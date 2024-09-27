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Развлечения Разобрали даже за восемь тысяч. Костромичи бешено скупают билеты на концерт SHAMAN'а

Разобрали даже за восемь тысяч. Костромичи бешено скупают билеты на концерт SHAMAN'а

До выступления звезды — месяц, а места уже раскупили

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14 комментариев

SHAMAN приедет в Кострому в конце октября

В соседней от Ярославля Костроме раскупили билеты на концерт SHAMAN'a (6+), который пройдет 27 октября в концертно-выставочном центре «Губернский».

До приезда звезды — месяц, а в зале осталось только два свободных места в разных частях партера. Билеты на концерт стоят от 2 до 8 тысяч рублей.

— Зал вмещает в себя до 1200 зрителей, — говорится на сайте костромской концертной площадки.

Судя по схеме зала, где должен пройти концерт, осталось всего пять мест

Кто такой SHAMAN?

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) получил узнаваемость в России благодаря патриотическим песням, он известен хитами «Встанем» (6+), «Я русский» (6+), «Мой бой» (6+) и другими. Первый хит «Встанем» певец выпустил за день до начала специальной военной операции на Украине.

На данный момент на YouTube-канале SHAMAN'а под клипом «Встанем» более 50 миллионов просмотров. Молодой блондин также исполнял гимн России вместе с Владимиром Путиным на сцене на Красной площади 30 сентября 2022 года, в день присоединения новых территорий.

После Костромы Ярослав Дронов даст два концерта в Иванове (6+) — 28 и 29 октября. Билеты стоят чуть дешевле — от 2 до 7 тысяч рублей. На первый день выступления выкуплены самые дорогие кресла у сцены. Из 1400 мест в зале в продаже на 27 сентября имеются только 48 билетов.

Места на концерт 28 октября практически полностью раскуплены

На второй концерт, который пройдет 29 октября, места раскупают менее активно. Цены такие же, что и в первый день выступления SHAMAN'а.

А вот на второй день концерта пока зал пустует

Напомним, что в 2023 году SHAMAN с концертом заезжал и в Ярославль. Выступление артиста вызвало фурор. В разгар концерта один из зрителей поразил звезду, исполнив песню «Улетай на крыльях ветра» (12+). Ролик с записью этого момента разлетелся по соцсетям с подписью: «Ярославец перепел SHAMAN'а на его концерте». Подробнее смотрите по ссылке.

К слову, в последние дни SHAMAN оказался в центре внимания публики и СМИ. 26 сентября певец объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой. Причину такого решения объяснил плотным рабочим графиком. Мол, из-за большого количества работы нет времени на оказание должного внимания семье. Отметим, что в браке у пары родилась дочь. Сейчас девочке 8 лет.

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Комментарии
14
261921781
1 час
задолбали уже с этим шаманом
Гость
2 часа
Город зелёных человечков хорошо зомбирован
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