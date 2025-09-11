Тусовались несколько поколений: под угрозой оказалась работа старейшего рок-клуба Ярославской области

Что будет с клубом «Перекресток» в Рыбинске Источник: Авиационный колледж г. Рыбинск / Vk.com, Яндекс. Панорамы

Жители Ярославской области обеспокоились судьбой одного из старейших заведений Рыбинска — клуба «Перекресток». У него необычное расположение — с девяностых клуб занимает помещения подвала Авиационного колледжа на улице Чкалова, 93. Почти 30 лет учебное учреждение и музыкальный клуб уживались. Однако в 2025 году, кажется, союзу пришел конец.

«Клуб существует с 1996 года, место легендарное, в самом центре. Велика вероятность, что сентябрь будет последним месяцем работы „Перекрестка“», — поделился обеспокоенный читатель 76.RU.

В этом материале рассказываем историю появления легендарной площадки и разбираемся, что с ней будет.

Что это за клуб

О клубе «Перекресток» в Рыбинске наслышаны даже те, кто там никогда не бывал. Одни с трепетом вспоминают проведенное здесь время, другие — к заведению относятся настороженно. Так или иначе, место считается знаковым, там собираются и те, кто любят панк и рок-музыку и просто отдыхающие — по пятницам и субботам здесь проводят дискотеки. Афиша расписана на месяцы вперед.

Клуб находится в подвале краснокирпичного колледжа на площади Дерунова Источник: Авиационный колледж г. Рыбинск / Vk.com

«Перекресток» базируется в подвале Авиационного колледжа с 1996 года. Здание с 2015 года включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. «Коммерческое училище» было построено в 1902–1905 годах и стало формировать застройку улиц Чкалова и Свободы, площади Дерунова. Под охрану помимо самого здания, построенного в П-образном плане, попадает внутренняя отделка и архитектурные детали, например, метлахская плитка и фразы на фасаде «ЗАЛОЖЕНО 1903.» и «ОКОНЧЕНО 1905.», парадная лестница, и другие.

Как отмечают организаторы, это первое альтернативное заведение города, которое отличается живой музыкой. По словам сотрудников, клуб в стиле ирландского паба появился в Рыбинске силами музыканта группы «Бу-Буфет» Александра Занина. Изначально в «Перекрестке» собирались с гитарами местные, аппаратуру таскали из соседнего актового зала колледжа.

В клубе собирались местные музыканты Источник: Андрей Блохин, Арт-клуб «Перекрёсток» / vk.com

Как только площадка стала работать официально, на ней стали выступать группы из Рыбинска и Ярославля. С каждым годом место становилось все популярнее. Уже в нулевые на сцене «Перекрестка» играли «Пикник», «Калинов Мост», «АукцЫон», «Крематорий», а также американский музыкант Крэйг Мур, английский музыкант Марк Уайт и другие зарубежные исполнители.

«Перекресток» был легендой. Местом встречи друзей, переплетения интересов и той свободы и легкости, которая присуща самому сладкому времени юности. Ольга Прохорова посетительница клуба

В 2014 году основатель «Перекрестка» Александр Занин скончался. Администрирование взяла на себя молодая команда, которая стала чаще привозить современных исполнителей. Свою аутентичность клуб не растерял. В разные годы на сцене «Перекрестка» играли группы «Пилот», «Анимация», «План Ломоносова», «Гудтаймс», «Слот», Ocean Jet, Anacondaz и другие исполнители.

В пандемийные годы директор арт-клуба Михаил Пайков присоединялся к обращению к губернатору с просьбой отменить карантинные ограничения. Но даже удар в виде пандемии и запрета на работу клуб выстоял.

В разные годы в «Перекрестке» выступала группа «План Ломоносова» Источник: Алиса Мартинес, Арт-клуб «Перекрёсток» / vk.com

Были в истории «Перекрестка» и курьезы. Зимой 2010-го рыбинский милиционер сообщил о якобы минировании арт-клуба. Будучи в нетрезвом состоянии он позвонил в дежурную часть, рассказав о взрывном устройстве. Злая шутка обошлась правоохранителю в 8 месяцев лишения свободы условно.

Что будет с «Перекрестком»

В 2025 году руководство «Перекрестка» приняло решение о переезде. Детали рассказал в беседе с 76.RU директор Михаил Пайков.

«Причиной к переезду послужили два основных фактора. Попытка необоснованного подъёма арендной платы руководством Рыбинского авиационного института в два раза, при этом подъём арендной платы уже был в феврале 2025 года. Также Институт не может содержать подвальные помещения, смежные с клубом в надлежащем состоянии — здание постоянно подтапливается грунтовыми водами, только на нашей половине работает несколько дренажных насосов в приямках, этого катастрофически не хватает для всего подвала. В помещении постоянная сырость и сильные подтопления во время дождей», — пояснил Михаил Пайков.

Авиационный колледж является структурным подразделением РГАТУ имени П. А. Соловьева.

«Перекресток» расположен в подвале Авиационного колледжа Источник: Яндекс. Панорамы

По словам Михаила, в предыдущие годы инженерную инфраструктуру подвальных помещений руководство клуба содержало за свой счет. Однако теперь на это не будет хватать финансовых ресурсов.

«Время идёт, всё меняется. Мы стремимся продлить жизнь арт-клуба „Перекрёсток“, в новом помещении мы сможем реализовать лучше и больше свои творческие замыслы, сохранив аутентичность клуба.

Команда находится в стадии подписания договора аренды в новом помещении.

«Закрываться не будем даже на время. Параллельно подготовим другое помещение и за рабочую неделю переедем. <…> Мы надеемся на понимание и поддержку наших постоянных посетителей и горожан в данной ситуации», — добавил Михаил.

Команда ставит себе цель сохранить арт-клуб «Перекрёсток» в истинном виде как культурное явление.

Почему повышают аренду?

В самом университете, в структуру которого входит колледж, указали, что документов о повтором подъеме арендной платы не было. В вузе также объяснили, почему в принципе растут платежи.

«ООО „Вентпром“ („Перекресток“) располагается в части подвальных помещений в здании авиационного колледжа на основании договора аренды, который в соответствии с требованиями законодательства обязывает арендодателя (университет) ежегодно изменять размер арендной платы в одностороннем порядке на размер уровня инфляции или на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы. В начале 2025 года повышение стоимости арендной платы также было проведено», — прокомментировал 76.RU проректор РГАТУ им. Соловьева по инфраструктурному развитию и управлению кампусом Сергей Головкин.

При этом по данным пресс-службы клуба, арендатор пока не предоставлял документы о расторжении договора. В вузе обратили внимание, что представители «Перекрестка» не жаловались на состояние подвалов.

Претензий со стороны арендатора к качеству арендуемых помещений в адрес университета также не поступало. Сергей Головкин проректор РГАТУ им. Соловьева по инфраструктурному развитию и управлению кампусом

Если «Перекресток» съедет из подвала колледжа, РГАТУ планирует сдавать площадку в аренду или рассмотрит возможность задействовать его под иные цели.