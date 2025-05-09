Открытки на 9 Мая в 2025 году: 20 красивых картинок к 80-летию Победы

В череде весенних праздников есть один самый важный — День Победы. И пусть тех, благодаря чьему подвигу мы сейчас можем в том числе писать эти строки, становится всё меньше, это не отнимает у нас памяти. Памяти о страшных и не таких уж далеких днях. 9 мая в 2025 году отмечается 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. За это время сменилось четыре поколения, но даже самые молодые знают и помнят о его ценности. В честь Дня Победы мы нарисовали 20 открыток на 9 Мая, чтобы вы могли поделиться ими с близкими и родными людьми и поздравить их с праздником.
9 мая в честь Дня Победы по всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты и встречи. А в крупных городах также устраивают парады. Самый зрелищный парад Победы традиционно состоится в Москве. Ожидается, что на него приедут лидеры государств СНГ и некоторых зарубежных стран. Так, свой приезд в столицу подтвердили президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер Армении Никол Пашинян, лидеры Киргизии (Садыр Жапаров), Узбекистана (Шавкат Мирзиёев), Казахстана (Касым-Жомарт Токаев), Азербайджана (Ильхам Алиев) и Белоруссии (Александр Лукашенко).
Также ожидается, что Москву 9 мая посетят премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич и глава Республики Сербской Милорад Додик. Также свое участие подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин. Кто знает, может, все они тоже будут делиться нашими открытками на 9 Мая в 2025 году.