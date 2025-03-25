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Развлечения Как тысячи россиян зажигают на концертах Надежды Кадышевой. Раскрываем секрет ее популярности — видео

Как тысячи россиян зажигают на концертах Надежды Кадышевой. Раскрываем секрет ее популярности — видео

Фанаты рассказали, почему звезда 90-х стала любимицей молодежи

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2 комментария
Источник:

В разных регионах России молодежь скупает билеты на концерты Надежды Кадышевой, блогеры снимают ролики под ее песни и собирают миллионы просмотров. Совсем недавно звезда 90-х выступила в Екатеринбурге, зал не мог усидеть на месте — все рвались в пляс.

Фанаты «Золотого кольца» рассказали нашим коллегам из E1.RU, за что любят артистку, и объяснили, почему она снова стала так популярна. Их ответы и яркие моменты с концерта смотрите в видео выше.

Надежда Кадышева, как всегда, была на концерте в шикарных нарядах | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНадежда Кадышева, как всегда, была на концерте в шикарных нарядах | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Надежда Кадышева, как всегда, была на концерте в шикарных нарядах

Источник:

Зрители подготовились основательно: пришли в русских народных костюмах, платочках и кокошниках. Среди них оказалось немало молодежи, ведь хиты Надежды Кадышевой завирусились в интернете. Сильнее других разошлась песня «Плывет веночек».

— Мы узнали, что теперь тут тусуется одна молодежь, и решили, что это то же самое, что на концерт Pharaoh сходить. Это Anna Asti того времени, мы в тренде! Мы только что выяснили, что знаем ровно три песни, но есть большой плюс: очень часто играют припевы, поэтому можно сказать, что всё знаем. Нарядились, все бабушкины комоды разгребли, — рассказали девушки.

Многие зрительницы подготовились к концерту Надежды Кадышевой основательно | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUМногие зрительницы подготовились к концерту Надежды Кадышевой основательно | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Многие зрительницы подготовились к концерту Надежды Кадышевой основательно

Источник:

На фоне внезапно вспыхнувшей популярности артистка почти в пять раз подняла ценник на свои выступления. Еще летом она брала за концерты «скромные» полтора миллиона рублей, а теперь просит семь миллионов за корпоратив.

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Комментарии
2
Гость
20 часов
Ботокс + Фанера
Гость
20 часов
при любой власти открывают рот за деньги
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