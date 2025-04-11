Видишь слона? А он есть! Лишь единицы смогут найти животное на картинке. Тест на внимание

И всё-таки человеческий мозг — удивительная вещь. Вот помним мы целую кучу информации, а потом раз — и забыли, зачем в комнату вошли. Чтобы таких провалов в памяти становилось всё меньше, ученые советуют то и дело напрягать мозг — хотя бы головоломками. Одну такую мы как раз для вас подготовили: перед вами картинка, на которой спрятался слон. Самые внимательные в нашей редакции нашли его всего за пятнадцать секунд, а пара человек до сих пор разглядывает каждый пиксель в надежде увидеть заветное животное. А вы видите слона?

