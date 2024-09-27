Разобрали даже за восемь тысяч. Костромичи бешено скупают билеты на концерт SHAMAN'а

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) получил узнаваемость в России благодаря патриотическим песням, он известен хитами «Встанем» (6+), «Я русский» (6+), «Мой бой» (6+) и другими. Первый хит «Встанем» певец выпустил за день до начала специальной военной операции на Украине.

На данный момент на YouTube-канале SHAMAN'а под клипом «Встанем» более 50 миллионов просмотров. Молодой блондин также исполнял гимн России вместе с Владимиром Путиным на сцене на Красной площади 30 сентября 2022 года, в день присоединения новых территорий.