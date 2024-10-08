Развелся из-за другой женщины? Таролог раскрыла истинную причину развода SHAMAN'а

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) получил узнаваемость в России благодаря патриотическим песням, он известен хитами «Встанем» (6+), «Я русский» (6+), «Мой бой» (6+) и другими. Первый хит «Встанем» певец выпустил за день до начала специальной военной операции.

На данный момент на YouTube-канале SHAMAN'а под клипом «Встанем» более 50 миллионов просмотров.