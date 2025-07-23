«Очень обидно»: в селе Ярославской области отменили уличные мероприятия из-за мер безопасности

В Бурмакине отменят уличные мероприятия из-за мер безопасности Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Жители Бурмакина Некрасовского района Ярославской области пожаловались, что не смогут отпраздновать день села на улице из-за мер безопасности. По словам жителей, в населенном пункте в этом году не станут проводить народные гуляния на стадионе.

«Ответ Кулакова о проведении мероприятия, посвящённому Дню поселка Бурмакино на стадионе — „Нет паспортизации безопасности“. <…> Где же вы, наша администрация, почему нет такого паспорта? Почему не заключен договор с Росгвардией? Почему люди опять страдают? Почему у всех населённых пунктов они есть? Не верится, что в Кувакино есть такой паспорт, а они — проводят. Очень обидно», — указали авторы поста в группе Бурмакино.

Праздник пройдет в эти выходные, 26 июля.

«Давайте добьемся, чтобы провели праздник на улице, а не в закрытом доме культуры» жители села Бурмакино

К посту в соцсетях был прикреплен скриншот ответа главы Некрасовского округа Павла Кулакова, в котором указывалось, что паспорт безопасности есть только у местного дома культуры.

Как сообщили 76.RU в администрации округа, для соблюдения мер безопасности мероприятие перенесут с открытой площадки в помещение.

«В населённых пунктах Некрасовского МО массовые мероприятия с количеством участников более 50 человек проводятся в зданиях культурно-досуговых учреждений. Это связано с усилением мер безопасности по Ярославской области», — указали в ответе администрации.

Также там прояснили ситуацию с празднованием дня соседнего села Кувакино, где гуляния прошли на улице. По данным властей, жители Кувакино организовали концерт и ярмарку самостоятельно под свою ответственность.

При этом без праздника бурмакинцы не останутся.

«День посёлка Бурмакино будет проводиться в Бурмакинском доме культуры, имеющем паспорт безопасности и оборудованном тревожной сигнализацией, видеонаблюдением. Здание ДК вместит всех желающих прийти на праздник», — подчеркнули в пресс-службе администрации Некрасовского района.

Афиша дня поселка Бурмакино (3+) в Некрасовском районе Ярославской области Источник: Бурмакинский Дом Культуры / Vk.com

В начале лета в торговых центрах Ярославля ввели дополнительные меры безопасности, минимизировав количество мероприятий.

Напомним, 5 июля в Карабихе Ярославского района отменили уличное мероприятие Всероссийского Некрасовского праздника поэзии «Золото сердца народного» (0+) из-за угрозы БПЛА. На праздник приехали народный артист России Валерий Баринов, актриса сериала «Кадетство» (12+) Елена Захарова и актриса Волковского театра Наталья Асанкина. Гостям пришлось возвращаться из Карабихи в Ярославль.