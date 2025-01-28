Еще один лысый Юра в Голливуде: в новом сезоне «Белого лотоса» снялся Колокольников

Пока непонятно, кого сыграл в «Белом лотосе» Колокольников Источник: MAX











В новом сезоне сериала от HBO «Белый лотос» (18+) зрители увидят актера Юрия Колокольникова. Продюсер и режиссер Макс Шишкин заметил российскую звезду в опубликованном трейлере и написал об этом в своем Telegram-канале, а вскоре после этого и сам Колокольников выложил в соцсети пост с подписью «Ты выйдешь совершенно другим человеком».

Колокольникова можно заметить в конце трейлера в сценах у бассейна Источник: MAX

В конце 2020-го на Гавайях состоялись съемки первого сезона. Режиссером выступил Майк Уайт. Кинокартина задумывалась как мини-сериал, вышедший в июле 2021 года, но после успеха и высокой оценки критиков американская компания HBO превратила его в антологию. Второй сезон состоял из семи эпизодов и вышел 30 октября 2022 года, а уже в ноябре 2022 года сериал продлили на третий сезон. «Белый лотос» получил множество наград, в том числе десять премий «Эмми» в 2022 году.

Сериал рассказывает о гостях и сотрудниках сети курортов White Lotus. В начале сезона зрителям сообщают о смерти одного человека, чье имя остается тайной до последней серии. Критики характеризуют сериал как комедию нравов или социальную драму.

В первом сезоне действие разворачивается на Гавайях, в центре сюжета три группы туристов: молодожены Шейн Паттон и молодая журналистка Рэйчел, которые приехали насладиться медовым месяцем; миллионерша Таня МакКвод, приехавшая развеять прах матери; большая семья Моссбакер. Старший менеджер отеля Армонд сравнивает их с пожирателями лотоса.

Аналогично строится повествование во второй части, только уже на Сицилии. Сквозные герои: Таня и ее муж Грег, финансист Кэмерон Салливан и домохозяйка Дафна, Итан Спиллер с женой Харпер, семья ДиГрассо и девушки легкого поведения Лучия и Мия.

В третьем сезоне «Белого лотоса» должен был сниматься российско-сербский актер Милош Бикович, которого убрали из актерского состава еще в феврале 2024 года. Вместо него роль учителя йоги в Таиланде исполнит болгарский актер Джулиан Костов, ранее снявшийся в «Тени и кости» (18+).

Но российский актер всё же попал в каст. В трейлере сериала заметили актера Юрия Колокольникова. Однако как актер на официальном сайте проекта он пока не заявлен, поэтому неизвестно, какая роль ему отведена.

Премьера третьего сезона ожидает телезрителей уже 16 февраля. На этот раз герои захватывающего приключения окажутся в Таиланде. Как и в предыдущие годы, они встретятся в одном из роскошных отелей. На протяжении всего отпуска туристов будут сопровождать интриги, секс и убийства.