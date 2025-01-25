Ностальгия в глаз попала: сможете ли вы угадать эти 5 предметов из СССР? Сложный тест для знатоков

Предметы из советских времен до сих пор славятся своими прочностью и долговечностью. Ну у кого в квартире не было хотя бы одной вещи из той эпохи, про которую бабушки и дедушки любовно говорили: «Она еще лет 30 прослужит»?
Причем некоторые из таких предметов пользуются спросом до сих пор. Многие ярославцы продают наследие советской эпохи на «Авито», а покупатели не заставляют ждать.
Предлагаем вам попробовать угадать, как раньше использовали подобные атрибуты, которые мы отыскали на сайте для размещения объявлений. А если не справляетесь сами, зовите на помощь родителей или бабушек с дедушками. Уверены, они-то легко объяснят предназначение этих вещиц.
Если нравится отгадывать, как использовали неочевидные предметы во времена СССР, то много подобных тестов можно найти в нашей постоянной рубрике. Есть также варианты, где нужно назвать предназначение лишь одной вещи.
А для тех, кому нравится история, мы подготовили тест с важными для истории России датами. Обновите свои школьные знания.