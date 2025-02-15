Вы жертва или склочник? Выберите героиню фильма и узнайте свои скрытые черты

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Выслушав историю Катерины, Фрейд сам бы пошел на сеанс к психологу | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаВыслушав историю Катерины, Фрейд сам бы пошел на сеанс к психологу | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Выслушав историю Катерины, Фрейд сам бы пошел на сеанс к психологу

Источник:

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, — знакомо? Похожий принцип работает и с любимыми героями фильмов. Так можно даже не заметить, как сначала начинаешь симпатизировать тому, что происходит на экране, а потом и переносишь это в свою жизнь, и вот уже проблемы персонажей становятся твоими собственными. Вместе с психологом Александром Финько мы разобрали известных героинь советских фильмов и узнали, что симпатия к тому или иному персонажу может говорить о вас лично.

Александр Финько — практикующий психолог, сертифицированный гештальт-терапевт, опыт работы — 8 лет. Ведет собственный блог о психологии alexandr.finko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), на который подписано 105 тыс. человек.

ТЕСТПройден 8 раз
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Какая героиня из советских фильмов ваша любимая?

  • Катерина из «Москва слезам не верит» (18+)

  • Людмила Прокофьевна из «Служебного романа» (6+)

  • Надежда Шевелева из «Иронии судьбы, или С легким паром!» (6+)

  • Надя из «Любовь и голуби» (12+)

  • Тося из «Девчат» (0+)

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Тест Развлечения Психология Психологический портрет Психологический тест Кино Фильмы
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