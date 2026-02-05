Внебрачный сын Меладзе сводит с ума весь интернет: посмотрите, как возмужал этот красавчик

В блогах Валерия Меладзе и его жены Альбины Джанабаевой чаще можно увидеть видеомемы или записи с концертов. Подробности о детях родители считают чем-то личным и практически не показывают их. Однако, на счастье поклонников, артисты не сдержались и рассказали о поездке в Великобританию к старшему сыну Косте. А заодно и показали парня, который вырос в живое воплощение принца из сказки.
Костя родился в 2004 году, когда Меладзе еще был женат на своей первой супруге Ирине. Десять лет отец не мог быть с мальчиком постоянно, потому что не решался подать на развод, однако делал всё возможное, чтобы дать Косте всю свою любовь и воспитать как настоящего мужчину.
— Это большая ответственность, так как нужно в таком случае не только говорить, но и вести себя как настоящий мужчина. Жизнь покажет, но мне кажется, что я неплохой отец. Я люблю своих детей больше жизни, — рассказывал Валерий.
Константин рос самостоятельным и независимым. Он никогда не кичился тем, кто его родители, и старался лишний раз даже не появляться на глаза папарацци и светским хроникерам.
— Мне повезло с детьми. У меня такое ощущение, что они сами по себе. Они знают, как себя вести. Нужно только чуть-чуть их направлять. Кстати, никто из моих детей не стремится в шоу-бизнес. Они больше технари и гуманитарии, — хвастался Валерий.
Альбина рассказывала, что Константин с детства был замкнутым. Пока его сверстников было не оттащить от игр и телефона, Меладзе-младшего всё это не интересовало. Компьютером он пользовался только по необходимости, а социальные сети вообще игнорировал. Вместо этого всё свободное время отдавал спорту и конструированию.
— Для меня в этом он какой-то особенный, — удивлялась Джанабаева.
Чувствуя, что призвание сына может быть именно в дизайне и архитектуре, родители отправили его учиться в Великобританию. Константин поступил в престижный колледж искусства и дизайна имени святого Мартина и с этого времени начал самостоятельную жизнь.
Вдали от славы отца Константин почувствовал себя свободнее. На новом месте его никто не знал, не было назойливого внимания, которое он терпеть не мог, и лишних разговоров.
— Внимание чужих людей его напрягает. Бывать с нами в общественных местах для него мука, испытание, — жаловался Валерий Меладзе. — Говорю ему: «Ты должен нормально относиться. Поверь, люди смотрят на нас с позитивом». А его тяготит любой интерес публики. Если нас кто-то сфотографировал, он подходит и говорит: «Сотрите это фото».
В какой-то момент Константин всё же сдался и завел свой блог. Чаще всего он публикует чертежи разработок, но иногда делится и своими снимками. Уже долгие годы юноша не меняет имидж: длинные русые волосы и классический стиль в одежде с примесью кежуал. Однако с возрастом изменения всё же налицо: скулы стали острее, а черты лица выразительнее.
В феврале 2026 года во время поездки в Великобританию Альбина и Валерий показали свои прогулки вместе с Константином и их младшими детьми Лукой и Агатой. Подписчики завалили артистов комментариями о том, что от Кости невозможно оторвать взгляд.
— Сейчас бы замуж за сына Меладзе, а не вот это вот всё, — пишут в комментариях.
— Какой красивый у вас сын! — не могут налюбоваться подписчики.
— Какой красивый парень, очень похож на отца, — подмечают в комментариях.
— Взял всё лучшее от родителей, — считает одна из фанаток певца.
— Что за очаровательный молодой человек?! — хвалит один из комментаторов.
Как вам сын Валерия Меладзе?