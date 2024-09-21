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Развлечения «Я играл бабулю»: ярославский актер снялся в «Спокойной ночи, малыши!». Видео

«Я играл бабулю»: ярославский актер снялся в «Спокойной ночи, малыши!». Видео

Чем удивил Роман Курцын ведущих — Каркушу и Филю

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2 комментария

Ярославский актер в гостях у Каркуши и Фили

Ярославский актер Роман Курцын стал гостем в детской программе «Спокойной ночи, малыши!» (0+). Туда он пришел рассказать о своей роли в фильме «Бременские музыканты» (6+), где Роман сыграл Пса.

Отрывок из передачи

— Ой, что-то, извините, вы на него ну вот ничуточки не похожи [на Пса из фильма], — сказал Филя, один из ведущих программы.

Тогда Роман Курцын переоделся и доказал, что того самого Пса играл он:

— Филя, моя профессия — это искусство перевоплощения, — объяснил Курцын. — Я играл и полицейского, и пожарного, и инопланетянина. И даже, я открою тебе секрет, однажды в кино я играл бабулю.

Правда, актер признался, что не без помощи гримеров и костюмеров удается добиться нужного волшебного эффекта на экране.

— Всегда есть магия кино. И всегда есть грим или пластический грим. Из нас, артистов, на этом фильме как раз сделали настоящих животных, — добавил Роман Курцын.

Так выглядел персонаж Романа Куркина в фильме «Бременских музыканты»

Также актер Роман Курцын рассказал о своих домашних животных. Их у него, как он сам отметил, «целый зоопарк».

— Да, у  меня дома много животных, целый зоопарк: пони, аисты, павлины и  много-много собак, с  которыми я  дружу каждый день. И моя любимая собака, знаешь как ее зовут? Марфа! — поделилась звезда фильмов и сериалов.

Не забыл Курцын упомянуть и про ручного ворона Добрыню. Подробнее о нем читайте в этом материале.

Ранее ярославский актер стал гостем программы «Шоу Воли» (16+) на ТНТ. Прямо во время записи Курцын устроил потасовку с ведущими. Видео смотрите здесь.

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Актер Роман Курцын TV Спокойной ночи малыши
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Комментарии
2
Гость
31 минута
Киркорову - Филей, Баскову - Степашкой, Шаманчика - Каркушей и можно угорать😂
Гость
22 минуты
программу должен вести главный сказочник многополярного Мира😁
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