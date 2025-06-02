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Развлечения «Две недели в Таиланде или два дня на Байкале»: россиянка рассказала, сколько потратила на отдых на озере

«Две недели в Таиланде или два дня на Байкале»: россиянка рассказала, сколько потратила на отдых на озере

Ксения Сергунова вместе с мужем отправились из Иркутска в Бурятию

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2 комментария
Блогер рассказала, сколько стоит отдых на Байкале | Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»Блогер рассказала, сколько стоит отдых на Байкале | Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

Блогер рассказала, сколько стоит отдых на Байкале

Источник:

Алёна Кашпарова / «ИрСити»

Блогер Ксения Сергунова провела выходные на озере Байкал, для отдыха девушка выбрала село Выдрино в Бурятии. Населенный пункт расположен на побережье крупнейшего пресного озера.

Ксения рассказала своим подписчикам (их у девушки 15,9 тысячи. — Прим. Ред.), что отдых на двоих на Байкале на выходных ей обошелся в 116 тысяч рублей. Девушка с мужем добирались до Выдрино на машине из Иркутска.

«Сколько стоит отдохнуть на Байкале в 2025 году? У нас есть машина, поэтому на бензин ушло около 1000 рублей, но если добираться на маршрутке, то выйдет в два раза дороже Дом на Байкале нам удалось арендовать по скидке, так как сейчас не сезон, это 35 тысяч за сутки. Спа, кедровая бочка, пилинг на двоих — это еще 30 тысяч. Завтраки включены, поэтому на питание в ресторанах ушло около 15 тысяч за все время. Итого выходные на Байкале обошлись в 116 тысяч рублей», — поделилась она.

Дом на Байкале можно арендовать за 35 тысяч на сутки

Источник:

xenia_sergunova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Подписчики блогера отреагировали на её пост по-разному.

«Две недели в Таиланде или два дня на Байкале», — написал один из них.

«Я лучше в Пекин или в Таиланд на 10 дней улечу», — поддержал другой.

«На море съездить дешевле гораздо. Одно жильё только чего стоит. Мы в Абхазии, Анапе, Сочи и Крыму брали жильё от 500 рублей с человека со всеми условиями. А на Байкале — от 1,5-2 тысячи с горшком на улице. Еда тоже сильно дороже. А цены на рынке в Листвянке просто ужас», — добавила одна из подписчиц.

«Есть адекватный отдых в домах, не за 35 тысяч в сутки. Это люди просто думают, что так везде дорого, поэтому для них это норма. На 70 тысяч на Байкале можно что-то снимать недели две, а то и три примерно. Со всеми условиями и с более красивым видом», — отметил другой подписчик.

Ранее мы публиковали обзор цен на жилье на Байкале, где рассматривали самые дешевые и самые дорогие варианты.

А вы бы хотели побывать на Байкале?

Да, только не за такую сумму
Уже бывал(-а)
Нет, я лучше на море
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Алёна КашпароваАлёна Кашпарова
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Отдых на Байкале Цены на отдых
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Комментарии
2
Гость
5 часов
Был проездом в коммандировке! Больше желания не возникает! Тай, Вьетнам ну или Турция! Сочи тоже не надо!
Гость
4 часа
Шойгу любил там отдыхать... Не помогло.
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