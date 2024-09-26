Ярослав Дронов раньше признавался, что он никудышный муж Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой. Об этом он написал у себя в телеграм-канале.

— Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь, — объяснил Ярослав. — Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид.

Елена Мартынова также объяснила развод.

— Отвечу всем сразу. Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным, — объявила Елена.

Елена Мартынова — вторая жена Ярослава Дронова. В ноябре 2022 года пара отметила деревянную свадьбу.

SHAMAN и ранее заявлял, что муж из него так себе: постоянно пропадает на репетициях и выступлениях, а когда бывает дома, предпочитает отоспаться и ничего не делать.