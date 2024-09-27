Разобрали даже за восемь тысяч. Костромичи бешено скупают билеты на концерт SHAMAN'а

В соседней от Ярославля Костроме раскупили билеты на концерт SHAMAN'a (6+), который пройдет 27 октября в концертно-выставочном центре «Губернский».
До приезда звезды — месяц, а в зале осталось только два свободных места в разных частях партера. Билеты на концерт стоят от 2 до 8 тысяч рублей.
— Зал вмещает в себя до 1200 зрителей, — говорится на сайте костромской концертной площадки.
Кто такой SHAMAN?
SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) получил узнаваемость в России благодаря патриотическим песням, он известен хитами «Встанем» (6+), «Я русский» (6+), «Мой бой» (6+) и другими. Первый хит «Встанем» певец выпустил за день до начала специальной военной операции на Украине.
На данный момент на YouTube-канале SHAMAN'а под клипом «Встанем» более 50 миллионов просмотров. Молодой блондин также исполнял гимн России вместе с Владимиром Путиным на сцене на Красной площади 30 сентября 2022 года, в день присоединения новых территорий.
После Костромы Ярослав Дронов даст два концерта в Иванове (6+) — 28 и 29 октября. Билеты стоят чуть дешевле — от 2 до 7 тысяч рублей. На первый день выступления выкуплены самые дорогие кресла у сцены. Из 1400 мест в зале в продаже на 27 сентября имеются только 48 билетов.
На второй концерт, который пройдет 29 октября, места раскупают менее активно. Цены такие же, что и в первый день выступления SHAMAN'а.
Напомним, что в 2023 году SHAMAN с концертом заезжал и в Ярославль. Выступление артиста вызвало фурор. В разгар концерта один из зрителей поразил звезду, исполнив песню «Улетай на крыльях ветра» (12+). Ролик с записью этого момента разлетелся по соцсетям с подписью: «Ярославец перепел SHAMAN'а на его концерте». Подробнее смотрите по ссылке.
К слову, в последние дни SHAMAN оказался в центре внимания публики и СМИ. 26 сентября певец объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой. Причину такого решения объяснил плотным рабочим графиком. Мол, из-за большого количества работы нет времени на оказание должного внимания семье. Отметим, что в браке у пары родилась дочь. Сейчас девочке 8 лет.