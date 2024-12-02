«Провожали оглушительными овациями»: в Ярославле отгремел концерт выпускницы «Фабрики звезд». Видео

Юлия Савичева стала популярна после участия в музыкальном телешоу «Фабрика звезд-2» (16+) в 2002 году. Несмотря на то что она не победила, широкая публика запомнила певицу со звонким голосом. Песни «Высоко» (12+) и «Прости за любовь» (12+) стали хитами начала 2000-х.

Следующим витком популярности стало участие в конкурсе «Евровидение» в 2004 году. Там Савичева на английском спела песню Believe Me (12+). Призового места не заняла, но получала международную славу.

В последние годы громких хитов у певицы не наблюдается. Тем не менее гастрольные туры Савичевой проходят с успехом.