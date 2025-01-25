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Развлечения Угадай предмет из СССР тест Ностальгия в глаз попала: сможете ли вы угадать эти 5 предметов из СССР? Сложный тест для знатоков

Ностальгия в глаз попала: сможете ли вы угадать эти 5 предметов из СССР? Сложный тест для знатоков

Если вы не застали те времена, бабушки и дедушки явно подскажут вам верный ответ

84
1 комментарий

Эти предметы раньше были знакомы многим

Источник:

Предметы из советских времен до сих пор славятся своими прочностью и долговечностью. Ну у кого в квартире не было хотя бы одной вещи из той эпохи, про которую бабушки и дедушки любовно говорили: «Она еще лет 30 прослужит»?

Причем некоторые из таких предметов пользуются спросом до сих пор. Многие ярославцы продают наследие советской эпохи на «Авито», а покупатели не заставляют ждать.

Предлагаем вам попробовать угадать, как раньше использовали подобные атрибуты, которые мы отыскали на сайте для размещения объявлений. А если не справляетесь сами, зовите на помощь родителей или бабушек с дедушками. Уверены, они-то легко объяснят предназначение этих вещиц.

ТЕСТПройден 13 раз
Угадай предмет из СССР

Если нравится отгадывать, как использовали неочевидные предметы во времена СССР, то много подобных тестов можно найти в нашей постоянной рубрике. Есть также варианты, где нужно назвать предназначение лишь одной вещи.

А для тех, кому нравится история, мы подготовили тест с важными для истории России датами. Обновите свои школьные знания.

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Комментарии
1
Гость
2 минуты
В юности увлекался фотографией. Очень много фотографировал. Проявка пленка, печанфото это вообще была как магия. А потом глянцевание, специально бумагу глянцевую покупал.
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