«Где карта, Билли?»: только настоящие фанаты «Острова сокровищ» пройдут тест с первого раза

Осенью прошлого года прославленному мультфильму «Остров сокровищ» (6+) исполнилось 35 лет. Согласитесь, он входит в коллекцию мультиков, на которых мы выросли. Ну кто не знает капитана Флинта и пирата Билли Бонса?
Для таких знатоков советской классики мы и собрали этот тест. Давайте проверим, как хорошо вы помните приключенческую историю. Попробуйте осилить 10 вопросов для внимательных зрителей.
Как мальчик Бобби, который любил деньги, сколотил свой первый капитал?
- Обманывал детей
- Воровал у родителей
- Не ел и не пил
- Он был мошенник и плут
Помните, какой характер был у Билли Бонса — обладателя карты сокровищ, который много пил и был всегда простужен?
- Стойкий
- Скверный
- Нордический
- Скрытный
А как можно охарактеризовать доктора Ливси?
- Очень хороший и веселый человек
- Веселый, но подозрительный человек
- Хороший врач, отличный собеседник
- Общительный, но скрытный профессионал
Кто вручил Билли Бонсу черную метку?
- Черный пес
- Джим
- Флинт
- Слепой Пью
Ливси ни в какую не хотел брать Трелони на поиски сокровищ, но тому удалось его переубедить. После каких слов Ливси передумал?
- Я буду нем как могила
- Я отдам вам половину богатств
- Я отдам вам в жены свою самую красивую дочь
- Я помогу вам открыть собственную больницу
Почему пираты не могли победить юнгу Джима?
- Он каждое утро ел овсянку
- Он каждый день делал зарядку
- Он каждый вечер выпивал протеиновый коктейль
- Он не пил
Как Джон Сильвер вместе с пиратами оказался на корабле с Трелони и Ливси?
- Взяли на абордаж
- Проникли ночью тайком
- Взяли Джима в заложники
- Трелони нанял Сильвера как повара
Что пираты планировали сделать с Трелони и Ливси после того, как они найдут сокровища?
- Высадить на пустынный берег
- Убить
- Отправить гулять по доске
- Скормить крокодилам
Бен Ганн в детстве был благовоспитанным мальчиком, почему он потом покатился?
- Перестал завтракать
- Крепко запил
- Начал играть в орлянку
- Его бросила жена
Как называлась группа, исполнившая большинство песен в «Острове сокровищ»?
- Зоопарк
- Ласковый бык
- Верасы
- Гротеск
А если вы больше любите кино, попробуйте угадать советский фильм по кадру.