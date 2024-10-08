Развелся из-за другой женщины? Таролог раскрыла истинную причину развода SHAMAN'а

Одна из самых обсуждаемых тем осени 2024-го стала информация о разводе SHAMAN'а с его женой. Поклонники артиста неоднозначно восприняли новость: одни поддержали его, другие стали искать роковой след другой женщины в разлуке певца с женой Еленой Мартыновой.
Мы решили узнать у таролога из Ярославля Елены Петровой, замешаны ли в этом деле третьи лица и что стало истинной причиной развала семьи Ярослава Дронова (настоящее имя SHAMAN'а. — Прим. ред.).
Кто такой SHAMAN?
SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) получил узнаваемость в России благодаря патриотическим песням, он известен хитами «Встанем» (6+), «Я русский» (6+), «Мой бой» (6+) и другими. Первый хит «Встанем» певец выпустил за день до начала специальной военной операции.
На данный момент на YouTube-канале SHAMAN'а под клипом «Встанем» более 50 миллионов просмотров.
Как говорят карты Таро, SHAMAN намного проще относится к разводу, чем его жена.
— Нулевой аркан — дурак. Карта очень несерьезная, легкомысленного отношения. Поэтому Ярослав считает, что сама причина развода не является серьезным поводом, — отметила Елена Петрова. — А для нее, наоборот, причина слишком тяжелая. Десятка жезлов — карта неподъемного труда, когда человек взвалил на себя тяжелую ношу.
«Скорее всего, она была стержнем семьи, на котором всё держалось, а он более легкомысленный человек. И она устала, что называется, тянуть эту лямку на себе»
Как SHAMAN объяснил общественности, причина развода в плотном гастрольном графике. Из-за большого количества работы не удается уделить должного внимания жене и дочке. А что карты по этому поводу думают?
— Иерофант как карта, которая относится к зодиакальному знаку Телец, она такая упрямая. Карта любит порядок, соблюдение правил, догм, устоев. Это говорит о том, что в семье не соблюдались ценности и традиции. Это стало камнем преткновения, — рассказала таролог.
По словам эксперта, влияния другой женщины на развод карты не показывают.
— Пятерка кубков — ответ отрицательный, нет. Влияния другой женщины нет. Я не исключаю ее наличие, но влияния на причину развода нет.
А в отношениях ли SHAMAN? Даже картам Таро не видно!
— Жрица — информация скрыта. Если и есть, то он очень тщательно это скрывает, — объяснила таролог Елена Петрова.