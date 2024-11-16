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Развлечения Победила в конкурсе красоты в 55 лет: удивительная история работницы сельского клуба. Видео

Победила в конкурсе красоты в 55 лет: удивительная история работницы сельского клуба. Видео

У Зинаиды Романовой — трое детей и семеро внуков

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1 комментарий

История победительницы конкурса красоты

55-летняя Зинаида Романова из Ярославской области дважды участвовала в конкурсе красоты. Первый опыт оказался провальным — в 2019 году победить не получилось. Тогда мыслей вернуться и завоевать заветную корону у Зинаиды не было. Но семейная трагедия всё изменила.

В 2022 году у нашей героини после затяжной болезни умер муж.

— Когда супруга не стало, я год не могла прийти в себя, — поделилась воспоминаниями Зинаида. — На второй год стало полегче. Как-то уже я листала соцсети и наткнулась на пост с объявлением кастинга на конкурс красоты. Думаю, надо попробовать.

Работает Зинаида в сельском клубе, организовывает праздники для жителей Покров-Рогули Пошехонского района, проводит дискотеки. Иногда ее приглашают петь на местных праздниках и концертах.

Муж Зинаиды всегда поддерживал ее и хотел, чтобы она получила награду в конкурсе красоты. Это и стало ключевым моментом в принятии решения повторно попробовать свои силы в завоевании звания самой элегантной и аристократичной. Вторая попытка стала удачной — Зинаида победила в номинации «Гранд Миссис Ярославль — 2024».

— Когда меня объявили победителем, я ничего не почувствовала. Я как-то не поверила. Подумала, что муж был бы очень рад и жаль, что его нет рядом, — рассказала Зинаида.

О закулисье конкурса красоты и секретах молодости Зинаида Романова рассказала в интервью 76.RU. Подробнее — смотрите в видео выше.

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Комментарии
1
Гость
13 минут
Вы же уже писали про эту женщину. Люди за нее порадовались. А теперь совсем с новостями плохо стало?
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