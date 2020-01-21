Родных не разлучат: изменились правила приёма в первый класс

Детей, которые проживают на закрепленной к школе территории, зачислят в первый класс в последнюю очередь

В Ярославской области с 1 февраля школы начнут принимать заявления о приеме детей в первый класс. Продлится этот этап до 30 июня. Директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода сообщила, что график приема заявлений у каждой школы свой и, чтобы вовремя записать ребенка в определенное учреждение, нужно регулярно просматривать сайты, так как именно там разместят информацию о времени и количестве мест.

— Основным критерием зачисления остается территориальный принцип — по месту регистрации. С 1 июля при наличии свободных мест школа будет осуществлять прием в первый класс детей, не проживающих на закрепленной территории, — уточнила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода