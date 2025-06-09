Развлечения Обзор Самая красивая женщина страны: кто представит Россию на конкурсе «Миссис мира» — 11 соблазнительных фото
Самая красивая женщина страны: кто представит Россию на конкурсе «Миссис мира» — 11 соблазнительных фото
36-летняя петербурженка победила в конкурсе «Миссис Россия Мира — 2025» и украла наши сердца
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В Москве назвали победительницу 10-го конкурса красоты Missis World Russia — 2025. Среди 150 самых красивых замужних женщин больше всего голосов набрала Александра Хватова из Санкт-Петербурга.
Александре 36 лет, она воспитывает троих детей: сыновей Марка и Даниила, а также дочку Алису.
Вместе с подругой они уже больше 10 лет строят совместный бизнес — бренд сценических образов для категорий женского фитнеса.
Ранее Александра открывала магазин платьев, а также спортивной одежды, но именно наряды для конкурсов быстро нашли свою аудиторию.
Александра считает, что успех пришел, потому что она занимается делом, которое любит. Уже много лет Хватова сама участвует в соревнованиях бодибилдеров, откуда никогда не приезжает без кубков. Каждый свой выход на сцену женщина превращает в шоу: за все годы на соревнованиях она была Клеопатрой, феей, панком, ангелом и много кем еще.
Сейчас Александру можно встретить на конкурсах не только как участницу, но и как партнера и друга Федерации бодибилдинга России.
Второе любимое занятие Александры — моделинг. На ее странице десятки снимков: от элегантных в образе Жаклин Кеннеди до нежных в стиле рекламы Nina Ricci.
Кроме Александры, которая забрала главный приз и 1 миллион рублей, в тройку победительниц вошла мама пятерых детей из Казани Диляра Залялиева и пермячка Наталья Шалимова.