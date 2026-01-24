Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей

Софья (на фото справа) приехала в Индию, чтобы поздравить свою наставницу Наталью (на фото слева) Источник: Софья Золотухина

Хотели бы побывать на настоящей индийской свадьбе — с танцами, песнями, экзотичными нарядами и необычными традициями? Такой опыт получила педагог из Кургана Софья Золотухина. Она рассказала о том, как оказалась на свадьбе, приняла участие в колоритных церемониях и привела гостей в восторг, спев песню «Матушка-земля». Обо всём этом и отношении индийцев к русским — читайте в колонке Софьи Золотухиной специально для 45.RU.

Как попасть на индийскую свадьбу

Я приехала на свадьбу к своему преподавателю по английскому языку. Ее зовут Наталья, она москвичка, русская девочка, но живет в разных странах. Сейчас она в Лондоне, преподает там в аккредитованной английской школе. Я на нее подписана в соцсетях, мы с ней занимались онлайн. Еще она организует недельные туры в Британию — с прогулками, посещениями мюзиклов, музея Гарри Поттера и так далее.

Я планировала ехать в такой тур в Лондон. Но у Натальи сложилась личная счастливая история: она в своих соцсетях, написала о том, что ее молодой человек (индиец, индус по вероисповеданию) сделал ей предложение. Она приглашала всех своих подписчиков на свадьбу.

Это была идеальная возможность прочувствовать культуру Индии, посмотреть церемонии, которые проводятся на санскрите, и хорошо отдохнуть, потому что Индия — замечательная страна. Свадьба проводилась в штате Махараштра, город Насик рядом с Мумбаи. Я изначально прилетела в штат Гоа, отдохнула там пять дней, затем прилетела в Мумбаи и Насик.

Красоты поселка Палолем на Гоа Источник: Софья Золотухина

Перед свадьбой у меня произошел внезапный экспириенс с индусами в море. Плыву и слышу, как кто-то протяжно кричит: «О-о-о-ом». Оглядываюсь и вижу трех индусов (говорю так, потому что они настоящие индуисты). Подплываю, знакомлюсь, рассказываю им, что лечу завтра на свадьбу, что мне нравится их культура и религия. Особенно меня привлекает идея перерождения, где душа проживает 7 разных жизней на земле в разных воплощениях. Они радуются. Потом предлагают мне присоединиться к ним и сказать «Ворд оф лайф» (Слово жизни). Это первая мантра. Слово, с которого всё началось. Я соглашаюсь.

Мы ложимся спиной на воду. Индусы складывают ноги в позе лотоса. Мы вместе начинаем долго громко и протяжно кричать: «О-о-о-о-о-ом». Это поразительное чувство! Считается, что произношение этой мантры приносит практикующему мир, гармонию и духовное пробуждение. Потом один из индусов говорит мне: « Если тебе повезет, то в следующей жизни ты родишься в Индии » и большим пальцем прикасается к моему лбу.

Что интересного можно увидеть на индийской свадьбе

Сама свадьба проводилась два дня. По индийским законам и традициям в первый день идут церемонии, подготовка к свадьбе, следующий день — свадебный.

Индия — это калейдоскоп красок: разноцветные сари (национальные костюмы), песни, танцы, красота и богатство природы. Это потрясающий опыт! В первый день проходила церемония мехенди, когда руки расписывают хной. Изначально расписывают невесту, всё это сопровождается национальными песнями. После этого мастера расписывают руки всем желающим девушкам. Каждый рисунок, каждый цветочек имеет какой-то сакральный смысл. После мехенди проходит церемония халди. Это потрясающая подготовка молодоженов к браку. Индусы верят в то, что желтый цвет приносит счастье, отгоняет злых духов.

Счастья много не бывает — на желтом цвете не экономят Источник: Софья Золотухина

Желтый цвет в индийской культуре напрямую связан с разными пряностями и специями. На свадьбу родители молодоженов делают специальную пасту из куркумы: добавляют в нее кокосовое масло, розовую воду. Каждый компонент тоже имеет свой смысл, отгоняет определенных духов, приносит счастье, радость, богатство.

Эта паста замешивается на глазах у всех гостей, затем все по очереди подходят, берут эту пасту из куркумы и мажут на щеки, шею, руки молодоженов, как бы благословляя их, желая им радости, счастья. Я говорила пожелания невесте на русском языке, жениху — на английском. Был обязательный дресс-код, все должны прийти в желтом, то есть это такая желтая вечеринка. Свадьба достаточно большая, человек на 300.

Источник: Софья Золотухина

После того как помазали молодоженов, можно сделать это себе. Я помазала лицо, чтобы быть радостной и счастливой всю жизнь. Потом молодожены уходят, мы все переодеваемся и готовимся к вечерней церемонии, она называется сангит (что-то вроде предсвадебной вечеринки). Почти все 300 гостей свадьбы подготовили номера: читали стихи, пели, танцевали. Я пела песню «Матушка-земля». И это было так здорово, потому что эта песня сейчас знаменита на весь мир и Индия — это дружественная нам страна, очень уважающая нашу современную политику и президента.

Ты русский — это вообще уже здорово, тебя все любят априори. Было приятно наблюдать, что все индийцы начинали танцевать и даже слова «Матушка-земля» все подпевали. В этот момент я прочувствовала единение наших наций, культур.

Под русскую песню танцевали все Источник: Софья Золотухина

На следующий день после вечеринки начинается свадьба, проходят церемонии, приезжает индуистский священник. Там разжигали огонь, сыпали специи, сжигали их на алтаре. Мне было очень интересно наблюдать, как русская сторона, родители Наташи, проходила обряд благословения молодоженов. Индийцы-родители и священник читают молитвы на санскрите, а русским родителям нужно было повторять. Наташа (невеста) сильно этому внимала: очень необычное ощущение, когда твой папа говорит на санскрите. В этот момент я даже заплакала, потому что прочувствовала душевность.

Церемония была и пышной, и душевной Источник: Софья Золотухина

Церемония идет достаточно долго, около 2 часов. После благословения разжигается огонь, потом льют воду, затем кидают лепестки цветов. После этого мы перешли в банкетную часть. Меня удивило, что в Индии нет культа еды, к ней относятся очень спокойно. Мы привыкли к тому, что у нас пир на весь мир, столы ломятся. У них такого нет. Был организован шведский стол с карри, чаем масала, острыми специями. Блюда были вегетарианскими. Для меня это не проблема. Я больше духовно напиталась, чем физически!

Никаких алкогольных напитков тоже не было, все пили масалу и воду. Возможно, русскому человеку этот стол покажется скудным, но мы находились на индийской свадьбе, никого из туристической группы это не смущало.

Мы все были рады эмоциональному приему и дружественной обстановке, потому что все индийцы хотели с нами сфотографироваться. Некоторые из них нечасто встречают туристов с белой кожей, поэтому мы вызываем большой интерес. Меня все просили спеть «Калинку-малинку», многие знают песню «Во поле береза стояла» и другие наши культурные особенности.

После церемонии все снова переодеваются. Мне как женщине было безумно приятно! У меня было два сари, еще одно платье — на вечеринку. И еще незабываемый по-женски опыт, когда на тебя индийские женщины надевают национальный костюм сари. Это 8 метров прямого полотна ткани. Его нужно правильно завязать, сложить в складочки, потом тебе поставят точку на лбу и сделают прическу с цветами. Это было потрясающе. Скажу честно, для меня одним из главных плюсов стала возможность нарядиться.

Индийские наряды — невообразимо сложные и красивые Источник: Софья Золотухина

А вечером уже начинается что-то похожее на русскую свадьбу с гулянкой и нашим безудержным весельем. Сначала жених заезжает на белом коне во двор, следом идут музыканты с барабанами, индийцы со стороны жениха начинают петь, танцевать. Наташины близкие подруги устроили выкуп невесты, спрашивали — как зовут, какого числа родилась, какого цвета глаза. Гостей, к слову, стало намного больше, потому что в Индии нельзя никого не пускать на свадьбу, могут заходить все желающие. Здесь я уже потеряла счет, но мне кажется, что человек 500 уже было.

Потом появляется невеста, выходит к жениху, они немного танцуют, затем идут в банкетный зал. И здесь, скажем так, веселье утихает, потому что начинается очень-очень долгая церемония вручения подарков, поздравлений и фото. Представьте: 500 человек на свадьбе, я очень переживала за Наташу, потому что с каждым нужно сфотографироваться, пообщаться, это длилось часа 3. Мы поздравили молодоженов и пошли друг с другом знакомиться, общаться. Так закончился волшебный день. Мне всё очень понравилось, было интересно и приятно, что индийские люди уважают Россию, ощущалось единение наших наций.

Софья Золотухина