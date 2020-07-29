«В комфортном режиме»: три школьника, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, поделились секретами успеха

В этом году сразу восемь выпускников школ Ярославской области написали по несколько ЕГЭ на сто баллов. Мы поговорили с ребятами и узнали, как они готовились к экзаменам и долго ли им пришлось просидеть за учебниками, чтобы получить высший балл.
Александр Майоров, выпускник школы № 52, написал на высший балл русский язык и информатику:
— Просто решал варианты с «РешуЕГЭ» по информатике и решал сборник ЕГЭ по русскому языку под редакцией Сениной. Подготовка к экзамену по информатике и математике началась в десятом классе, да и к сочинению по русскому тогда же начали готовиться по школьной программе, а к тестам по русскому — в сентябре в 11-м классе. Самостоятельно готовился в комфортном для себя режиме.
Мария Ярославцева, выпускница школы № 6 Переславля-Залесского, сдала литературу и русский язык на сто баллов:
— Я просто действительно готовилась к экзаменам. На протяжении двух лет я занималась подготовкой к литературе, а к русскому готовилась год. Мне помогали учителя, так что в этом есть и их заслуга. Литературой занималась с репетитором, а русским — на курсах в школе. Распорядок дня особо не поменялся, да и всё равно его, по сути, регулировали занятия в школе. В общем, это не особо сказалось на моих буднях.
Ярослав Федотов, выпускник школы № 80, сдал на сто баллов три ЕГЭ — по математике, информатике и физике:
— Секрет довольно прост — год усердной подготовки и немного везения. Базовые знания по предметам, конечно, дала школа, но до «соток» дорабатывал сам, без репетиторов и курсов, в основном прорешивая задания с ЕГЭ прошлых лет. Конечно, даже при идеальном знании предмета нельзя гарантировать, что напишешь всё идеально, но мне повезло, повезло даже три раза.