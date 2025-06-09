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Развлечения Обзор Самая красивая женщина страны: кто представит Россию на конкурсе «Миссис мира» — 11 соблазнительных фото

Самая красивая женщина страны: кто представит Россию на конкурсе «Миссис мира» — 11 соблазнительных фото

36-летняя петербурженка победила в конкурсе «Миссис Россия Мира — 2025» и украла наши сердца

1 835
3 комментария
Для Александры сцена уже как дом родной, поэтому она легко нашла подход к членам жюри и получила больше всего голосов | Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Для Александры сцена уже как дом родной, поэтому она легко нашла подход к членам жюри и получила больше всего голосов | Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для Александры сцена уже как дом родной, поэтому она легко нашла подход к членам жюри и получила больше всего голосов

Источник:

alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Москве назвали победительницу 10-го конкурса красоты Missis World Russia — 2025. Среди 150 самых красивых замужних женщин больше всего голосов набрала Александра Хватова из Санкт-Петербурга.

Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александре 36 лет, она воспитывает троих детей: сыновей Марка и Даниила, а также дочку Алису.

Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вместе с подругой они уже больше 10 лет строят совместный бизнес — бренд сценических образов для категорий женского фитнеса.

Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ранее Александра открывала магазин платьев, а также спортивной одежды, но именно наряды для конкурсов быстро нашли свою аудиторию.

Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александра считает, что успех пришел, потому что она занимается делом, которое любит. Уже много лет Хватова сама участвует в соревнованиях бодибилдеров, откуда никогда не приезжает без кубков. Каждый свой выход на сцену женщина превращает в шоу: за все годы на соревнованиях она была Клеопатрой, феей, панком, ангелом и много кем еще.

Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас Александру можно встретить на конкурсах не только как участницу, но и как партнера и друга Федерации бодибилдинга России.

Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Второе любимое занятие Александры — моделинг. На ее странице десятки снимков: от элегантных в образе Жаклин Кеннеди до нежных в стиле рекламы Nina Ricci.

Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

alexandra_svbikini / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кроме Александры, которая забрала главный приз и 1 миллион рублей, в тройку победительниц вошла мама пятерых детей из Казани Диляра Залялиева и пермячка Наталья Шалимова.

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Комментарии
3
Гость
9 июня, 13:36
Молодец! Эффективная, 3 детей, нашла себя! Удачи ей желаю!
Гость
9 июня, 14:50
она кто по национальности?
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