«Выпала из реальности»: кондитер из Ярославля покорила Константина Ивлева своим десертом

Кондитер из Ярославля поучаствовала в шоу Константина Ивлева Источник: Шоу «Молодые ножи» (16+) на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года











Кондитер из Ярославля 27-летняя Полина Тихомирова приняла участие в шоу шеф-повара Константина Ивлева «Молодые ножи» (16+) на телеканале «Пятница!». Выпуск с ее участием вышел 28 мая.

«Люблю дарить эмоции»

Полина работает кондитером в одном из ресторанов Ярославля. Специализируется на русской, итальянской, французской и черноморской кухнях.

«Я люблю дарить людям эмоции и любовь через свою еду. Мой девиз „Кто ищет, тот всегда найдет свой рецепт“», — рассказала ярославна в начале программы.

Полина Тихомирова любит дарить эмоции через еду Источник: Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года











Соперниками Полины стали пять поваров из разных регионов страны.

«Молодые ножи» — это кулинарное шоу известного шефа Константина Ивлева. Он ищет молодых и талантливых поваров по всей России от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен». Звезда «Мишлен» в ресторанах — это престижная награда, которая присуждается заведениям за высокие стандарты в приготовлении пищи. Её присваивает французский гастрономический гид Michelin Guide. Рестораны могут получить от одной до трех звезд «Мишлен».

«Лука мало, бульона нет»

По правилам шоу, на первом этапе участникам надо было надеть на глаза непроницаемую повязку и угадать на вкус одно из блюд традиционной кухни регионов России. Полине достался один из гастрономических символов Татарстана — эчпочмаки (пирожки треугольной формы с мясом или птицей, картошкой и луком). Но Полина блюдо не угадала.

Эчпочмаки оказались не сильной стороной кулинарного мастерства ярославны Источник: Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года











На втором этапе надо было уже приготовить это изделие. Ярославский кондитер почти полностью повторила рецепт за исключением того, что не залила в пирожок бульон.

«Лука мало, бульона нет. Меня терзают смутные сомнения, но при этом спасибо за работу», — оценил эчпочмаки Полины Константин Ивлев.

В пирожках Полины не оказалось бульона Источник: Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года











Пирожное, приготовленное горелкой

Ярославна прошла в следующий тур, где надо было приготовить любое блюдо с помощью горелки.

«Меня осенило! Безе а-ля Анна Павлова! Я же кондитер!» — рассказала Полина

Шеф Ивлев старался немного помочь участникам Источник: Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года











Небольшие недочеты шеф Ивлев в блюде Полины заметил, но, еще даже не попробовав изделия других участников, заявил, что пропускает ярославну в финал.

«Я выпала из реальности. Круто, горжусь собой!», — прокомментировала успех Полина.

Этот десерт стал для Полины билетом в финал Источник: Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года











Саша Стоун оценил

В финале Полине и ее сопернику пришлось готовить блюдо, которое не менее, чем на 50%, состоит из маринованных или соленых огурцов.

Полина приготовила азу по-татарски. Правда, огурцов там оказалось меньше, чем половина. В итоге победа досталась ее сопернику.

А вот звездному гостю — блогеру Саше Стоуну, который оценивал блюда финалистов вместе с Константином Ивлевым, азу Полины понравилось.

Блогер Саша Стоун поблагодарил Полину за азу Источник: Шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница», выпуск от 28 мая 2025 года









