«Не будет Лазарева — не будет меня»: кто возглавил сотню в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Посмотрите на эти лица. Может быть, кто-то из них — лидер сотни? Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











Шоу «Ну-ка все вместе!» (12+) собрало вокруг себя самое разнообразное жюри за всю историю вокальных телепроектов. Композиторы, авторы, исполнители, преподаватели и профессора, обладатели всевозможных музыкальных премий, молодые таланты и старожилы эстрады — сто человек каждый сезон занимают свои судейские места, чтобы определить, кто достоин главного приза проекта. Но без чего не обходится ни один сезон шоу, так это без лидера сотни. Однако на этот раз главной интригой стало, кто займет это почетное место. Ведь бессменный руководитель жюри Сергей Лазарев в прошлом сезоне заявил, что выгорел и покидает проект.

На этот раз легендарная сотня членов жюри собралась, чтобы выбрать победителя проекта «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+). На протяжении нескольких недель участники со всей страны будут показывать, на что они способны, а судьи — оценивать их мастерство. Но сперва они и сами спели хором.

Специальным гостем открытия нового сезона стал Максим Дунаевский, который отметил в этом году 80-летний юбилей. Под его аккомпанемент сотня исполнила бессмертный суперхит «Всё пройдет».

Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











— Мне нравится это шоу, мне кажется, оно очень классное, музыкальное, веселое и духоподъемное. Именно ансамблевые соревнования — очень хорошая идея. Но жюри тяжело будет оценивать, так как собраны коллективы разножанровые: будут и хоры, и ансамбли, и эстрадные, и народные, — отметил Максим Дунаевский.

В числе сотни экспертов — уже хорошо знакомые телезрителям лица, которые занимали место в жюри с самого начала проекта. Есть среди них и новички. Но главный вопрос, который терзал всех поклонников проекта, — кто станет лидером сотни, ведь Сергей Лазарев, занимавший эту должность, покинул шоу?

— Ребята, простите, это мой последний сезон, — говорил, прощаясь, Лазарев в прошлом сезоне.

Среди версий, кто может занять его место, была даже Арпи Абкарян. Но позже выяснилось, что эта версия — не больше чем первоапрельская шутка. А зрители продолжали строить свои догадки.

— Чумаков и Киркоров — точно нет. Они приглашенные гости. Чумаков — во втором выпуске, а Филипп — на финале, — отметил Петр Фокин.

— Кто угодно пусть будет лидером сотни. Да хотя бы Лазарев, но только не клоун Филька Киркоров и не Шаман, — заявил Максим Черкасов.

— Да никто здесь не подходит, кроме Лазарева, Солода и Бородина! И уж тем более те, кто «не в ту дверь зашли» и всякие там ждуны. Никто же не захочет народного движения по стране, — подчеркнула Раиса Христофорова.

— Без Лазарева будет уже совсем другая передача. Сложно сказать — лучше или хуже, но другая, — считает Ольга Давыдова.

— Вообще, Сергей сказал, что уходит… Если будет он, получается, слово не держит? Пока за ним такого не замечала, — поделилась своими наблюдениями Екатерина Пушилина.

Делайте ставки, господа. Кто стал лидером сотни? Сергей Лазарев — больше некому Филипп Киркоров Арсений Бородин Алексей Чумаков SHAMAN Екатерина Мизулина Дмитрий Нагиев Олег Газманов Максим Дунаевский Глюкоза Клава Кока Инстасамка Паша Техник

Николай Басков, открывая шоу, отметил, что продюсеры долго не могли найти замену Сергею Лазареву.

— Даже не представляю, насколько им сложно было. Потому что Сергей такой один. Мы с вами вместе семь сезонов называли его неповторимым, — отметил Басков. — Он не раз доказывал, что более чем заслуженно занимает свое место. Я не думал, что мне будет так тяжело говорить об этом, но законы шоу-бизнеса суровы. И проект должен продолжаться несмотря ни на что. Поэтому в новый сезон вы шагнете под руководством нового лидера сотни. Его кандидатура держалась в тайне даже от меня. Продюсеры согласовали ее с каналом. И нам ничего не остается, как просто принять это как данное, как действительность.

Ладно, опрос попроще — Сергей Лазарев или нет? Сергей Лазарев Или нет

После того как Николай Басков выждал театральную паузу, на сцену вышел лидер сотни нового сезоне шоу «Ну-ка все вместе! Хором!».

Сначала его фигура была затенена, но, как только появились более-менее внятные очертания, участники сотни узнали в лидере хорошо знакомого им человека. И радости жюри не было предела.

Жюри не могло скрыть своей радости, когда увидело, кто возглавит сотню Источник: кадр из шоу «Ну-ка все вместе! Хором!», телеканал «Россия-1», 2025 год











Весь зал зашелся в громких аплодисментах, когда увидел, кто станет лидером сотни, а жюри, приветствуя своего предводителя, встало.

Желаем, чтобы и вас, дорогие читатели, встречали так же. Везде Источник: кадр из шоу «Ну-ка все вместе! Хором!», телеканал «Россия-1», 2025 год











— Здравствуй, моя любимая сотня, — приветствовал членов жюри лидер. — Скажу честно, откровенно и от души, друзья. Я не могу себя представить без вас. Правда.

Место лидера сотни в этом сезоне вновь займет Сергей Лазарев. В своем приветственном слове он отметил, что для него проект «Ну-ка, все вместе!» стал значить гораздо больше, чем просто шоу на федеральном канале.

А эти глаза! Источник: кадр из шоу «Ну-ка все вместе! Хором!», телеканал «Россия-1», 2025 год











— Для меня это часть моей жизни и, безусловно, занимает важное место в моем сердце. Я не могу себя представить без проекта. Я не могу себя представить без вас. Вы моя музыкальная семья, я люблю каждого из вас, — заявил Лазарев. — Конечно же, как в любой семье, бывают споры, бывают разногласия, бывают эмоциональные срывы, как у меня в шестом сезоне. Но тем не менее во главе всего стоит любовь. Любовь к музыке. Любовь к настоящему таланту. И в итоге любовь побеждает любые разногласия.

Признавшись в бесконечной любви к проекту, к его участникам и жюри, Лазарев жантильно поинтересовался, позволят ли ему вновь занять место лидера сотни. На что Басков, не раздумывая, ответил:

— Зачем ты спрашиваешь? Тебя так ждали! Даже я сказал: «Не будет Лазарева — не будет меня!»

Теперь, со старым новым лидером сотни, шоу будет продолжаться. На протяжении нескольких недель музыкальные коллективы со всей страны будут сражаться за Кубок шоу и 5 миллионов рублей.