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Развлечения Вечерняя викторина Женщины легко ответят, а мужчины будут в ступоре: угадайте предмет времен СССР. Быстрая викторина

Женщины легко ответят, а мужчины будут в ступоре: угадайте предмет времен СССР. Быстрая викторина

Как использовали этот агрегат?

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Этот предмет раньше был практически в каждой квартире

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И вот он: новый выпуск нашей еженедельной «Вечерней викторины». По выходным мы предлагаем читателям пройти легкие тесты, которые помогут отвлечься от будничной суеты. А в случае с этим испытанием можно собрать всю семью, чтобы проверить, кто сможет угадать, как использовали предмет на фото ниже во времена СССР? Сейчас его продают на «Авито», но раньше в советских квартирах агрегат берегли как зеницу ока. Без подсказок старшего поколения тут явно не обойтись.

На фото изображен (-а):

  • паровой утюг «Заря»;

  • вафельница;

  • плойка для волос.

Чтобы узнать правильный ответ, кликните на фото.

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Плойка для завивки волос

Как использовали этот предмет во времена СССР?

Плойка для волос «Надейка» была в квартире у каждой модницы. Щипцы вставлялись внутрь металлического короба, подключенного к сети питания. Там они нагревались. Пока женщина завивала одну прядь, вторые щипцы набирали температуру. Позже появились более облегченные и компактные варианты.

Удалось отгадать?

Легкотня!
Вообще не знал (-а), что это такое…

Вы можете продолжить отгадывать предметы из СССР в нашей викторине. Сделать это можно здесь и вот тут.

Или почувствуйте себя ученым, пробуя отгадать, как обычные предметы выглядят под микроскопом. Сделать это не так-то просто.

А если вы привыкли доверять шестому чувству, предлагаем пройти короткий тест на интуицию. Кто знает, может, вам удастся ответить на все вопросы.

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Викторина Предмет СССР
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