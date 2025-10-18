Валерия прошла отбор на музыкальную премию «Гремми-2025», а Иосиф Пригожин потерял сознание: звездные новости недели

Пригожин не сомневается, что у Валерии получится «пробить железный музыкальный занавес» Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

На этой неделе знаменитости разоткровенничались о личной жизни: актриса Юлия Пересильд призналась в новых отношениях. Стало известно, что американская певица Кэти Перри встречается с «ботаником». Жена кулинарного гуру Константина Ивлева после расставания попала к психологу. Еще звезды шоу-бизнеса порадовали фанатов неожиданными успехами: певица Валерия заявила, что ее песню номинировали на «Гремми-2025». Однако некоторые из звезд столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем: телеведущая Юлия Барановская перенесла сразу две операции, а продюсер Иосиф Пригожин потерял сознание.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Игорь Николаев встретился с дочерью после долгой разлуки

Композитор Игорь Николаев в своих соцсетях поделился трогательным видео с фанатами. На кадрах — его встреча с дочерью Вероникой после долгой разлуки.

Из-за гастролей певец пропустил 10-летие Ники, но всё же нашел возможность провести с ней несколько часов.

«Всё-таки успел в выходной день слетать в Москву и поздравить нашу малышку Никусю с днем рождения», — поделился исполнитель.

Фанаты Николаева восхитились этим поступком. Кого-то из подписчиков это растрогало до слез. Некоторые отметили, что Веронике очень повезло с отцом.

«Настоящий папа», «До слез, так мило», «Папино счастье», «Нежность и любовь», «Самые крепкие объятия папы», «Безусловная любовь прекрасна», — написали фанаты под видео.

Игорь Николаев прилетал в Москву ради дочери всего на день Источник: igor_nikolaev_music / Telegram

Вдова Михаила Круга рассказала, что пережила после смерти певца

Певица и вдова Михаила Круга Ирина Круг в интервью Ксении Собчак призналась, как осталась одна после смерти своего супруга. Она вспомнила, как многие пришли попрощаться с артистом, но после связь с ней никак не поддерживали.

Ирина Круг до сих пор с трудом вспоминает день, когда стала вдовой Источник: «Осторожно: Собчак» / ВКонтакте

Артистка самостоятельно вставала на ноги с детьми на руках. Она уверяет, что никакие криминальные авторитеты не помогали ей после утраты мужа. Однако лишь жена Саши Севера — Галина Северова стала единственной, кто оказала ей поддержку.

Михаил редко бывал дома из-за концертов и гастролей и особенно ценил моменты, когда мог побыть с женой и сыном Источник: «Осторожно: Собчак» / ВКонтакте

Лестница, на которой упал застреленный Михаил Круг Источник: «Осторожно: Собчак» / ВКонтакте

Стали известны подробности о новом романе Кэти Перри

Детали романа американской певицы Кэти Перри и экс-премьера Канады Джастина Трюдо вскрылись неожиданно для всех. Об этом пишет The Sun со ссылкой на собственные источники.

Пара встречается с начала лета этого года. Но по сей день делала это тайно. По словам источников, у Перри и Трюдо не получается проводить много времени вместе из-за гастролей певицы, однако они постоянно поддерживают связь в мессенджерах и по видеосвязи.

«Он чуть-чуть ботаник и поверить не может, что им заинтересовалась столь популярная и привлекательная женщина, как Кэти, а ей льстит, что с ней хочет встречаться настолько уважаемый политик», — говорит близкий к паре человек.

Геннадий Хазанов распродал недвижимость

Юморист Геннадий Хазанов продал практически всю недвижимость в России. Telegram-канал SHOT опубликовал информацию о том, что артист избавился от жилплощади в Москве и Подмосковье.

Он реализовал пять объектов недвижимости. За них, если верить появившейся информации, он смог выручить 706 миллионов рублей.

Артист оставил лишь небольшую однокомнатную квартиру в Москве площадью всего 39 квадратных метров. Пока что юморист никак не подтвердил эту информацию, но и не опроверг ее.

«Я не даю никаких комментариев. Не считаю нужным», — заявил знаменитый юморист «Московскому комсомольцу».

Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом

Форвард сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду оказался на первом месте в списке самых высокооплачиваемых футболистов в 2025 году по версии журнала Forbes.

Согласно данным издания, доход спортсмена составляет 280 млн долларов, значительную часть которого он получает в виде зарплаты и бонусов за выступления на поле.

«Эта удивительная цифра <…> дает ему первое место среди самых высокооплачиваемых футболистов мира в шестой раз за последнее десятилетие», — пишет издание.

Жена шеф-повара Ивлева обратилась к психологу после расставания

Супружеская жизнь модели Валерии Куденковой и шеф-повара Константина Ивлева завершилась после четырех лет брака. После этого жене кулинарного гуру пришлось обратиться за помощью к психологу.

Куденкова призналась, что сделала для себя важные открытия. По ее словам, она является отстраняющимся типом личности: при недовольстве она не разбирается в ситуации, а уходит от общения.

Групповые занятия особенно помогли ей по-новому взглянуть на свое поведение.

«За несколько дней я услышала десятки историй других людей, которые подсветили мне то, что я хотела узнать про себя. Именно через них я нашла ответы на собственные вопросы, которые внутри сидели давно и никак не хотели раскрываться», — поделилась впечатлениями Валерия в своих соцсетях.

Источник: Никита Егоров, Владислав Шитюк / Городские медиа

Юлия Пересильд объявила о новом романе

Несколько месяцев назад актриса Юлия Пересильд объявила о расставании с актером Михаилом Тройником, с которым они встречались три года. На этой неделе артистка объявила о новых отношениях.

В программе Aleko in my bag на платформе ВКонтакте Пересильд рассказала, что у нее новый избранник. Но его личность актриса не раскрыла.

«У меня есть вторая половинка. Точно не поддерживаю историю, что женщина должна всё сама, всё одна. Я уже была там, я знаю этот путь, я его проходила. Это очень интересно, очень, но недолго… Очень тяжело быть одной! И не надо быть одной. Конечно, лучше одной, чем абы как, — моя такая история, но, конечно, мечтать надо о любви, о парности», — отметила артистка.

По словам Пересильд, женщина должна быть слабой и глупой, но в то же время сильной и решительной, если это нужно. Вторая опция у артистки, безусловно, есть, но она бы не хотела ей пользоваться в обычной жизни. Актриса заявила, что хотела быть цветочком, о котором заботятся, который любят.

Юлия Барановская перенесла сразу две операции

Телеведущей Юлии Барановской стало плохо во время съемок в Салехарде. У нее начались сильные боли в животе, пишут наши коллеги из 60.RU.

Директор телеведущей Петро Шекшеев сказал, что ей пришлось сделать полостную операцию. После этого Барановской потребовалась повторная операция.

К счастью, телеведущую уже перевели из реанимации в обычную палату, ее состояние стабилизировалось. Однако она по-прежнему очень слаба.

Точную причину госпитализации не раскрывают, но ранее телеведущая перенесла абдоминопластику и операцию из-за спаек. Врачи прогнозируют, что в ближайшие недели она сможет вернуться к работе.

Иосиф Пригожин потерял сознание во время съемок

На съемках подкаста Виталия Бородина продюсер Иосиф Пригожин потерял сознание. Изданию Super стало известно, что продюсеру резко стало плохо из-за давления.

У Пригожина началось головокружение, а следом он потерял сознание. Он рассказал, что подобное произошло с ним впервые в жизни.

«Был момент, не знаю, переутомился, наверное. Давление поднялось — и всё. Первый раз в жизни. Сейчас МРТ сделал, вроде бы показало, что всё хорошо. Я обследовался сразу, в тот же день, поехал после интервью. Ну там то ли атмосфера была, то ли в воздухе что-то было, не знаю», — рассказал продюсер.

Пригожин отмечает, что справиться с проблемами со здоровьем ему помогает голодание, так как он терпеть не может таблетки, передает «Пятый канал».

Валерия прошла отборочный этап премии «Грэмми»

Певица Валерия рассказала, что ее песня «Исцелю» прошла отборочный этап музыкальной премии «Грэмми». Об этом российская певица сообщила в своем Telegram-канале.

«Грэмми» (англ. Grammy) — музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS). Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии: артистов, музыкантов, продюсеров, студийных звукоинженеров и других профессионалов из мира звукозаписи.

«Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации премии», — подчеркнула певица.

Она отметила, что сегодняшний результат для всех — большое достижение.

песня Валерии «Исцелю» из одноименного альбома прошла отборочный этап премии «Грэмми» Источник: Валерия / Telegram

По словам супруга певицы и продюсера Иосифа Пригожина, шансы Валерии на победу многие оценивают с «большим сомнением и издевками», в то время как сам он не сомневается, что у артистки получится «пробить железный музыкальный занавес» и сделать так, чтобы русские песни снова начали звучать по всему миру.