«Мы не верили, что дойдем даже до третьей серии»: кто победил в шоу «Сокровища императора»

В финале участники команд вновь отправились на испытания по провинциям Китая Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Завершился второй сезон приключенческого реалити-шоу «Сокровища императора», где команды из двух человек, как правило, звезд шоу-бизнеса, соревновались между собой, выполняя разнообразные задания в Китае. Финал оказался драматичным по накалу страстей и несколько неожиданным.

За главный приз в один миллион юаней в последнем этапе боролись три команды, проделавшие большой путь. Это певица Нюша и ее младшая сестра — олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина (фуксии), космонавт, герой России Антон Шкаплеров и его дочь Кристина (зеленые), экстрасенс Лина Джебисашвили и ее возлюбленный Юрий Фунтов (синие).

«Я весь проект был сдержанным, но тут меня просто прорвало»

Экстрасенс Лина призналась, что испытания на логику не ее конек Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Традиционно игровой день начался со стартового испытания, которое провели ведущие Михаил Галустян и Ольга Бузова. Участникам нужно было одолеть несколько головоломок, а в конце решить математическую задачу и подобрать код к замку от ящика с конвертом. «Фуксики» начали задание с отставанием от соперников в 5 минут. Но быстро нагнали время и отправились на дистанцию вторыми после «зеленых», которые, в свою очередь, были очень довольны собой.

«Было чувство гордости за себя. Мы доказали в очередной раз, что очень хорошо работаем на логику», — произнес космонавт.

«Синим» же никак не давалась одна из головоломок, а на разгадывании кода они вовсе сдались, получив 20-минутный штраф.

«Ничего нового, мы уже привыкли, — сказала Лина. — Этот стресс, эта внешняя и внутренняя гонка наводит ужас».

Не стало для экстрасенса и ее возлюбленного легким и следующее задание, в котором нужно было выучить элементы духовной практики «цигун» и сдать экзамен китайскому мастеру.

Юрий впервые сильно нервничал на испытании Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

«Больше 50 движений нужно повторить. Серьезно? — возмущался Юрий. — Я не могу это выучить. Я никогда не ходил ни на какие танцы и секции. Я понимаю, что это моя ахиллесова пята, и я с ней столкнулся. Я весь проект был сдержанным, но тут меня просто прорвало, запасы терпения иссякли».

В итоге в этом испытании «синие» вновь потерпели неудачу и застряли на месте испытания еще на 20 минут, тогда как пластичные сестры и ловкие Шкаплеровы справились на отлично.

А вот «зеленым» духовная практика поддалась Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Заключительным испытанием первого игрового дня стало задание в ресторане. Участникам нужно было красиво нарезать на 108 ломтиков знаменитое китайское блюдо «утку по-пекински».

«Мы практически не дышали над этой уткой, просто страшно было даже в голос говорить», — поделилась эмоциями Нюша.

С разделыванием утки справились все команды Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

В итоге все пары справились с последним заданием первого дня, добрались до точки финиша и ударили в гонг. На чайной церемонии ведущие рассказали участникам, что за весь проект команды выполнили по 63 миссии каждая и преодолели 3545 км. А также объявили, что во второй игровой день будут соревноваться только две команды.

«Пара, которой сегодня достанется золотая кошка, завтра автоматически отправится на финальное испытание, пропуская все миссии, — объявили ведущие. — А оставшимся двум парам придется побороться за участие в финальном испытании».

Одного из суперфиналистов определили выбывшие участники Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

«Понимаешь, что песочный замок волной смыло»

Команду — обладателя золотого трофея — определяли выбывшие участники. Явного фаворита не было. Расстановка сил менялась несколько раз, но в итоге с перевесом в один голос «фиксики» превзошли «голубых». Таким образом, на дистанцию второго дня отправились Шкаплеровы и Лина с Юрием.

Первым местом нового испытания стала огромная китайская оптовая база, где «зеленым» и «синим» нужно было найти и купить определенный набор овощей и фруктов. Затем ребятам необходимо было найти на большой стоянке мопед с нужным номером. На торговой улице командам предстояло продать приготовленные в масле и специях сосиски на шпажках. Съесть их покупатели должны были тут же, только тогда результат засчитывался.

«Синие» и «зеленые» шли практически нога в ногу Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Ни на одном из заданий сложностей у «синих» и «зеленых» не возникло, но последние всегда оказывались на шаг вперед. Так и добрались до финиша. Лина тяжело приняла поражение. Она плакала и прощалась со своей мечтой построить дом для дочери.

«Гонишься за миллионом юаней, и тут понимаешь, что песочный замок волной смыло, конечно, мне обидно и больно, — призналась в слезах Лина. — Я думаю о том, что я скажу своему ребенку, она очень верила, что мы победим. Но это было круто. Я столько всего увидела».

Михаил Галустян поспешил успокоить экстрасенса, сказав, что у пары впереди еще вся жизнь и нужно искать другой способ, как заработать деньги.

Пара хотела потратить выигрыш на покупку дома Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

«Мы пришли на этот проект, чтобы наладить отношения»

В суперфинале реалити-шоу одному из участников команды предстояло сыграть в настольные игры, второму — отвечать на вопросы, и за правильные ответы делать прыжки на платформы по направлению к заветному сундуку с монетами. Но был подвох. Если участник ошибался и выбирал платформу с фальшивым дном, он возвращался на шаг назад.

Кристине не везло с угадыванием платформ Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Удача была явно на стороне «фуксиков». Сначала Мария Шурочкина раз за разом обыгрывала Антона в настольные игры, а затем еще и Нюша интуитивно выбирала безопасные платформы во время прыжков. Певица ни разу не промахнулась, чем даже вызвала подозрение у ведущих и соперников. Но оказалось, всё честно. Михаил Галустян лично проверил нетронутые платформы, они оказались полыми.

Нюша безошибочно определила все шесть безопасных платформ и не оставила сопернице шансов Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Таким образом, в финале второго сезона шоу «Сокровища императора» победителями стала команда «фуксиков» — Нюша и Мария Шурочкина. Они выиграли 1 миллион юаней, что составляет около 13 миллионов рублей.

«Мы победили! Мы обе в шоке! Мы просто обнимали друг друга и тряслись», — поделилась Нюша. — Мы действительно проделали огромную работу».

«Когда Олимпийские игры прошли, я выиграла, то только где-то через дня три реально осознала, что произошло. Я стала олимпийской чемпионкой. И здесь то же самое. Мы не верили, что до третьей серии даже дойдем. А тут выигрываем миллион юаней, — поделилась Мария. — Получается, что мы пришли на этот проект в первую очередь, чтобы наладить отношения. У нас появился коннект, который нам и помог дойти до приза».

Сестры не только выиграли большой денежный приз, но и наладили отношения Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год