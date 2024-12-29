Женщины легко ответят, а мужчины будут в ступоре: угадайте предмет времен СССР. Быстрая викторина

И вот он: новый выпуск нашей еженедельной «Вечерней викторины» . По выходным мы предлагаем читателям пройти легкие тесты, которые помогут отвлечься от будничной суеты. А в случае с этим испытанием можно собрать всю семью, чтобы проверить, кто сможет угадать, как использовали предмет на фото ниже во времена СССР? Сейчас его продают на «Авито», но раньше в советских квартирах агрегат берегли как зеницу ока. Без подсказок старшего поколения тут явно не обойтись.