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Развлечения Обзор Это конец? Создатели «Фишера» попрощались с сериалом

Это конец? Создатели «Фишера» попрощались с сериалом

Наталья Капустина и Сергей Кальварский заявили, что сказали всё, что могли

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«Алло, поклонники „Фишера“? У нас для вас есть так себе новости» | Источник: кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 год«Алло, поклонники „Фишера“? У нас для вас есть так себе новости» | Источник: кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 год

«Алло, поклонники „Фишера“? У нас для вас есть так себе новости»

Источник:

кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 год

Пока фанаты детективов и триллеров смотрели, чем закончился второй сезон сериала «Фишер» (18+), его создатели Наталья Капустина и Сергей Кальварский вышли на связь с заявлением, способным огорчить многих поклонников похождений Евгения Бокова: они прощаются со своим детищем.

— Мы прощаемся с ним, сохранив самые теплые чувства ко всем, кто так или иначе участвовал в проекте: творил, смотрел, верил, помогал, — большое вам всем спасибо, — отметили Сергей и Наталья. — Отдельная благодарность тем, кто ругал и мешал, тем, кто не верил в нас, — вы сделали нас сильнее. Боков навсегда останется нашим первенцем, и мы будем любить его, что бы с ним ни случилось в дальнейшем.

Наталья Капустина и Сергей Кальварский — шоураннеры, продюсеры и авторы идеи «Фишера». Ранее Кальварский говорил, что и не предполагал, что сериал продлят на второй сезон.

— Мы думали, что «Фишер» будет завершен после выхода первого сезона. Не только для нас, но и для зрителей, для платформы, — рассказывал продюсер. — Мы думали, что продолжения делать не стоит. Мы просто не видели этого продолжения. Фёдор Бондарчук был настойчив, всячески нас уговаривал и даже предоставил творческую свободу. В итоге мы согласились. Вот как это произошло. Это было довольно непростое решение для нас, потому что мы хотели делать другой проект — с совершенно другим вайбом. Нам было довольно сложно снова войти в ту же воду.

Теперь же, судя по всему, «Затмение» будет действительно финалом «Фишера». Во всяком случае, для Капустиной и Кальварского. 

— Уходить надо вовремя, и этот момент настал. Мы сказали всё, что могли. Дальнейшая судьба этого проекта уже не в наших руках, — отметили создатели сериала.

Впрочем, судя по отзывам на финал сериала «Фишер. Затмение», его создатели действительно вовремя умывают руки.

Будете ждать третий сезон «Фишера», несмотря ни на что?

Верю, третьему сезону быть!
Надо было на первом заканчивать
Двух сезонов «Фишеру» вполне достаточно
Можно было и первый не снимать
О чем речь? Впервые слышу о «Фишере»
Я российское кино не смотрю и вам не советую
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Сериал Фишер Кино Развлечение
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