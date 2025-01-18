Отгадать по силам не каждому: как использовали этот предмет во времена СССР?

Пройдите быструю викторину на знание времен СССР Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Закончилась первая полноценная рабочая неделя 2025 года. Один из способов разгрузить себя — пройти нашу еженедельную вечернюю викторину. Условия просты: нужно посмотреть на предмет, изображенный на картинке, и понять, как его использовали во времена СССР. Сейчас его продают на «Авито» в Ярославле, а раньше это было довольно распространенным сувениром.

И так, что изображено на этом фото:

карманные часы;

фляга;

секундомер.

Нажмите Фляга

Как использовали этот предмет Узнать Подобные фляги часто вручали в качестве подарка. Изначально она предназначена для воды, но люди наливали туда и другие жидкости. Часто вместо кожаного ремешка, изображенного на фото, была цепочка. Ремешок можно было вставить с помощью «ножек» в случае, если цепочка рвалась, или если ее просто хотелось заменить.

Удалось отгадать? Да, легкотня Ошибся в этот раз

Хотите больше предметов из СССР в нашей викторине? Мы подготовили и другие выпуски. Проверить себя на знание советской эпохи можно здесь и вот тут.

Есть и другие развлечения. Например, предлагаем вам поразглядывать обычные предметы под микроскопом. Угадаете, что именно там изображено? Сделать это не так-то просто.