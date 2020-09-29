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В Ярославской области на карантин по коронавирусу и ОРВИ закрыли 68 классов и 8 групп

Публикуем полный список школ и садиков

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В Ярославской области продолжают закрываться классы и группы садиков из-за болезней детей и педагогов

В Ярославской области продолжают закрываться классы и группы садиков из-за болезней детей и педагогов

В Ярославской области на карантин по COVID и ОРВИ закрыли 68 классов

В Ярославской области, по данным регионального Департамента образования, на 29 сентября на карантин по коронавирусу и ОРВИ закрыто 68 классов в 18 школах. По сравнению со вчерашним днем, в список попало 14 новых учебных учреждений. Правда, во многих школах, где карантин был введен раньше, он закончился, и дети там вновь вышли на учебу. Кроме того, на карантин распущены и 8 групп в детских садах.

В каких школах и садиках карантин

Школы:

Ярославль: № 15 (1 класс), № 13 (1 класс), № 18 (47 классов — вся школа), № 48 (1 класс), № 69 (1 класс);

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Рыбинск: № 3 (1 класс), № 5 (1 класс), № 11 (2 класса), № 12 (1 класс), № 20 (1 класс), № 26 (1 класс), № 32 (1 класс), № 44 (2 класса), лицей № 2 (1 класс), Провинциальный колледж (1 класс);

Рыбинский район: Николо-Кормская школа (3 класса);

Переславль-Залесский: № 4 (1 класс);

Большесельский район: Дуниловская школа (1 класс).

Садики:

Ярославль: № 10, № 31, № 241, № 227 (по 1 группе);

Ярославский район: № 26, № 27 (по 1 группе);

Рыбинск: № 43 (1 группа);

Рыбинский район: детский сад в Дюдьково (1 группа)

Напомним, вчера стало известно, что на карантин по ОРВИ закрыли целую школу.

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