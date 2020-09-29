В Москве школьников распустили на каникулы: что планируют в Ярославской области

Сегодня, 29 сентября, стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о досрочных длительных каникулах для школьников столицы. Вместо одной недели осенних каникул они будут отдыхать сразу две — с 5 по 18 октября. Сделано это было, чтобы остановить распространение коронавируса и простудных заболеваний. Ждет ли что-то подобное ярославских школьников?



— Досрочные каникулы в нашем регионе не планируются. Мы проводим ежедневный мониторинг заболеваемости школьников и педагогов и следим за развитием ситуации. Школы региона по-прежнему работают с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований — ежедневная термометрия, влажные уборки, гибкий график начала уроков, перемен и приема пищи. Усилен дезинфекционный режим, за каждым классом закреплён отдельный кабинет. Проведение массовых и выездных мероприятий запрещено, — прокомментировали в департаменте образования Ярославской области.

