«Для бедных людей»: ярославская модель объяснила, зачем выкладывает откровенные фото

Завсегдатая светских хроник, модель, инфлюенсер и просто талантливая ярославна Дарья Коновалова объяснила подписчикам, зачем выкладывает фотографии в неглиже. Девушка, начавшая карьеру с конкурса «Мисс Ярославль», давно не была в родной провинции.
Дарья балансирует где-то между Каннами, Мальдивами, Лазурным берегом и регулярно мелькает на обложках ведущих глянцевых журналов. А еще — попадает в светские скандалы. В основном — из-за провокационных образов.
Даже будучи в Лувре в 2022 году Дарья сфотографировалась рядом с «Мона Лизой» в прозрачной кофте, уточнив в посте: «Cultural weekend in Paris» (культурные выходные в Париже).
В сентябре 2024-го супермодель вместе с дочками отправилась на Бора-Бора. Девушка активно показывала подписчикам, как проходит отпуск: плавала с акулами, ходила в рестораны и загорала. Один из постов, в котором Дарья сидит под пальмой в прозрачной кофте без купальника, навлек на нее хейтерские комментарии.
— Верните в моду девушек с одеждой. Эти голенькие неинтересные, — поделился своим мнением пользователь dima_danilovich91.
— Ужасный пример для ваших дочерей, — написал tayson_hill1.
— Перед дочками так и надо, чтобы они понимали, почему папа бросил маму, — высказался pukish_myakish_.
Один из комментаторов задался вопросом: почему она выкладывает такой контент в общий доступ. На что ей ответила Дарья:
Я занимаюсь благотворительностью для бедных людей.
Нашлись в комментариях и те, кто восхитился красотой и смелостью Дарьи.
— Почему люди просто не могут наслаждаться красотой. Не пошло, очень изящно, — написала evsh26.
— Дарья, у вас шикарная фигура, — высказалась _ss6886_.
— Вы безумно красивая, — оставил комментарий weaimcrazyman.
Как считаете, публикация откровенных фото — это нормально?