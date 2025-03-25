Как тысячи россиян зажигают на концертах Надежды Кадышевой. Раскрываем секрет ее популярности — видео

Источник: Дарья Костомина, Дмитрий Крисковец / E1.RU

В разных регионах России молодежь скупает билеты на концерты Надежды Кадышевой, блогеры снимают ролики под ее песни и собирают миллионы просмотров. Совсем недавно звезда 90-х выступила в Екатеринбурге, зал не мог усидеть на месте — все рвались в пляс.

Фанаты «Золотого кольца» рассказали нашим коллегам из E1.RU, за что любят артистку, и объяснили, почему она снова стала так популярна. Их ответы и яркие моменты с концерта смотрите в видео выше.

Надежда Кадышева, как всегда, была на концерте в шикарных нарядах Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Зрители подготовились основательно: пришли в русских народных костюмах, платочках и кокошниках. Среди них оказалось немало молодежи, ведь хиты Надежды Кадышевой завирусились в интернете. Сильнее других разошлась песня «Плывет веночек».

— Мы узнали, что теперь тут тусуется одна молодежь, и решили, что это то же самое, что на концерт Pharaoh сходить. Это Anna Asti того времени, мы в тренде! Мы только что выяснили, что знаем ровно три песни, но есть большой плюс: очень часто играют припевы, поэтому можно сказать, что всё знаем. Нарядились, все бабушкины комоды разгребли, — рассказали девушки.

Многие зрительницы подготовились к концерту Надежды Кадышевой основательно Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU









