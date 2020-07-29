«В комфортном режиме»: три школьника, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, поделились секретами успеха

Мария Ярославцева, выпускница школы № 6 Переславля-Залесского, сдала литературу и русский язык на сто баллов:



— Я просто действительно готовилась к экзаменам. На протяжении двух лет я занималась подготовкой к литературе, а к русскому готовилась год. Мне помогали учителя, так что в этом есть и их заслуга. Литературой занималась с репетитором, а русским — на курсах в школе. Распорядок дня особо не поменялся, да и всё равно его, по сути, регулировали занятия в школе. В общем, это не особо сказалось на моих буднях.



Ярослав Федотов, выпускник школы № 80, сдал на сто баллов три ЕГЭ — по математике, информатике и физике:



— Секрет довольно прост — год усердной подготовки и немного везения. Базовые знания по предметам, конечно, дала школа, но до «соток» дорабатывал сам, без репетиторов и курсов, в основном прорешивая задания с ЕГЭ прошлых лет. Конечно, даже при идеальном знании предмета нельзя гарантировать, что напишешь всё идеально, но мне повезло, повезло даже три раза.

