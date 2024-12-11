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Развлечения «Мечты должны сбываться»: актер Александр Петров исполнил желание ребенка из детдома. Видео

«Мечты должны сбываться»: актер Александр Петров исполнил желание ребенка из детдома. Видео

Для этого артист поехал в Карелию

361
3 комментария

Актер Александр Петров исполнил заветную мечту ребенка из детдома

Источник:

Ярославский актер Александр Петров исполнил новогоднюю мечту ребенка из десткого дома. Специально для этого звезда российского кинематографа поехал в Карелию.

— Дети из детского дома загадали на «Ёлке желаний» встречу с Сашей Петровым. Мечты должны сбываться, — написал Петров у себя в соцсетях 10 декабря.

Судя по видео, опубликованным на странице актера, встреча прошла в торговом центре. Петров сфотографировался со всеми желающими у наряженой елки, а после устроил уютную посиделку в зале кинотеатра.

Кто такой Александр Петров?

Александр Петров родился в Переславле-Залесском Ярославской области в семье медсестры и электрика. После школы поступил в местный институт, но долго в родной провинции не задержался. Он отчислился на первом курсе, затем поступил на режиссерский факультет в московский РАТИ-ГИТИС, попав в группу с Александром Палем («Горько!» (16+)) и Александром Молочниковым («Чемпионы» (6+)).

Александр Петров известен своими ролями в сериалах «Обнимая небо» (18+) и «Полицейский с Рублевки» (18+). Кроме того, он снимался в проектах «Лед» (12+), «Гоголь» (16+), «Т-34» (12+), «Звоните ДиКаприо!» (18+) и «Текст» (18+).

Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывает самый популярный актер России.

Перов встретился с ребятами из детдома

Источник:

Александр Петров нередко замечается в участии в благотворительных акциях. То и дело, он выкладывает на личных страничках в соцсетях с объявлениями о детях, кому требуется помощь. В 2021 году, звезда вызвался помочь обездвиженной девочке из Ярославля. А как-то приехал в хоспис, чтобы исполнить мечту 15-летней Айсель с тяжелой боленью.

В 2020 году актер перевел на счет переславской больницы крупную сумму денег. На эти средства там купили дорогое оборудование. Александр нередкий гость в детских хосписах. Перед новым годом он исполнил последнюю мечту умирающей девочки.

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Александр Петров Актер Артист Благотворительность
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Комментарии
3
Гость
43 минуты
Ноу нэйм
Гость
38 минут
Пиар компания? Типа добрый дядя Саша? А как постарел, сморщился весь, даже трудно узнать.
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