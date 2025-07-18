Это конец? Создатели «Фишера» попрощались с сериалом

«Алло, поклонники „Фишера“? У нас для вас есть так себе новости» Источник: кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 год

Пока фанаты детективов и триллеров смотрели, чем закончился второй сезон сериала «Фишер» (18+), его создатели Наталья Капустина и Сергей Кальварский вышли на связь с заявлением, способным огорчить многих поклонников похождений Евгения Бокова: они прощаются со своим детищем.

— Мы прощаемся с ним, сохранив самые теплые чувства ко всем, кто так или иначе участвовал в проекте: творил, смотрел, верил, помогал, — большое вам всем спасибо, — отметили Сергей и Наталья. — Отдельная благодарность тем, кто ругал и мешал, тем, кто не верил в нас, — вы сделали нас сильнее. Боков навсегда останется нашим первенцем, и мы будем любить его, что бы с ним ни случилось в дальнейшем.

Наталья Капустина и Сергей Кальварский — шоураннеры, продюсеры и авторы идеи «Фишера». Ранее Кальварский говорил, что и не предполагал, что сериал продлят на второй сезон.

— Мы думали, что «Фишер» будет завершен после выхода первого сезона. Не только для нас, но и для зрителей, для платформы, — рассказывал продюсер. — Мы думали, что продолжения делать не стоит. Мы просто не видели этого продолжения. Фёдор Бондарчук был настойчив, всячески нас уговаривал и даже предоставил творческую свободу. В итоге мы согласились. Вот как это произошло. Это было довольно непростое решение для нас, потому что мы хотели делать другой проект — с совершенно другим вайбом. Нам было довольно сложно снова войти в ту же воду.

Теперь же, судя по всему, «Затмение» будет действительно финалом «Фишера». Во всяком случае, для Капустиной и Кальварского.

— Уходить надо вовремя, и этот момент настал. Мы сказали всё, что могли. Дальнейшая судьба этого проекта уже не в наших руках, — отметили создатели сериала.

Впрочем, судя по отзывам на финал сериала «Фишер. Затмение», его создатели действительно вовремя умывают руки.