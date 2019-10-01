«Это добровольно»: ярославских школьников отправят писать культурные диктанты

20 школ Ярославской области, а это около 6000 учеников, попали в пилотный проект. Учить ребят будут актёры, режиссёры, театральные деятели, музыканты.

В Ярославле запустили пилотный проект от Министерств культуры, просвещения и образования России, названный «Культурный норматив». По задумке чиновников, в здоровом теле должен быть здоровый дух: если с первым более менее справляются физкультура и нормы ГТО, то дух надо воспитывать. Решили ввести специальные культурные нормы — учить школьников прекрасному.

— Вы получите много любопытных знаний, которые захотите получить. К вам приедут артисты, музыканты, архитекторы, писатели. У нас стартует культурный марафон, который завершится культурным диктантом. Мы подготовимся, оценки ставить не будут, — заявила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

Изначально участие в проекте заявлено как добровольное. Тем, кто собирается участвовать, придётся посетить мероприятия по семи направлениям: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр, кинематограф.

Если программа приживётся, то в будущем результаты культурного диктанта планируют зачитывать в ЕГЭ.

Уже озвучили список фильмов и плей-лист песен, которые нужно знать школьникам.

Однако недавно министр культуры неожиданно резко высказался о списке культурных нормативов, заявив, что сделана колоссальная ошибка.