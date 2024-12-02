«Провожали оглушительными овациями»: в Ярославле отгремел концерт выпускницы «Фабрики звезд». Видео

В Ярославле отгремел концерт (6+) выпускницы «Фабрики звезд-2» (16+). 37-летняя Юлия Савичева выступила в КЗЦ «Миллениум» 1 декабря.
Певица исполнила хиты нулевых в обновленной аранжировке и аккомпанировала себе, играя на гитаре и барабанах.
— Понравилось ее живое общение со зрителями. Старые песни в новом исполнении нисколько не хуже прежнего звучания, — отметила в разговоре с 76.RU зрительница Людмила. — Юля очень светлый, солнечный человек, зажигает своими эмоциями зрителей, излучает энергию и свет. Очень позитивная, прекрасно выглядит, пластичная, танцует превосходно. Игра ее на гитаре, на барабанах — просто огонь.
Эмоций от концерта хватит на долгие декабрьские дни.
По словам зрителей, Юля со сцены много разговаривала с залом. Рассказывала историю написания своих песен, а также рассуждала о пластической хирургии.
— Во время концерта Савичева озвучила некоторые личные моменты и переживания. Песня «От его голоса» (12+) связана со знакомством с мужем, — поделилась Людмила. — Очень понравился ее подход к пластической хирургии, когда в погоне за мифическими идеалами и гламурной красотой девушки, женщины теряют свою индивидуальность, страдают от сознания своей индивидуальности, желая быть куклой. Юлия рассказала случай из соцсетей, когда девушка хотела сделать подарок возлюбленному, сделала себе губки, бровки и прочее. А парень ужаснулся от ее вида. Песни несут позитив, смысл принятия себя такой, какая ты есть. Мы все красивы природной красотой, все царевны.
Что известно про Юлию Савичеву?
Юлия Савичева стала популярна после участия в музыкальном телешоу «Фабрика звезд-2» (16+) в 2002 году. Несмотря на то что она не победила, широкая публика запомнила певицу со звонким голосом. Песни «Высоко» (12+) и «Прости за любовь» (12+) стали хитами начала 2000-х.
Следующим витком популярности стало участие в конкурсе «Евровидение» в 2004 году. Там Савичева на английском спела песню Believe Me (12+). Призового места не заняла, но получала международную славу.
В последние годы громких хитов у певицы не наблюдается. Тем не менее гастрольные туры Савичевой проходят с успехом.
Как отмечают поклонники Савичевой, большинство мест в зале было занято.
— Да, народу было много, все песни подпевали с огромным удовольствием. Провожали оглушительными овациями, весь зал аплодировал стоя, — поделилась Юлия в беседе с 76.RU.
После концерта певица провела автограф-сессию для всех желающих. С Юлией можно было обняться, сфотографироваться и даже получить подарок.
— Кроме фотографии с Юлией в подарок получили диск с ее песнями и автографом. Думаю, что все, кто хотел получить автограф и сфотографироваться с Юлией, остались довольны, — рассказала 76.RU зрительница Юлия.
Подробную афишу концертов на декабрь читайте в этом материале.