Вы жертва или склочник? Выберите героиню фильма и узнайте свои скрытые черты

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, — знакомо? Похожий принцип работает и с любимыми героями фильмов. Так можно даже не заметить, как сначала начинаешь симпатизировать тому, что происходит на экране, а потом и переносишь это в свою жизнь, и вот уже проблемы персонажей становятся твоими собственными. Вместе с психологом Александром Финько мы разобрали известных героинь советских фильмов и узнали, что симпатия к тому или иному персонажу может говорить о вас лично.
Александр Финько — практикующий психолог, сертифицированный гештальт-терапевт, опыт работы — 8 лет. Ведет собственный блог о психологии alexandr.finko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), на который подписано 105 тыс. человек.
Какая героиня из советских фильмов ваша любимая?
Катерина из «Москва слезам не верит» (18+)
Людмила Прокофьевна из «Служебного романа» (6+)
Надежда Шевелева из «Иронии судьбы, или С легким паром!» (6+)
Надя из «Любовь и голуби» (12+)
Тося из «Девчат» (0+)