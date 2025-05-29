В детстве эта девочка стала самой красивой в мире — посмотрите, как она выглядит сейчас

В четыре года она ходила по подиуму в компании Жан-Поля Готье, а в шесть лет попала на обложку журнала Vogue. Тилан Блондо называли самой красивой девочкой в мире, и многие мечтали о такой же ангельской внешности и небесно-голубых глазах, которые будто гипнотизировали весь мир моды. Сейчас французской модели 24 года, она растеряла ангельские черты, и даже не все преданные фанаты теперь узнают ее.
Тилан родилась в 2001 году на юге Франции. Ее отец — футболист, а мама — бывшая модель и телеведущая. Именно от нее Блондо взяла всё самое лучшее во внешности. Когда девочке было три года, она гуляла с мамой по Елисейским Полям. Совершенно неожиданно к ней подошел мужчина и предложил поучаствовать в модном показе. Оказалось, что это не кто-то, а агент Жан-Поля Готье, который искал новые лица.
— Моя мама сказала: «Нет, она не работает в агентстве, она не сможет принять участие», — рассказала Блондо в интервью The Telegraph.
Агент был неумолим и категорично заявил, что девочка должна на следующий же день прийти. Под таким напором мама Тилан сдалась и согласилась привезти дочь на репетицию показа.
Дебют Блондо прошел на высшем уровне. Кутюрье влюбился во внешность девочки и предложил заключить контракт с его модным домом. Другие бренды тоже не остались в стороне, девочка начала сниматься для Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull & Bear и других. А уже через два года ее фотография украшала обложку французского Vogue.
Несмотря на бешеную популярность, родители старались сохранить у девочки почву под ногами и воспитывали наравне со сверстниками.
— От обычного ребенка я отличалась только тем, что очень рано начала работать — в три года. Мне нелегко приходилось в школе, я старалась, чтобы моя работа и моя обычная жизнь не пересекались, поэтому не обсуждала с одноклассниками ни свои достижения в карьере, ни родителей, — поделилась модель.
Когда Тилан исполнилось десять лет, вокруг нее вспыхнул скандал. Причиной стал ее снимок для Vogue, где девочка была в короткой юбке, на каблуках и с макияжем, который выглядел слишком взрослым для ее возраста. Родителей обвинили в сексуализации ребенка. Однако у матери Тилан, Вероники Блондо, нашлось что сказать в ответ на критику.
— Честно говоря, меня во всей этой фотосессии смущает лишь цена колье, в котором снималась Тилан. Оно стоит три миллиона долларов! — отвечала женщина.
Пока люди негодовали, начавшаяся шумиха играла на руку Тилан. Ее стали сравнивать с известными моделями, например с Брук Шилдс, а резонансный снимок привлек внимание представителей модельных агентств, которые хотели общаться и сотрудничать с новой звездой.
В 2014 году Блондо подписала контракт с агентством IMG Models, которое занималось продвижением Тайры Бэнкс, Хайди Клум, Беллы и Джиджи Хадид. К съемкам в рекламе и участию в показах добавилась работа в кино. Девушка снялась в фильме «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» (6+).
В 16 лет Тилан перешла в категорию взрослых моделей, но предложений о работе у нее не стало меньше. Она снималась для L'Oréal Paris, Chanel и Dolce&Gabbana.
В 2018 году Блондо попала в топ-100 самых красивых людей мира. Она вновь доказала, что, несмотря на повзрослевшее лицо, в котором уже не так легко узнать любимицу Готье, ее привлекательность остается неизменной.
Тилан придерживается строгих принципов: она не готова сидеть на диетах ради работы, комфорт для нее превыше всего.
— Я не собираюсь худеть и не есть ради них. Если я хочу есть, я могу есть. Я ем бургеры. Я никогда этого не изменю, — рассказала Блондо.
В 24 года эта французская модель продолжает расширять список брендов, с которыми она сотрудничает. Помимо этого, она активно ведет социальные сети, где уже набрала почти семь миллионов подписчиков. Также она разрабатывает собственную линию косметики для волос.
Уже долгие годы сердце Тилан занято, так что все любовные скандалы в светской тусовке обходят ее стороной. Она находится в отношениях с обычным парнем Бенджамином Атталем, с которым помолвлена с 2021 года.
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