«В прошлом году такого не смог добиться никто»: четыре школьника сдали ЕГЭ по обществознанию на 100

В Ярославской области еще пятеро выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ. На днях стали известны результаты по химии и обществознанию. В этом году 4 школьника смогли написать ЕГЭ по обществознанию на высший был.

— В прошлом году этого никому не удалось добиться. От 80 до 100 баллов по этому предмету получил 321 участник ЕГЭ. Еще один выпускник отлично сдал экзамен по химии, — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Сейчас в регионе уже 101 стобалльная работа. На высший балл написаны 14 ЕГЭ по информатике, 12 — по литературе, 8 — по профильной математике, 1 — по физике, 7 — по истории, 4 — по обществознанию, 1 — по химии. Максимальное количество стобалльных работ — по русскому языку. Этот ЕГЭ идеально написали 54 человека.

