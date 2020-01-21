Родных не разлучат: изменились правила приёма в первый класс

В Ярославской области с 1 февраля школы начнут принимать заявления о приеме детей в первый класс. Продлится этот этап до 30 июня. Директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода сообщила, что график приема заявлений у каждой школы свой и, чтобы вовремя записать ребенка в определенное учреждение, нужно регулярно просматривать сайты, так как именно там разместят информацию о времени и количестве мест.
— Основным критерием зачисления остается территориальный принцип — по месту регистрации. С 1 июля при наличии свободных мест школа будет осуществлять прием в первый класс детей, не проживающих на закрепленной территории, — уточнила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода
Власти рассказали, что с этого года в процедуре зачисления детей появились нововведения. Теперь младшие дети, которые живут в одной семье, с большей вероятностью могут пойти учиться в ту школу, в которой учились их старшие братья и сестры. Чтобы это сделать, родителям нужно предоставить в школу документы, подтверждающие родство детей и проживание их в одной семье.
— Сначала будут зачисляться дети льготных категорий граждан, они подлежат приему во внеочередном порядке, затем дети, имеющие преимущественное право приема, то есть имеющие братьев и сестер, уже обучающихся в этой школе, потом дети, проживающие на закрепленной территории, — пояснили в правительстве Ярославля.