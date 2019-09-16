Ярославских школьников будут экзаменовать на знание песен Nirvana, Queen, Pink Floyd и Макаревича

Может, рядом с портретами великих писателей появятся и портреты великих музыкантов

С 1 октября в школах Ярославля появятся культурные нормативы. Их придумывали сразу три министерства - образования, просвещения и культуры. Школьники обязаны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей, а также посмотреть несколько фильмов и послушать музыку.

И стало известно, какие фильмы и песни будут изучать дети. Список весьма рокнролльный.

- Целью проекта является культурное просвещение, активное привлечение детей и молодежи к изучению художественной культуры и искусства, мотивация школьников к освоению ценностей отечественной культуры и повышение культурного уровня подрастающего поколения, - говорится в методических рекомендациях к «Культурному нормативу школьника».



Прикоснуться к великому детям предстоит по семи направлениям — столько видов искусств для знакомства российским школьникам предлагают специалисты министерств. Это изобразительное искусство, музыка, литература, архитектура, кинематограф, театр и народное искусство.

Ученикам 9 — 11 классов теперь предстоит посмотреть:

Фильмы

«Баллада о солдате»

«Гардемарины, вперед!»

«Общество мертвых поэтов»

«Список Шиндлера»

«Неоконченная пьеса для механического пианино"

"На западном фронте без перемен"

"Укрощение строптивой"

Мульфильмы

«Моя любовь» Александра Петрова

«Бременские музыканты» Инессы Ковалевской.

В плейлист школьникам придётся закачать песни:

Виктор Цой («Перемен»)

«Наутилус Помпилиуса» («Скованные одной цепью»)

Владимир Высоцкий («Я не люблю»)

«Машина времени» («Солнечный остров» и «Марионетки»)

Элвис Пресли (Jailhouse rock)

The Beatles (All you need is love)

Queen (Bohemian rhapsody)

Pink Floyd (Money)

ABBA (Dancing Queen)

Nirvana (Smells like teen spirit).



- Школа – это настолько зарегулированная контора и там без порций в столовых и нормативов в учебниках не обойтись как ни крути, - считает многодетный отец из Ярославля Олег Фомин. - Теперь ещё и этот культурный проект. Достаточный ли этот норматив и насколько правильный, думаю, покажет время.

Известно, что школьники, которые будут делать успехи в ознакомлении с предложенными фильмами и песнями, будут получать разные бонусы - билеты на губернаторскую елку или приглашения на встречи с известными деятелями культуры, а также путёвки в лагери "Артек" и "Орленок". Также детей за освоение культуры будут награждать бронзовым, серебряным или золотым знаком отличия проекта.

Ярославская область не единственная, на которой проводят культурный эксперимент. 1 октября проект стартует ещё в 10 регионах России: республика Татарстан, республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Ульяновская и Белгородская области. Испытания на сдачу «культурного норматива» предлагается проводить ближе к концу учебного года. Пока не очень понятно, как будут оцениваться культурные успехи.

