Открытки на 9 Мая в 2025 году: 20 красивых картинок к 80-летию Победы

В череде весенних праздников есть один самый важный — День Победы. И пусть тех, благодаря чьему подвигу мы сейчас можем в том числе писать эти строки, становится всё меньше, это не отнимает у нас памяти. Памяти о страшных и не таких уж далеких днях. 9 мая в 2025 году отмечается 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. За это время сменилось четыре поколения, но даже самые молодые знают и помнят о его ценности. В честь Дня Победы мы нарисовали 20 открыток на 9 Мая, чтобы вы могли поделиться ими с близкими и родными людьми и поздравить их с праздником.