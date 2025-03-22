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Развлечения тест «Где карта, Билли?»: только настоящие фанаты «Острова сокровищ» пройдут тест с первого раза

«Где карта, Билли?»: только настоящие фанаты «Острова сокровищ» пройдут тест с первого раза

А кто не справится — получит черную метку

3 820
6 комментариев
Ладно, попытаемся спасти эту трижды никому не нужную жизнь! | Источник: кадр из мультфильма «Остров сокровищ» (6+), реж. Давид Черкасский, 1988, «Киевнаучфильм»Ладно, попытаемся спасти эту трижды никому не нужную жизнь! | Источник: кадр из мультфильма «Остров сокровищ» (6+), реж. Давид Черкасский, 1988, «Киевнаучфильм»
Ладно, попытаемся спасти эту трижды никому не нужную жизнь!
Источник:

Осенью прошлого года прославленному мультфильму «Остров сокровищ» (6+) исполнилось 35 лет. Согласитесь, он входит в коллекцию мультиков, на которых мы выросли. Ну кто не знает капитана Флинта и пирата Билли Бонса?

Для таких знатоков советской классики мы и собрали этот тест. Давайте проверим, как хорошо вы помните приключенческую историю. Попробуйте осилить 10 вопросов для внимательных зрителей.

ТЕСТПройден 66 раз
1 / 10
Как мальчик Бобби, который любил деньги, сколотил свой первый капитал?
  • Обманывал детей
  • Воровал у родителей
  • Не ел и не пил
  • Он был мошенник и плут
2 / 10
Помните, какой характер был у Билли Бонса — обладателя карты сокровищ, который много пил и был всегда простужен?
  • Стойкий
  • Скверный
  • Нордический
  • Скрытный
3 / 10
А как можно охарактеризовать доктора Ливси?
  • Очень хороший и веселый человек
  • Веселый, но подозрительный человек
  • Хороший врач, отличный собеседник
  • Общительный, но скрытный профессионал
4 / 10
Кто вручил Билли Бонсу черную метку?
  • Черный пес
  • Джим
  • Флинт
  • Слепой Пью
5 / 10
Ливси ни в какую не хотел брать Трелони на поиски сокровищ, но тому удалось его переубедить. После каких слов Ливси передумал?
  • Я буду нем как могила
  • Я отдам вам половину богатств
  • Я отдам вам в жены свою самую красивую дочь
  • Я помогу вам открыть собственную больницу
6 / 10
Почему пираты не могли победить юнгу Джима?
  • Он каждое утро ел овсянку
  • Он каждый день делал зарядку
  • Он каждый вечер выпивал протеиновый коктейль
  • Он не пил
7 / 10
Как Джон Сильвер вместе с пиратами оказался на корабле с Трелони и Ливси?
  • Взяли на абордаж
  • Проникли ночью тайком
  • Взяли Джима в заложники
  • Трелони нанял Сильвера как повара
8 / 10
Что пираты планировали сделать с Трелони и Ливси после того, как они найдут сокровища?
  • Высадить на пустынный берег
  • Убить
  • Отправить гулять по доске
  • Скормить крокодилам
9 / 10
Бен Ганн в детстве был благовоспитанным мальчиком, почему он потом покатился?
  • Перестал завтракать
  • Крепко запил
  • Начал играть в орлянку
  • Его бросила жена
10 / 10
Как называлась группа, исполнившая большинство песен в «Острове сокровищ»?
  • Зоопарк
  • Ласковый бык
  • Верасы
  • Гротеск

А если вы больше любите кино, попробуйте угадать советский фильм по кадру.

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Остров сокровищ Мультфильм Развлечения Тест Мультики СССР Советские мультфильмы Кино
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Комментарии
6
Инженер1
26 ноября 2023, 16:09
"Мёртвые не кусаются!" Б.Бонс
Гость
26 ноября 2023, 16:04
Легендарный мульт
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