Женщины легко ответят, а мужчины будут в ступоре: угадайте предмет времен СССР. Быстрая викторина

И вот он: новый выпуск нашей еженедельной «Вечерней викторины». По выходным мы предлагаем читателям пройти легкие тесты, которые помогут отвлечься от будничной суеты. А в случае с этим испытанием можно собрать всю семью, чтобы проверить, кто сможет угадать, как использовали предмет на фото ниже во времена СССР? Сейчас его продают на «Авито», но раньше в советских квартирах агрегат берегли как зеницу ока. Без подсказок старшего поколения тут явно не обойтись.
На фото изображен (-а):
паровой утюг «Заря»;
вафельница;
плойка для волос.
Чтобы узнать правильный ответ, кликните на фото.
Как использовали этот предмет во времена СССР?
Плойка для волос «Надейка» была в квартире у каждой модницы. Щипцы вставлялись внутрь металлического короба, подключенного к сети питания. Там они нагревались. Пока женщина завивала одну прядь, вторые щипцы набирали температуру. Позже появились более облегченные и компактные варианты.
Удалось отгадать?
Вы можете продолжить отгадывать предметы из СССР в нашей викторине. Сделать это можно здесь и вот тут.
Или почувствуйте себя ученым, пробуя отгадать, как обычные предметы выглядят под микроскопом. Сделать это не так-то просто.
А если вы привыкли доверять шестому чувству, предлагаем пройти короткий тест на интуицию. Кто знает, может, вам удастся ответить на все вопросы.