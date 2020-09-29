В Ярославской области на карантин по коронавирусу и ОРВИ закрыли 68 классов и 8 групп

В Ярославской области, по данным регионального Департамента образования, на 29 сентября на карантин по коронавирусу и ОРВИ закрыто 68 классов в 18 школах. По сравнению со вчерашним днем, в список попало 14 новых учебных учреждений. Правда, во многих школах, где карантин был введен раньше, он закончился, и дети там вновь вышли на учебу. Кроме того, на карантин распущены и 8 групп в детских садах.



В каких школах и садиках карантин



Школы:



Ярославль: № 15 (1 класс), № 13 (1 класс), № 18 (47 классов — вся школа), № 48 (1 класс), № 69 (1 класс);

