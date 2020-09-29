29 сентября вторник
СЕЙЧАС +12°С
usd 78.67
eur 91.48
Тема дняКто и зачем наставил заборы по всему Ярославлю

Все новости

Все новости

В Москве школьников распустили на каникулы: что планируют в Ярославской области

В региональном департаменте образования рассказали о планах на этот счёт

824
Обсудить

Поделиться

Ярославских школьников пока не планируют распускать на каникулы

Ярославских школьников пока не планируют распускать на каникулы

Ярославским школьникам не пообещали досрочных каникул

Сегодня, 29 сентября, стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о досрочных длительных каникулах для школьников столицы. Вместо одной недели осенних каникул они будут отдыхать сразу две — с 5 по 18 октября. Сделано это было, чтобы остановить распространение коронавируса и простудных заболеваний. Ждет ли что-то подобное ярославских школьников?

— Досрочные каникулы в нашем регионе не планируются. Мы проводим ежедневный мониторинг заболеваемости школьников и педагогов и следим за развитием ситуации. Школы региона по-прежнему работают с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований — ежедневная термометрия, влажные уборки, гибкий график начала уроков, перемен и приема пищи. Усилен дезинфекционный режим, за каждым классом закреплён отдельный кабинет. Проведение массовых и выездных мероприятий запрещено, — прокомментировали в департаменте образования Ярославской области.

Решение о том, когда распустить детей на каникулы, каждая школа, как правило, решает самостоятельно. В большинстве учебных учреждений Ярославской области осенние каникулы запланированы в этом году на неделе со 2 по 8 ноября.

Напомним, в Ярославле на карантин по ОРВИ закрыли целую школу.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

каникулышкола
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!