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Развлечения «Для бедных людей»: ярославская модель объяснила, зачем выкладывает откровенные фото

«Для бедных людей»: ярославская модель объяснила, зачем выкладывает откровенные фото

Ее подписчики восприняли это в штыки. А вы что думаете?

484
5 комментариев

Не всем подписчикам понравился такой контент

Завсегдатая светских хроник, модель, инфлюенсер и просто талантливая ярославна Дарья Коновалова объяснила подписчикам, зачем выкладывает фотографии в неглиже. Девушка, начавшая карьеру с конкурса «Мисс Ярославль», давно не была в родной провинции.

Дарья балансирует где-то между Каннами, Мальдивами, Лазурным берегом и регулярно мелькает на обложках ведущих глянцевых журналов. А еще — попадает в светские скандалы. В основном — из-за провокационных образов.

Даже будучи в Лувре в 2022 году Дарья сфотографировалась рядом с «Мона Лизой» в прозрачной кофте, уточнив в посте: «Cultural weekend in Paris» (культурные выходные в Париже).

В сентябре 2024-го супермодель вместе с дочками отправилась на Бора-Бора. Девушка активно показывала подписчикам, как проходит отпуск: плавала с акулами, ходила в рестораны и загорала. Один из постов, в котором Дарья сидит под пальмой в прозрачной кофте без купальника, навлек на нее хейтерские комментарии.

— Верните в моду девушек с одеждой. Эти голенькие неинтересные, — поделился своим мнением пользователь dima_danilovich91.

— Ужасный пример для ваших дочерей, — написал tayson_hill1.

— Перед дочками так и надо, чтобы они понимали, почему папа бросил маму, — высказался pukish_myakish_.

Один из комментаторов задался вопросом: почему она выкладывает такой контент в общий доступ. На что ей ответила Дарья:

<p>Дарья Коновалова </p><p>Дарья Коновалова </p>

Я занимаюсь благотворительностью для бедных людей.

Нашлись в комментариях и те, кто восхитился красотой и смелостью Дарьи.

— Почему люди просто не могут наслаждаться красотой. Не пошло, очень изящно, — написала evsh26.

— Дарья, у вас шикарная фигура, — высказалась _ss6886_.

— Вы безумно красивая, — оставил комментарий weaimcrazyman.

Как считаете, публикация откровенных фото — это нормально?

Конечно! Ее тело — ее дело
Ну не знаю…
Я против! Это пошло
Свое мнение выскажу в комментариях
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Комментарии
5
Инженер1
28 минут
Какая же девушка. если есть несколько дочек?
Гость
26 минут
Очаровашка♥️
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