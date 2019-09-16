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Образование

Ярославских школьников будут экзаменовать на знание песен Nirvana, Queen, Pink Floyd и Макаревича

И поощрять за успехи в выполнении культурных нормативов

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Может, рядом с портретами великих писателей появятся и портреты великих музыкантов

Фото: Дмитрий Гладышев (коллаж)

С 1 октября в школах Ярославля появятся культурные нормативы. Их придумывали сразу три министерства - образования, просвещения и культуры. Школьники обязаны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей, а также посмотреть несколько фильмов и послушать музыку.

И стало известно, какие фильмы и песни будут изучать дети. Список весьма рокнролльный.

- Целью проекта является культурное просвещение, активное привлечение детей и молодежи к изучению художественной культуры и искусства, мотивация школьников к освоению ценностей отечественной культуры и повышение культурного уровня подрастающего поколения, - говорится в методических рекомендациях к «Культурному нормативу школьника».

Прикоснуться к великому детям предстоит по семи направлениям — столько видов искусств для знакомства российским школьникам предлагают специалисты министерств. Это изобразительное искусство, музыка, литература, архитектура, кинематограф, театр и народное искусство.

Ученикам 9 — 11 классов теперь предстоит посмотреть:

Фильмы

  • «Баллада о солдате»
  • «Гардемарины, вперед!»
  • «Общество мертвых поэтов»
  • «Список Шиндлера»
  • «Неоконченная пьеса для механического пианино"
  • "На западном фронте без перемен"
  • "Укрощение строптивой"

Мульфильмы

  • «Моя любовь» Александра Петрова
  • «Бременские музыканты» Инессы Ковалевской.

В плейлист школьникам придётся закачать песни:

  • Виктор Цой («Перемен»)
  • «Наутилус Помпилиуса» («Скованные одной цепью»)
  • Владимир Высоцкий («Я не люблю»)
  • «Машина времени» («Солнечный остров» и «Марионетки»)
  • Элвис Пресли (Jailhouse rock)
  • The Beatles (All you need is love)
  • Queen (Bohemian rhapsody)
  • Pink Floyd (Money)
  • ABBA (Dancing Queen)
  • Nirvana (Smells like teen spirit).

- Школа – это настолько зарегулированная контора и там без порций в столовых и нормативов в учебниках не обойтись как ни крути, - считает многодетный отец из Ярославля Олег Фомин. - Теперь ещё и этот культурный проект. Достаточный ли этот норматив и насколько правильный, думаю, покажет время.

Известно, что школьники, которые будут делать успехи в ознакомлении с предложенными фильмами и песнями, будут получать разные бонусы - билеты на губернаторскую елку или приглашения на встречи с известными деятелями культуры, а также путёвки в лагери "Артек" и "Орленок". Также детей за освоение культуры будут награждать бронзовым, серебряным или золотым знаком отличия проекта.

Ярославская область не единственная, на которой проводят культурный эксперимент. 1 октября проект стартует ещё в 10 регионах России: республика Татарстан, республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Ульяновская и Белгородская области. Испытания на сдачу «культурного норматива» предлагается проводить ближе к концу учебного года. Пока не очень понятно, как будут оцениваться культурные успехи.

Как вы считаете, какие песни и фильмы можно было бы добавить в культурный норматив? Пишите в комментариях!

Недавно дети прошли ещё одно "испытание" - в этом году в России в День знаний решили провести Урок Победы. Они были посвящены 75-летнему юбилею победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    16 сен 2019 в 14:43

    Просто жесть....Так и хочется перевести ребенка на домашнее обучение....Я просто в шоке...

    гость
    16 сен 2019 в 14:41

    Что-то не то стараются нашим детям привить..... Родителей спрашивали о таких программных нововведениях? Точно своим внукам внушу, что многое из этого - гадость первостепенная!

    16 сен 2019 в 14:38

    Ну блатняка надо добавить, для полного фарша. Начать с "Мурки".