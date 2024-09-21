«Я играл бабулю»: ярославский актер снялся в «Спокойной ночи, малыши!». Видео

Ярославский актер в гостях у Каркуши и Фили Источник: karusel-tv.ru.











Ярославский актер Роман Курцын стал гостем в детской программе «Спокойной ночи, малыши!» (0+). Туда он пришел рассказать о своей роли в фильме «Бременские музыканты» (6+), где Роман сыграл Пса.

Отрывок из передачи Источник: karusel-tv.ru.

— Ой, что-то, извините, вы на него ну вот ничуточки не похожи [на Пса из фильма], — сказал Филя, один из ведущих программы.

Тогда Роман Курцын переоделся и доказал, что того самого Пса играл он:

— Филя, моя профессия — это искусство перевоплощения, — объяснил Курцын. — Я играл и полицейского, и пожарного, и инопланетянина. И даже, я открою тебе секрет, однажды в кино я играл бабулю.

Правда, актер признался, что не без помощи гримеров и костюмеров удается добиться нужного волшебного эффекта на экране.

— Всегда есть магия кино. И всегда есть грим или пластический грим. Из нас, артистов, на этом фильме как раз сделали настоящих животных, — добавил Роман Курцын.

Так выглядел персонаж Романа Куркина в фильме «Бременских музыканты» Источник: Роман Курцын / Vk.com











Также актер Роман Курцын рассказал о своих домашних животных. Их у него, как он сам отметил, «целый зоопарк».

— Да, у меня дома много животных, целый зоопарк: пони, аисты, павлины и много-много собак, с которыми я дружу каждый день. И моя любимая собака, знаешь как ее зовут? Марфа! — поделилась звезда фильмов и сериалов.

Не забыл Курцын упомянуть и про ручного ворона Добрыню. Подробнее о нем читайте в этом материале.