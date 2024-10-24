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Развлечения «Должны быть готовы побриться»: в Ярославле ищут подростков на роль хулиганов

«Должны быть готовы побриться»: в Ярославле ищут подростков на роль хулиганов

В съемках примет участие актер Роман Курцын

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6 комментариев

Роман Курцын объявил новый кастинг в свой фильм

Актер и продюсер Роман Курцын ищет в Ярославле подростков в свой новый фильм. Кастинг пройдет 3 ноября на площадке Ярославской школы каскадеров и боевых искусств «Бросок кобры» на улице Республиканская, 3к5. Публикуем детали набора массовки и подробности проекта.

— Мы открываем 3 ноября очный кастинг, где будем я и Роман, мы хотим с вами познакомиться. Напоминаю, мы ищем подростков от 12 до 17 лет, чтобы отснять их в нашем фильме, — анонсировал брат Романа Алексей.

Подростков зовут принять участие во второй части проекта «Лихо» под названием «В тихом омуте». В Ярославле будут снимать сцены из детства главного героя, по сюжету подросток попадает в детскую колонию. Для фильма набирают подростков. Как ранее озвучивалось, желающим появиться в кино придется изменить внешний вид.

— Самое главное условие это то, что они должны быть готовы побриться налысо, а также они должны быть фактурные, бандитской наружности, — ранее объясняли братья.

Проект «Лихо» написан по сценарию Романа Курцына, он же выступил генеральным продюсером. Режиссером стал Михаил Кабанов, известный по сериалам «В одну реку дважды» (18+) и «Напарники» (18+) с Сергеем Пускепалисом. Сюжет первой части строился вокруг «лихих» 1990-х, главный герой — ветеран афганской войны Борис Лихачев. В ролях — сам Роман и звезда сериала «Горький-53» (16+) Эдуард Флеров. В планах у создателей выпустить «Лихо» в трех вариантах: полный метр для кинотеатров, четырехсерийный проект для ТВ и сериал на онлайн-платформы. Отметим, что для ТВ и интернет-площадок предполагаются разные монтажные версии. На данный момент возрастной ценз авторами не определен, в планах установка ограничений 12+ и 16+, которые будут отличаться по количеству сцен с драками.

Изначально съемки должны были пройти с 25 по 27 октября, однако даты сдивинули.

— Съемки у нас переносятся, будут 7, 8 и 9 ноября, поэтому, если приходите к нам 3-го, вы должны быть свободны в эти даты. Милости просим в два часа дня 3 ноября. Мы ищем именно тебя, — добавил Алексей.

Алексей Курцын показал, как попасть в зал кастинга

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Комментарии
6
Гость
2 часа
Освоение наших народных денег на всякую дрянь идёт по плану
Гость
1 час
Чтоб не искать. Нужен налог на бездетность.
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