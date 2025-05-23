Пять древних городов за неделю. Турист проехал на авто старую Европу — его история

Нью-Йорк? Нет, один из городов Европы Источник: предоставил Далиус Буёкас

Бизнесмен Далиус Буёкас из Тюмени уже рассказывал нашим коллегам из 72.RU про свою поездку в зимний Стамбул, крепости и замки соседнего государства, невероятный тур на Камчатку. Сегодня — его автомобильное путешествие по пяти странам Европы. Далее — от первого лица.

В этом путешествии я решил исследовать старую Европу. Проехал через Франкфурт, Вену, Братиславу, Будапешт, Прагу и вернулся во Франкфурт. Это был маршрут, полный впечатлений, новых архитектурных изысков, и целый гастрономический тур.

Франкфурт. Деловой центр

Впервые я попал в его деловую часть: небоскребы, «Дойче банк», смотровые площадки. Еще и с погодой повезло: видимость с высоты — на 2–3 километра. Если есть время и возможность, обязательно сделайте это во Франкфурте.

Далее идите в старый город: центральная площадь, брусчатка, ратуши. Попасть из старой в новую часть можно по мосту через реку Майн.

Путешественник советует всем побывать в деловой части Франкфурта Источник: предоставил Далиус Буёкас











Двух суток не хватает на Франкфурт. Можно прийти в деловой центр, посмотреть на небоскребы, подняться на смотровые. Далее походить или поездить по улочкам. Плюс обязательно в городские путешествия закладывайте время на поиски парковочного места. С этим беда. В центре есть музеи (один из крутых — автотехники), большой зоопарк.

Еще Франкфурт для меня — это пиво. Тут множество пивоварен, вкусов и сортов этого напитка. А к нему много вкусной и жирной еды. Гастрономическое удовольствие вам обеспечено.

Виды с небоскребов на небоскребы Источник: предоставил Далиус Буёкас

Кроме того, Германия, да и вообще вся Европа, очень плотно заселена. Расстояние между городами и поселками не как у нас, всё очень близко. Поэтому круто поездить в округе по деревням, посмотреть старые города (в пределах часа на машине). Вот только таких путешествий вблизи столиц или крупных городов можно набрать минимум на неделю.

Еще один плюс таких путешествий — автобаны и природа вокруг, различные ландшафты. Тут коровки пасутся, помните, как на этикетке известного шоколада, а вот тут стоят ветряки, которые вырабатывают энергию.

Источник: предоставил Далиус Буёкас

P. S. Франкфурт — лучшее место, чтобы увидеть деловой центр и насладиться видами со смотровой вышки.

Вена. Шницель и 200-летняя кондитерская

Дальше я отправился на автомобиле в Вену. По автобану это где-то примерно 5–6 часов. Кстати, Германия — единственная страна в Европе, где на автобанах нет ограничений по скорости. Выезжаешь и сколько хочешь, столько и едешь. Границы между странами как таковой нет, иногда стоят посты, могут выборочно кого-то где-то остановить.

Источник: предоставил Далиус Буёкас











Плюс едешь по навигатору, есть четкое понимание, что и где находится. Важное правило: пересекая границу в Европейском союзе, нужно иметь виньетку. Она располагается на лобовом стекле авто, но может быть и в электронном виде. Такой «пропуск» можно купить на день, несколько дней или недель, месяц, год. В любом случае нужно заплатить за пользование дорогами в каждой стране.

В Вену мы приехали ночью, заселились в отель. И пошли гулять. Здорово походить именно по ночному городу: он спит. В столице Австрии всё в шаговой доступности: скверы, парки развлечений, музей и опера. Если у вас получается, посетите всё. Еще хорошо пройтись по мостовой вдоль Дуная, перейти мост.

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Из еды обязательно нужно отведать венский шницель, а гарниром к нему — картофель в мундире, который отваривают, режут на ломтики и обжаривают. Я, кстати, такое блюдо делаю и дома. Ничего себе, я как в Австрии ем. Еще нужно зайти в кондитерскую Demel, основанную в 1786 году. Именно там подают потрясающие венские вафли, торты и кофе.

Источник: предоставил Далиус Буёкас

Что еще в Вене? Замки. Посетите Кройценштайн в городке Леобендорф в нескольких километрах к северу от Вены. Это что-то шикарное, средневековый замок, который находится на возвышенности, — навигатор туда обязательно приведет. Правда, внутрь мы не попали: там организованная экскурсия лишь для больших групп. Но и снаружи есть что посмотреть, походить вокруг. На мостовой, знаете, увидели таран старый, которым ранее ворота вышибали.

P. S. В Вене обязательно нужно попробовать венский шницель и насладиться атмосферой ночного города.

Наследие Советского Союза

До Братиславы — 50–60 километров. Проехали чуть-чуть, и мы уже там. Снова Дунай — снова мосты. Дорога интересная: выехал из Вены, а вдоль автобана — ветряки, ветряки, ветряки. Как только они заканчиваются, ты выехал из Австрии и въехал в Словакию. И тут уже наследие Советского Союза ощущается. В столице дома архитектурно похожи на наши. Окраина вся в таких панельках. Есть и ямы на дорогах.

Источник: предоставил Далиус Буёкас











На самом видном месте этого города Братиславский град — большой замок. Он выполняет функцию музея. Его точно стоит посетить, побродить несколько часов. Плата за вход скромная.

Что еще? Гулять по старым улочкам: узко, брусчатка, черепица, разноцветные домики. Мосты, мосты, мосты через Дунай. Мы гуляли с одного берега на другой: на одном из них— смотровая площадка прямо над рекой, UFO Tower. С нее можно и днем, и ночью наблюдать за городом, за Дунаем, за Братиславским градом.

Что из еды? Попробуйте суп с потрошками. Я взял поэкспериментировать — очень вкусно. Ну и пиво. Еще есть паленка — такая местная настойка, крепковатая. Словаки ее дают на посошок.

P. S. Братислава удивила своей архитектурой и дружелюбными людьми.

Будапешт. Виды — закачаешься

Следующая страна в путешествии — Венгрия и ее столица Будапешт. Снова вечер, снова набережная, снова Дунай. Мы жили в живописном месте, напротив здания венгерского парламента. Очень красивое сооружение в стиле неоготики, белое с красными шпилями. Вид — закачаешься.

Источник: предоставил Далиус Буёкас











Во все стороны — старый город. Можно сходить на Цепной мост (мост Сеченьи). Это висячий мост через реку Дунай, соединяющий две исторические части Будапешта — Буду и Пешт. Открыли его в 1849 году, он стал первым постоянным мостом через Дунай. Через него можно дойти до Рыбацкого бастиона. Одна из самых популярных и узнаваемых достопримечательностей столицы. Крепость видно почти с любой точки в городе. Замковый комплекс построили в 1895–1902 годах, и в нем можно провести целый день.

Что поесть? Гуляш в хлебе (берут круглый хлеб, сверху крышку срезают, мякиш вычищается и внутрь наливается гуляш). Невероятное что-то. Попробовал маринованный лук — очень классное дополнение к горячему. Огурчики соленые, но они какие-то другие у них, другой посол, видимо.

В Венгрии много горячих минеральных источников. В центре Будапешта есть купальни Сеченьи — самый большой банный комплекс Европы. Его строительство началось в 1909 году. Мы туда не попали, не было такой цели, но местные говорят, что там можно провести целый день. Так что курорт внутри красивого города — еще один бонус в путешествии.

P. S. Гуляш в хлебе — это просто супер!

Источник: предоставил Далиус Буёкас Источник: предоставил Далиус Буёкас

Прага. Бродим по улочкам

Прага стала последней столицей в путешествии. В Праге можно делать всё то же, что и до этого: бродить по площадям и старинным улочкам. Из прекрасного — Староместская ратуша. Была заложена в 1338 году. А дальше Карлов мост через Влтаву, замковые комплекты. Я был рад вернуться в Прагу и увидеть ее в зимний период, когда туристов было меньше.

Источник: предоставил Далиус Буёкас

Пять стран. Каждая уникальна, каждую надо посетить, в каждой найдется что посмотреть, что поесть, что запомнить. Несмотря на сложности с выдачей виз, долгими авиамаршрутами, проблемами с картами, кто хочет, всегда найдет возможность.

Летом журналист 72.RU Анастасия Малышкина была на Кубе и рассказывала о своем путешествии. Прочитайте про жизнь и отдых в месте, где еду выдают по талонам, полки магазинов забиты одинаковыми продуктами или пустуют, а в аптеках не найти парацетамол.