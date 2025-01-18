НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

4 м/c,

зап.

 741мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,41
EUR 104,86
Крещение: онлайн-трансляция
Проверки в магазинах «Светофор»
Адреса купелей
ЧП на заводе
Реконструируют «Спартаковец»
Необычные экспонаты музеев
Что есть, чтобы не толстеть
Губерниев в Ярославской области
«Локомотив» обыграл «Сибирь»
Возобновили полеты в Казань
Развлечения Вечерняя викторина тест Отгадать по силам не каждому: как использовали этот предмет во времена СССР?

Отгадать по силам не каждому: как использовали этот предмет во времена СССР?

Проверьте, знакомы ли вы с культурой советской эпохи

44
Написать комментарий

Пройдите быструю викторину на знание времен СССР

Источник:

Закончилась первая полноценная рабочая неделя 2025 года. Один из способов разгрузить себя — пройти нашу еженедельную вечернюю викторину. Условия просты: нужно посмотреть на предмет, изображенный на картинке, и понять, как его использовали во времена СССР. Сейчас его продают на «Авито» в Ярославле, а раньше это было довольно распространенным сувениром.

И так, что изображено на этом фото:

  • карманные часы;

  • фляга;

  • секундомер.

flip image
Нажмите
flip image
Фляга

Как использовали этот предмет

Подобные фляги часто вручали в качестве подарка. Изначально она предназначена для воды, но люди наливали туда и другие жидкости. Часто вместо кожаного ремешка, изображенного на фото, была цепочка. Ремешок можно было вставить с помощью «ножек» в случае, если цепочка рвалась, или если ее просто хотелось заменить.

Удалось отгадать?

Да, легкотня
Ошибся в этот раз

Хотите больше предметов из СССР в нашей викторине? Мы подготовили и другие выпуски. Проверить себя на знание советской эпохи можно здесь и вот тут.

Есть и другие развлечения. Например, предлагаем вам поразглядывать обычные предметы под микроскопом. Угадаете, что именно там изображено? Сделать это не так-то просто.

Или пройдите короткий тест на интуицию. Кто знает, может, вам удастся ответить на все вопросы.

ПО ТЕМЕ
СССР Предмет Авито
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление