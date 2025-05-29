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Развлечения «Выпала из реальности»: кондитер из Ярославля покорила Константина Ивлева своим десертом

«Выпала из реальности»: кондитер из Ярославля покорила Константина Ивлева своим десертом

Полина Тихомирова стала участницей шоу известного шеф-повара

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2 комментария
Кондитер из Ярославля поучаствовала в шоу Константина Ивлева | Источник: Шоу «Молодые ножи» (16+) на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 годаКондитер из Ярославля поучаствовала в шоу Константина Ивлева | Источник: Шоу «Молодые ножи» (16+) на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года

Кондитер из Ярославля поучаствовала в шоу Константина Ивлева

Источник:

Шоу «Молодые ножи» (16+) на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года

Кондитер из Ярославля 27-летняя Полина Тихомирова приняла участие в шоу шеф-повара Константина Ивлева «Молодые ножи» (16+) на телеканале «Пятница!». Выпуск с ее участием вышел 28 мая.

«Люблю дарить эмоции»

Полина работает кондитером в одном из ресторанов Ярославля. Специализируется на русской, итальянской, французской и черноморской кухнях.

«Я люблю дарить людям эмоции и любовь через свою еду. Мой девиз „Кто ищет, тот всегда найдет свой рецепт“», — рассказала ярославна в начале программы.

Полина Тихомирова любит дарить эмоции через еду | Источник: Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 годаПолина Тихомирова любит дарить эмоции через еду | Источник: Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года

Полина Тихомирова любит дарить эмоции через еду

Источник:

Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года

Соперниками Полины стали пять поваров из разных регионов страны.

«Молодые ножи» — это кулинарное шоу известного шефа Константина Ивлева. Он ищет молодых и талантливых поваров по всей России от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен». Звезда «Мишлен» в ресторанах — это престижная награда, которая присуждается заведениям за высокие стандарты в приготовлении пищи. Её присваивает французский гастрономический гид Michelin Guide. Рестораны могут получить от одной до трех звезд «Мишлен».

«Лука мало, бульона нет»

По правилам шоу, на первом этапе участникам надо было надеть на глаза непроницаемую повязку и угадать на вкус одно из блюд традиционной кухни регионов России. Полине достался один из гастрономических символов Татарстана — эчпочмаки (пирожки треугольной формы с мясом или птицей, картошкой и луком). Но Полина блюдо не угадала.

Эчпочмаки оказались не сильной стороной кулинарного мастерства ярославны | Источник: Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 годаЭчпочмаки оказались не сильной стороной кулинарного мастерства ярославны | Источник: Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года

Эчпочмаки оказались не сильной стороной кулинарного мастерства ярославны

Источник:

Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года

На втором этапе надо было уже приготовить это изделие. Ярославский кондитер почти полностью повторила рецепт за исключением того, что не залила в пирожок бульон.

«Лука мало, бульона нет. Меня терзают смутные сомнения, но при этом спасибо за работу», — оценил эчпочмаки Полины Константин Ивлев.

В пирожках Полины не оказалось бульона | Источник: Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 годаВ пирожках Полины не оказалось бульона | Источник: Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года

В пирожках Полины не оказалось бульона

Источник:

Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года

Пирожное, приготовленное горелкой

Ярославна прошла в следующий тур, где надо было приготовить любое блюдо с помощью горелки.

«Меня осенило! Безе а-ля Анна Павлова! Я же кондитер!» — рассказала Полина

Шеф Ивлев старался немного помочь участникам | Источник: Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 годаШеф Ивлев старался немного помочь участникам | Источник: Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года

Шеф Ивлев старался немного помочь участникам

Источник:

Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года

Небольшие недочеты шеф Ивлев в блюде Полины заметил, но, еще даже не попробовав изделия других участников, заявил, что пропускает ярославну в финал.

«Я выпала из реальности. Круто, горжусь собой!», — прокомментировала успех Полина.

Этот десерт стал для Полины билетом в финал | Источник: Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 годаЭтот десерт стал для Полины билетом в финал | Источник: Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года

Этот десерт стал для Полины билетом в финал

Источник:

Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года

Саша Стоун оценил

В финале Полине и ее сопернику пришлось готовить блюдо, которое не менее, чем на 50%, состоит из маринованных или соленых огурцов.

Полина приготовила азу по-татарски. Правда, огурцов там оказалось меньше, чем половина. В итоге победа досталась ее сопернику.

А вот звездному гостю — блогеру Саше Стоуну, который оценивал блюда финалистов вместе с Константином Ивлевым, азу Полины понравилось.

Блогер Саша Стоун поблагодарил Полину за азу | Источник: Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 годаБлогер Саша Стоун поблагодарил Полину за азу | Источник: Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года

Блогер Саша Стоун поблагодарил Полину за азу

Источник:

Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года

Напомним, недавно повар и экс-кандидат в депутаты Госдумы из Ярославля 31-летний Владимир Карпов принял участие в шоу «Битва шефов» (16+), но быстро вылетел.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Константин Ивлев Шоу Кулинария Кондитер Повар
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Комментарии
2
Гость
2 часа
Лещенкова, у тебя есть телевизор? Чудо то какое
Гость
29 минут
Ярославцы- все красавцы!
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