разработок, но иногда делится и своими снимками. Уже долгие годы юноша не меняет имидж: длинные русые волосы и классический стиль в одежде с примесью кежуал. Однако с возрастом изменения всё же налицо: скулы стали острее, а черты лица выразительнее.

Источник: albinadzhamabaeva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В феврале 2026 года во время поездки в Великобританию Альбина и Валерий показали свои прогулки вместе с Константином и их младшими детьми Лукой и Агатой. Подписчики завалили артистов комментариями о том, что от Кости невозможно оторвать взгляд.

— Сейчас бы замуж за сына Меладзе, а не вот это вот всё, — пишут в комментариях.

— Какой красивый у вас сын! — не могут налюбоваться подписчики.

— Какой красивый парень, очень похож на отца, — подмечают в комментариях.

— Взял всё лучшее от родителей, — считает одна из фанаток певца.

— Что за очаровательный молодой человек?! — хвалит один из комментаторов.