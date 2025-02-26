Отличник или прогульщик? Даже знатоки русского языка не ответят на все вопросы этого теста

Русский язык — это не просто свод правил, а настоящий квест с ловушками, капканами и кучей исключений. Если вы думаете, что знаете его на отлично, тогда попробуйте пройти этот тест без единой ошибки. Осторожно: некоторые вопросы могут заставить засомневаться даже самых уверенных в себе знатоков русского языка.
В каком варианте все слова написаны верно?
Исподтишка, ни с чем несравнимый, вполголоса
Из-под тишка, ни с чем не сравнимый, в полголоса
Исподтишка, ни с чем не сравнимый, вполголоса
Испод тишка, ни с чем несравнимый, в пол голоса
Где запятые стоят правильно?
Я уехал в Москву, но однако скучал по дому.
Я уехал в Москву, но однако, скучал по дому.
Я уехал в Москву, но, однако, скучал по дому.
Я, уехал в Москву, но, однако, скучал, по дому.
Какое предложение построено без ошибок?
Поднявшись по лестнице, у меня зазвонил телефон.
Поднявшись по лестнице, я услышал звонок телефона.
Поднимаясь по лестнице, у меня зазвонил телефон.
Везде ошибки.
В каких примерах ударение везде падает на первый слог?
Кремень, гражданство, облегчить.
Верба, шарфы, квартал.
Средства, заняли, свекла.
Ни в одном из вариантов.
В каком случае «не» пишется раздельно?
Некогда было отдыхать.
Он шел по улице не спеша.
Я недоволен этим решением.
Везде слитно.
В каком ряду на месте пропуска везде пишется «е»?
Пр…зирать за подлость, пр…клоняться перед талантом, пр…дать друга.
Пр…бывать на станцию, пр…творить мечту в жизнь, пр…зирать врага.
Пр…дать ускорение, пр…емник традиций, пр…терпеть изменения.
В каком ряду слова написаны правильно?
Гастробайтер, диферамб, грейпфрут.
Преклоняться, прецендент, легитимность.
Приемлемый, конфорка, интерпретировать.
Укажите вариант без ошибки.
Трехстам тысячам девяноста девяти
Тремстам тысячам девяноста девяти
Тремястами тысячами девяносто девятью
Тремястами тысячами девяноста девяти
Какой вариант множественного числа верный?
Кухонь, печей, ружий.
Кухней, печей, ружий.
Кухонь, печей, ружей.
Везде ошибка.
В каком предложении слова употреблены верно?
Скобчатая резьба на Руси была популярной.
Для этого нужен был веский повод.
Под небольшим слоем почвы находилась вековая мерзлота.