Участница шоу «Голос» послала Басту, а Олег Майями заткнул Бузову на сцене: звездные новости недели

Участница шоу «Голос» не выдержала критику Басты и резко ответила наставнику Источник: Starhit.ru











Дава и Мари Краймбрери сыграли свадьбу, Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой спустя девять лет брака объявили о разводе, репера Басту послала участница шоу «Голос», а Сергей Жуков решил сменить карьеру и стать мясником.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Краймбрери и Дава тайно расписались

Артист Давид Манукян и певица Мари Краймбрери на этой неделе объявили всем, что теперь они официально муж и жена. Тайное бракосочетание состоялось в день рождения блогера Давы, 16 марта, ему исполнилось 32 года. Артист поделился видео из зала ЗАГСа и подчеркнул, что давно хотел создать семью.

Дава рассказал, что это его первый день рождения в новом статусе, о котором он мечтал и который загадывал на каждый свой праздник.

«Мечты действительно сбываются. В свои 32 я нахожусь в статусе любящего мужа и будущего отца. В свои 32 я абсолютно счастливый человек и благодарен каждому, кто причастен к этому, и каждому, кто за меня рад».

Дава поделился видео из зала загса Источник: dava_m / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Следом за супругом Краймбрери опубликовала в социальных сетях фотографию из зала регистрации брака с подписью: «С днем рождения, муж».

Краймбрери поздравила супруга, выложив фото в сторис Источник: marikraimbrery / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На фотографии невеста в платье с длинным шлейфом и высоким разрезом демонстрирует округлившийся живот. Волосы собраны в пучок, а на голове длинная фата.

Молодоженов поздравили фанаты, а также коллеги по звездному цеху.

Олег Майами заткнул Бузову прямо на сцене

Странные отношения между Олегом Майами и Ольгой Бузовой публика наблюдает уже продолжительное время. На этот раз певец прервал выступление звездной коллеги Ольги Бузовой, но это было очень мило.

Однако певица совсем не расстроилась, потому что следом за криками последовал огромный букет цветов. Майами вручил их певице на концерте в Москве, а затем между ними состоялся трогательный диалог:

— Это для тебя, я сам собирал, — сказал певец.

— Спасибо большое, — ответила Ольга. — Хочу сказать это ещё раз при всех, потому что мои слова…

— Водица.

— Не водица. Я безумно рада за тебя, Олег. Я горжусь тобой, я люблю тебя, я восхищаюсь тобой, я всегда рядом. И всё, что ты чувствуешь сегодня, гастролируя по стране: ты на своем месте. Наконец-то ты это понял. Это твое место, и я счастлива сегодня делить эту сцену с тобой. Спасибо тебе за нас, — произнесла Ольга и обняла артиста.

Между артистами произошел трогательный и смешной диалог Источник: Муз ТВ

Эти слова растрогали не только Олега, но и его поклонников, которые восторженно кричали из зала.

Свадьба Подольской и Преснякова

Не только Дава и Краймбрери сообщили о важном событии своим фанатам, но и чета Пресняковых. Владимир Пресняков и Наталья Подольская в этом году намерены отметить важную дату — 20-летие со дня их знакомства — и повторить свадьбу.

Артисты подчеркнули, что эта дата имеет для них особое значение. Они состоят в браке с 2010 года, и в 2025-м будет 20 лет с момента их знакомства. Пресняков поделился, что супруги хотят воссоздать атмосферу настоящей свадьбы, и рассказал историю их знакомства с Подольской.

«Мы познакомились на „Больших гонках“. В этом году планируем отметить годовщину, хотим снова устроить такой же праздник: белое платье, белый костюм и обязательно торт в виде колеса. Дата действительно особенная, так что, конечно, хочется отпраздновать», — заявил певец.

У супругов двое сыновей — Артемий и Иван, и они часто делятся теплыми моментами в социальных сетях. Они признаются, что за годы брака сильно изменились. Пресняков считает себя главой семьи и теперь полностью отвечает за всё, даже за мелочи, передают наши коллеги со Starhit.ru.

Развод Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Кто-то только создает свою семью, как Краймбрери и Дава, кто-то пытается повторить свадьбу спустя 20 лет знакомства, а Федор Бондарчук и Паулина Андреева спустя девять лет решили развестись.

К слову, эта новость не стала неожиданностью для поклонников, потому как разговоры о разладе пары ходили уже несколько месяцев. Андреева и Бондарчук долгое время старались не выносить ссор из избы и не афишировать проблемы в отношениях, но пришло время вскрывать карты.

По словам Андреевой, они с Федором никогда не были парой, которая пускает посторонних в свою личную жизнь. Однако, чтобы избежать слухов и домыслов, они решили сделать официальное заявление.

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», — поделилась Андреева.

Примечательно, что слухи о расставании Бондарчука и Андреевой появились летом 2024 года. Сначала говорили о творческих разногласиях, затем — о неверности Федора и его романе с Софьей Синицыной, который она опровергла.

Андреева утверждает, что рассталась с Бондарчуком на дружеской ноте и надеется на дальнейшее сотрудничество и дружеские отношения.

Сергей Жуков решил переквалифицироваться из певца в мясника

Внести в свою жизнь ряд изменений решил солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков намерен попробовать себя в новой сфере и заняться производством мясных продуктов.

Музыкант планирует запустить в Московской области производство деликатесов из курицы, индейки и говядины по технологии су-вид (слегка обжаренный продукт со специями, как правило, в вакуумной упаковке). Мощность производства составит 3 тонны продукции в сутки.

Запуск производства артист планирует в течение нескольких месяцев. Продукция стартует в Лосино-Петровском в Московской области. Планируется, что продукцию будут поставлять в рестораны и продуктовые сети.

Представитель музыканта Петро Шекшеев сообщил «Коммерсанту», что это стартап, который находится на стадии подготовки. Для Сергея Жукова это уже вторая попытка войти на рынок мясопереработки. Ранее он занимался поставками сырого мяса в рестораны, но компания была закрыта пять лет назад.

Также Жуков объявил, что запатентует фразу «18 мне уже». По данным SHOT, солист «Руки Вверх» уже подал заявку на регистрацию товарного знака. Певец, видно, устал от того, что строчку из его песни сейчас используют все кому не лень. Ее печатают на футболках, шариках, пивных кружках и еще много на чем. В основном бизнесмены наносят «18 мне уже» на товары для вечеринок совершеннолетия.

Участница шоу «Голос» послала Басту, который разнес ее выступление

В шоу «Голос» начались «Поединки» — это когда участники делятся на дуэты и выступают, а наставник решает, кто выбывает. И вот в новом выпуске 13-го сезона не обошлось без скандала, передают наши коллеги со Starhit.ru.

В дуэте Дарьи Котовой и Натальи Сергиенко всё пошло не так. Девушки выбрали песню Алены Высоцкой «Вижу тебя» из сериала «Не родись красивой», но судьи посчитали, что они перекрикивали друг друга. Антон Беляев раскритиковал их за несогласованность и разрушенную музыкальную составляющую. Полина Гагарина и Хибла Герзмава поддержали номер и участниц, но Баста с ними церемониться не стал.

Дарья Котова резко ответила Басте во время своей прощальной речи на шоу «Голос» Источник: Starhit.ru











«Жуть кошмарная! Началось что-то типа „надо утопить подругу“, но вы же крутые певицы!» — прокомментировал выступление участниц Баста.

Он долго не мог выбрать между Дарьей и Натальей, ведь на слепых прослушиваниях они исполнили разные песни. В итоге все-таки отдал предпочтение Наталье Сергиенко. Дарье Котовой дали прощальное слово, в котором она начала благодарить наставников, но Баста в ответ на это продолжил критиковать участницу. Тогда Котова не сдержалась и резко отбрила его:

«Ну дайте я скажу, у вас же было время!» — ответила Котова наставнику.

Саша Бортич оправилась после развода и окунулась в новые отношения

30-летняя Саша Бортич рассекретила личность нового избранника в честь его дня рождения. Актриса встречается с коллегой Давидом Сократяном. Сегодня звезда «Трудных подростков» отмечает 27-летие. Блондинка показала кадры их частной жизни, сопроводив пост смайлами в виде сердца.

Ранее Бортич была в отношениях с бизнесменом Евгением Савельевым. Пара прожила вместе два года и стала родителями. Актриса родила от Савельева сына Александра.

Бортич тогда делилась, что развод прошел на мирной ноте. С Савельевым они сохранили дружеское общение ради сына.

«Мы навсегда любим и уважаем друг друга, вместе воспитываем нашего сына. У нас всё хорошо. Спасибо за внимание», — писала она.