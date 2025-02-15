Вы жертва или склочник? Выберите героиню фильма и узнайте свои скрытые черты

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, — знакомо? Похожий принцип работает и с любимыми героями фильмов. Так можно даже не заметить, как сначала начинаешь симпатизировать тому, что происходит на экране, а потом и переносишь это в свою жизнь, и вот уже проблемы персонажей становятся твоими собственными. Вместе с психологом Александром Финько мы разобрали известных героинь советских фильмов и узнали, что симпатия к тому или иному персонажу может говорить о вас лично.