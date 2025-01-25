Ностальгия в глаз попала: сможете ли вы угадать эти 5 предметов из СССР? Сложный тест для знатоков

Эти предметы раньше были знакомы многим Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Предметы из советских времен до сих пор славятся своими прочностью и долговечностью. Ну у кого в квартире не было хотя бы одной вещи из той эпохи, про которую бабушки и дедушки любовно говорили: «Она еще лет 30 прослужит»?

Причем некоторые из таких предметов пользуются спросом до сих пор. Многие ярославцы продают наследие советской эпохи на «Авито», а покупатели не заставляют ждать.

Предлагаем вам попробовать угадать, как раньше использовали подобные атрибуты, которые мы отыскали на сайте для размещения объявлений. А если не справляетесь сами, зовите на помощь родителей или бабушек с дедушками. Уверены, они-то легко объяснят предназначение этих вещиц.

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