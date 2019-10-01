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Образование

«Это добровольно»: ярославских школьников отправят писать культурные диктанты

Как будет работать пилотный проект Минкульта и Минобразования

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Проект «Культурный норматив» вызвал много споров

Проект «Культурный норматив» вызвал много споров

В Ярославле запустили пилотный проект от Министерств культуры, просвещения и образования России, названный «Культурный норматив». По задумке чиновников, в здоровом теле должен быть здоровый дух: если с первым более менее справляются физкультура и нормы ГТО, то дух надо воспитывать. Решили ввести специальные культурные нормы — учить школьников прекрасному. 

20 школ Ярославской области, а это около 6000 учеников, попали в пилотный проект. Учить ребят будут актёры, режиссёры, театральные деятели, музыканты. 

— Вы получите много любопытных знаний, которые захотите получить. К вам приедут артисты, музыканты, архитекторы, писатели. У нас стартует культурный марафон, который завершится культурным диктантом. Мы подготовимся, оценки ставить не будут, — заявила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. 

Изначально участие в проекте заявлено как добровольное. Тем, кто собирается участвовать, придётся посетить мероприятия по семи направлениям: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр, кинематограф.

Если программа приживётся, то в будущем результаты культурного диктанта планируют зачитывать в ЕГЭ. 

Уже озвучили список фильмов и плей-лист песен, которые нужно знать школьникам.

Однако недавно министр культуры неожиданно резко высказался о списке культурных нормативов, заявив, что сделана колоссальная ошибка

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    1 окт 2019 в 16:48

    Приедет разенбаум и будет петь Мурку, макар Поворот, михалков - гимн России. В прерывах закрутят круга про централ.

    1 окт 2019 в 16:43

    Что за бред Вы здесь пишите? Мидинский четко дал понять, что программа требует доработки и нового списка нет.

    Гость
    1 окт 2019 в 16:30

    Заявила где? Заявила кому? У вас новости или что?