«Зачем было морочить голову людям?» SHAMAN'у досталось от Иосифа Пригожина за выступление на «Интервидении»

«Зачем было морочить голову людям?» SHAMAN’у досталось от Иосифа Пригожина за выступление на «Интервидении»

Продюсер указал певцу его место на конкурсе

397
Продюсер остался недоволен многими участниками конкурса, но особенно Дроновым | Источник: Владимир Сиротинский / NGS.RUПродюсер остался недоволен многими участниками конкурса, но особенно Дроновым | Источник: Владимир Сиротинский / NGS.RU

Продюсер остался недоволен многими участниками конкурса, но особенно Дроновым

Источник:

Владимир Сиротинский / NGS.RU

Интернет и звезды шоу-бизнеса помнят всё, и это на себе последнее время в полной мере ощущает Ярослав Дронов. Больше двух недель прошло с финала «Интервидения», где он представил Россию. Отказавшись от оценки своего номера, он вызвал волну негативных комментариев, которые до сих пор сыплются на певца. На этот раз ему досталось от Иосифа Пригожина.

Продюсер прошелся по поступку SHAMAN’a в шоу Наташи Гасанхановой «ДаДа — НетНет» (18+). По его мнению, если певец не хотел соревноваться, он должен был намного раньше отказаться от участия и появиться на «Интервидение» в качестве приглашенного гостя.

— Я удивляюсь, кто его надоумил стать участником «Интервидения» под номером девять? Зачем надо было морочить голову себе и людям, если ты не планировал побеждать? Если бы он ушел до конкурса и уступил место молодому артисту, которому эта сцена нужна, все бы поняли, и он бы вышел в качестве приглашенного гостя, — считает Пригожин. — Спел бы песню «Встанем» или даже «Я русский», давайте так, чтобы вообще все пищали. Он не должен был быть участником, он должен был быть гостем этой программы.

Продюсер присоединился к словам создателя конкурсной песни для Дронова — Максима Фадеева. Тот один из первых высказался, что его разочаровал не только поступок певца, но и сам номер, который совсем не подходил для сложной лирической композиции.

— Я соглашусь с Максимом Фадеевым: с такой песней, которую он ему написал, летать по сцене просто невозможно, потому что это песня про душу, когда ты просто стоишь… Мне трудно себе представить Александра Розенбаума, поющего бардовские песни, который летает по стадиону. Кто это придумал? Какой кривожопый режиссер? Я не знаю, — негодует Пригожин.

Источник:

Макс Фадеев / T.me

Пока Иосиф Пригожин, а вместе с ним Ольга Бузова, осуждают поступок Дронова, певец нашел поддержку в лице официальных лиц — представителя МИД Марии Захаровой и спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

— Абсолютно правильный шаг, потому что всегда на жюри влияет так или иначе атмосфера в стране, где проходит такого рода конкурс. Значение имеет и влияние публики, — отмечает Швыдкой. — Поэтому мне кажется, что это был абсолютно благородный и правильный шаг. Думаю, что такой шаг со стороны исполнителя, который понимал, что он имеет очень большие шансы на победу, свидетельствует о его духовном здоровье.

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Гость
1 час
Пригожин прав, пора бы уже повзрослеть.
Гость
1 час
Шаману явно не формат «Интервидения». Не его уровень.
