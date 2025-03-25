Кто, если не Лазарев? Стали известны подробности второго сезона «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Как бы Родион Газманов ни пытался тянуться выше, места Сергея Лазарева ему еще не видать Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Шоу «Ну-ка все вместе! Хором!» (12+) начало выходить в прошлом году. Сначала его все восприняли как спецсезон оригинального «Ну-ка все вместе!» (12+): суть одинаковая, музыкальные эксперты те же, только серий меньше, но не тут-то было. Создатели решили уйти в полноценный проект и сообщили, что 4 апреля выходит второй сезон, где 30 коллективов поборются за пять миллионов рублей и кубок победителя.

Ведущим шоу остается бессменный Николай Басков. Артист уверен, что хоровое пение заложено в ДНК русской культуры и участникам второго сезона будет чем удивить экспертов и зрителей.

Что появилось первым: костюм под цвет волос или прическа, которая подойдет к луку? В любом случае сочетаются они отлично Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











— Нас ждут разные исполнения, разные интерпретации, разные ансамбли, группы, хоры, разные люди: от детей до самых взрослых, от казаков до инновационных ученых. Всё это будет представлено во втором сезоне «Ну-ка, все вместе! Хором!», — рассказал Николай Басков.

По правилам проекта каждая команда выступает перед ста музыкальными экспертами, среди которых певцы, продюсеры и руководители коллективов. Те, кому понравилось выступление хора и их вариант кавера на известную песню, встают со своих мест и отдают свой голос. В следующий раунд проходит три коллектива, которые набрали больше всего голосов. Выбирать, кто попадет в финал и полуфинал второго сезона, будут: Филипп Киркоров, Алексей Чумаков, Надежда Бабкина, Антон Зацепин, Акула, Виктор Салтыков и многие другие.

Судя по взгляду Киркорова, он уже что-то замышляет Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Интрига сезона — кто станет главой сотни вместо Сергея Лазарева, который решил покинуть проект. Имя артиста станет известно на премьере шоу 4 апреля, но фанаты уже выдвигают свои версии.

— После ухода Лазарева лидером сотни может быть только Лев Борисыч, иначе зря ушел Лазарев, — иронизирует один из зрителей.

Шутка зрителя в том, что тот самый Лев Борисыч — это фониатр Рудин, который был одним из сотни в шестом сезоне «Ну-ка, все вместе», и он оказался скупым на похвалу. Когда член большого жюри в очередной раз не поддержал исполнительницу Арпи Абкарян, спевшую, по мнению Лазарева, безупречно, ведущий не выдержал, вскарабкался на стену, где стоял Рудин, и нажал на его кнопку.

Вскоре Лазарев извинился за свою выходку и объяснил ее тем, что устал терпеть несправедливость, но за него вступился Николай Басков.

— Хамство и наглость вообще! Беспардонное отношение ко всем. Да вы всегда так себя вели! Мы вас пять сезонов терпели, но ваше вот это, знаете: «Кто я такой! Фониатр, в горло заглядываю». Я не буду шоу продолжать, пока он будет, — сказал в сердцах Басков.

Эмоциональный монолог Баскова достоин как минимум «Оскара» Источник: Starhit.ru / T.me

После этого Лев Рудин со скандалом покинул «Ну-ка, все вместе!», и его возвращение в проект, да еще и в качестве ведущего, было бы действительно феноменальным. Но у зрителей есть и другие версии относительно того, кто мог бы составить компанию Николаю Баскову.

— Что-то мне подсказывает, что новым главой сотни станет какой-нибудь молодой и дерзкий певец типа Крида! Вот это будет бомба! — предполагает один из фанатов шоу.

— Надеюсь, что лидером сотни будет Вячеслав Макаров, но не Киркоров и уж тем более Бузова, только не они, — пишут в комментариях к анонсу второго сезона.

— Ну и кто же там будет вместо Лазарева? Надеюсь, не Киркоров, а то смотреть невозможно будет! Лучше бы Чумакова поставили, у него хоть голос есть! — надеется поклонник проекта.